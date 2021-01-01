SMS Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Ticari metin mesajlaşma yazılımı olarak da adlandırılan SMS pazarlama yazılımı, kuruluşlara SMS (Kısa Mesaj Servisi) aracılığıyla mobil cihazlara yönelik pazarlama girişimlerini strateji oluşturma ve yürütme yetkisi verir. Bu yazılım, müşterilerin mobil cihazlarına zamanında, özel mesajlar göndererek işletmelerin marka sadakatini ve etkileşimi artırmasını kolaylaştırır. Pazarlama ekipleri, potansiyel müşterileri hedeflemek ve MMS (Multimedya Mesajlaşma Hizmeti), anketler, kuponlar, anketler ve diğer özellikleri kullanarak dijital promosyonlar yürütmek için kampanya mesajlarında izne dayalı abone olma bağlantıları kullanır. Toplu mesajlaşma yetenekleri sayesinde, kullanıcılar tek bir tıklamayla çok sayıda promosyon metin mesajını zahmetsizce gönderebilir, bu da işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde önemli sayıda yeni abone kazanmasını kolaylaştırır. Ek olarak, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri, hem potansiyel müşterilerle hem de müşterilerle aktif olarak iki yönlü kısa mesaj göndermek için SMS iletişimini kullanabilir.