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SMS Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Ticari metin mesajlaşma yazılımı olarak da adlandırılan SMS pazarlama yazılımı, kuruluşlara SMS (Kısa Mesaj Servisi) aracılığıyla mobil cihazlara yönelik pazarlama girişimlerini strateji oluşturma ve yürütme yetkisi verir. Bu yazılım, müşterilerin mobil cihazlarına zamanında, özel mesajlar göndererek işletmelerin marka sadakatini ve etkileşimi artırmasını kolaylaştırır. Pazarlama ekipleri, potansiyel müşterileri hedeflemek ve MMS (Multimedya Mesajlaşma Hizmeti), anketler, kuponlar, anketler ve diğer özellikleri kullanarak dijital promosyonlar yürütmek için kampanya mesajlarında izne dayalı abone olma bağlantıları kullanır. Toplu mesajlaşma yetenekleri sayesinde, kullanıcılar tek bir tıklamayla çok sayıda promosyon metin mesajını zahmetsizce gönderebilir, bu da işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde önemli sayıda yeni abone kazanmasını kolaylaştırır. Ek olarak, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri, hem potansiyel müşterilerle hem de müşterilerle aktif olarak iki yönlü kısa mesaj göndermek için SMS iletişimini kullanabilir.
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Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Sideline
sideline.com
Çevrimiçi mesajlaşma için Sideline telefon numaranıza herhangi bir cihazdan erişin. Web Mesajlaşma ile masaüstünüzün rahatlığında SMS mesajı göndererek bağlantıda kalabilirsiniz.
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Textline
textline.com
Textline, müşterilerinize bilgisayarınızdan kısa mesaj göndermenizi sağlayan bir iş mesajlaşma uygulamasıdır. SMS, ekibiniz için en uygun iletişim kanalıdır.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Heymarket
heymarket.com
Heymarket aracılığıyla iş amaçlı kısa mesaj gönderme, ekiplerin kişiselleştirilmiş bağlantılar kurmasını sağlar. Bugün iş SMS'ini deneyin.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis toplu mesajlaşma hizmetleri sağlar. Proaktif destek ve katılım yoluyla yerel işletmelerin büyümelerine ve gelirlerini korumalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Anahtar Kelimeler, Resimli Mesajlaşma ve Sohbete Metin Me...
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All (eski adıyla Call-Em-All), toplu metin mesajlaşma ve otomatik arama hizmetlerimizle önemli mesajları hızlı bir şekilde iletir. Bugün ücretsiz deneyin.
SimpleTexting
simpletexting.com
Tek Hepsi Bir Arada Kısa Mesaj Hizmeti. SMS pazarlama kampanyaları göndermeyi veya müşterilerle bire bir görüşme yapmayı kolay, hızlı ve uygun fiyatlı hale getiriyoruz.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
TextMagic
textmagic.com
İşletmeler için Kısa Mesaj Pazarlama Yazılımı. Kullanımı kolay kısa mesaj pazarlama yazılımımızla müşteri deneyimlerini dönüştürün. Bildirimleri, uyarıları, hatırlatıcıları, onayları ve SMS pazarlama kampanyalarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde gönderin.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Avochato
avochato.com
Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.
Acumbamail
acumbamail.com
Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.
Textdrip
textdrip.com
Textdrip'e Bugün Başlayın! Özelliklerimizi keşfedin ve ihtiyaçlarınız için neden en iyi SMS pazarlama hizmeti olduğumuzu görün.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Salesmsg
salesmessage.com
İki yönlü iş mesajlaşma yazılımı, çevrimiçi kısa mesaj gönderip almayı kolaylaştırır. 14 günlük deneme süreniz için kaydolun.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Burst SMS
burstsms.com
Hızlı ve Kolay Çevrimiçi SMS Hizmetleri. Profesyonel A2P mesajlaşma ile işinizi önümüzdeki 5 dakika içinde büyütün.
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Regal.io
regal.io
Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmesi için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı çağrılar ve kısa ...
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Attentive
attentive.com
Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.
Textable
textable.co
Textable, Bandwidth, Telnyx, Twilio, Flowroute, VoIPInnovations, Skyetel ve daha fazlası için bir VoIP kısa mesaj uygulamasıdır! Ayrıca yönetilen hizmet sağlayıcılar ve VoIP taşıyıcıları için özel etiket seçeneği de sunuyoruz.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Falkon SMS
falkonsms.com
Kısa Mesaj Pazarlamanın Gücünün Kilidini Açın. Mevcut sabit hattınıza, ücretsiz hattınıza, MS Teams ve VoIP numaralarınıza kısa mesaj gönderme yetenekleri ekleyin — Modern iş mesajlaşmasını kullanarak müşterilerinize anında ulaşın ve işletmenizin büyümesini sağlayın.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
SMS-Magic
sms-magic.com
SMS-Magic, kısa mesaj, WhatsApp ve Facebook Messenger da dahil olmak üzere birden fazla kanalda daha iyi iş konuşmaları sağlayan güçlü bir CRM mesajlaşma platformudur. SMS-Magic, kısa mesaj yoluyla Salesforce, Zoho veya diğer herhangi bir CRM üzerindeki iletişim stratejinizi güçlendirir Salesforce i...
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de b...
Patch Customer Retention
patchretention.com
RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlamaya yönelik araçlar bulacaksınız
CartFox
cartfox.io
CartFox® çevrimiçi mağazalara yönelik sonuç odaklı bir SMS pazarlama platformudur. Terk edilmiş sepetleri kazanca, tek seferlik alıcıları sadık müşterilere dönüştürün! Ortalama %4.500 ROAS ile ve abonelik gerektirmeden CartFox®'u Wordpress, Shopify, Magento veya Prestashop'a yükleyerek satışlarınızı...
SMSCountry
smscountry.com
SMSCountry, platformumuz, eklentimiz veya çok dilli SMS API'miz aracılığıyla her türlü SMS'i (OTP, işlemsel ve promosyonel) göndermenize olanak tanıyan eksiksiz bir toplu SMS çözümüdür. Size ve dünya çapında platformumuzu kullanan 60.000'den fazla işletmeye sunduğumuz şey, hızlı, kişiselleştirilmiş,...
Emotive
emotive.io
SMS pazarlama yazılımı ve ajans düzeyinde kısa mesaj pazarlama hizmetleriyle işinizi büyütün. 5X yatırım getirisi garantisi veren tek şirket.
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Ringy
ringy.com
Görevleri otomatikleştirin. Satışları arttır. Yetiştirme yol açar. Ringy, tüm bunları sezgisel bir arayüzde gerçekleştiren eksiksiz bir CRM çözümüdür.
Postscript
postscript.io
Postscript, Shopify mağazalarına yönelik bir SMS / MMS pazarlama platformudur. Kampanyalar gönderin, otomasyonlar oluşturun ve mağazanız için yeni gelir elde edin. Garantili yatırım getirisi.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.
MyRepChat
myrepchat.com
Mali danışmanlara yönelik metin mesajı arşivleme konusunda lider platform olan MyRepChat'i keşfedin. Uyumlu kalın ve müşteri iletişimlerini güvenli bir şekilde yönetin. Şimdi dene!
Notifyre
notifyre.com
Notifyre'ın güvenli SMS ve faks çözümleriyle iş iletişimlerinizi geliştirin. SMS ve faks süreçlerini e-posta, uygulama aracılığıyla çevrimiçi olarak kolaylaştırın veya geliştirici dostu SMS ve faks API'miz aracılığıyla zahmetsizce entegre edin. ISO 27001 sertifikalıyız ve tamamen HIPAA uyumluyuz; fa...
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Beetexting
beetexting.com
Beetexting size yönetmeniz için tam kontrol sağlar: iş için kısa mesaj hizmeti. KONUŞMALAR. iş metin mesajlaşması. MESAJ İLE ÖDEME.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
CommPeak
commpeak.com
CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak olarak, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve uygun fiyatlı hale getirme misyonundayız. Başarıyı sağlayan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeleri ...
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...