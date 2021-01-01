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SMS Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Ticari metin mesajlaşma yazılımı olarak da adlandırılan SMS pazarlama yazılımı, kuruluşlara SMS (Kısa Mesaj Servisi) aracılığıyla mobil cihazlara yönelik pazarlama girişimlerini strateji oluşturma ve yürütme yetkisi verir. Bu yazılım, müşterilerin mobil cihazlarına zamanında, özel mesajlar göndererek işletmelerin marka sadakatini ve etkileşimi artırmasını kolaylaştırır. Pazarlama ekipleri, potansiyel müşterileri hedeflemek ve MMS (Multimedya Mesajlaşma Hizmeti), anketler, kuponlar, anketler ve diğer özellikleri kullanarak dijital promosyonlar yürütmek için kampanya mesajlarında izne dayalı abone olma bağlantıları kullanır. Toplu mesajlaşma yetenekleri sayesinde, kullanıcılar tek bir tıklamayla çok sayıda promosyon metin mesajını zahmetsizce gönderebilir, bu da işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde önemli sayıda yeni abone kazanmasını kolaylaştırır. Ek olarak, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri, hem potansiyel müşterilerle hem de müşterilerle aktif olarak iki yönlü kısa mesaj göndermek için SMS iletişimini kullanabilir.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

Sideline

Sideline

sideline.com

Çevrimiçi mesajlaşma için Sideline telefon numaranıza herhangi bir cihazdan erişin. Web Mesajlaşma ile masaüstünüzün rahatlığında SMS mesajı göndererek bağlantıda kalabilirsiniz.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

Textline

Textline

textline.com

Textline, müşterilerinize bilgisayarınızdan kısa mesaj göndermenizi sağlayan bir iş mesajlaşma uygulamasıdır. SMS, ekibiniz için en uygun iletişim kanalıdır.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Heymarket aracılığıyla iş amaçlı kısa mesaj gönderme, ekiplerin kişiselleştirilmiş bağlantılar kurmasını sağlar. Bugün iş SMS'ini deneyin.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

EZ Texting, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis toplu mesajlaşma hizmetleri sağlar. Proaktif destek ve katılım yoluyla yerel işletmelerin büyümelerine ve gelirlerini korumalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Anahtar Kelimeler, Resimli Mesajlaşma ve Sohbete Metin Me...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All (eski adıyla Call-Em-All), toplu metin mesajlaşma ve otomatik arama hizmetlerimizle önemli mesajları hızlı bir şekilde iletir. Bugün ücretsiz deneyin.

SimpleTexting

SimpleTexting

simpletexting.com

Tek Hepsi Bir Arada Kısa Mesaj Hizmeti. SMS pazarlama kampanyaları göndermeyi veya müşterilerle bire bir görüşme yapmayı kolay, hızlı ve uygun fiyatlı hale getiriyoruz.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

TextMagic

TextMagic

textmagic.com

İşletmeler için Kısa Mesaj Pazarlama Yazılımı. Kullanımı kolay kısa mesaj pazarlama yazılımımızla müşteri deneyimlerini dönüştürün. Bildirimleri, uyarıları, hatırlatıcıları, onayları ve SMS pazarlama kampanyalarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde gönderin.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

Avochato

Avochato

avochato.com

Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.

Textdrip

Textdrip

textdrip.com

Textdrip'e Bugün Başlayın! Özelliklerimizi keşfedin ve ihtiyaçlarınız için neden en iyi SMS pazarlama hizmeti olduğumuzu görün.

Emma

Emma

myemma.com

Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.

Salesmsg

Salesmsg

salesmessage.com

İki yönlü iş mesajlaşma yazılımı, çevrimiçi kısa mesaj gönderip almayı kolaylaştırır. 14 günlük deneme süreniz için kaydolun.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

Contlo

Contlo

contlo.com

Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.

Burst SMS

Burst SMS

burstsms.com

Hızlı ve Kolay Çevrimiçi SMS Hizmetleri. Profesyonel A2P mesajlaşma ile işinizi önümüzdeki 5 dakika içinde büyütün.

CallFire

CallFire

callfire.com

Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmesi için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı çağrılar ve kısa ...

Aloware

Aloware

aloware.com

Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.

Attentive

Attentive

attentive.com

Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.

Textable

Textable

textable.co

Textable, Bandwidth, Telnyx, Twilio, Flowroute, VoIPInnovations, Skyetel ve daha fazlası için bir VoIP kısa mesaj uygulamasıdır! Ayrıca yönetilen hizmet sağlayıcılar ve VoIP taşıyıcıları için özel etiket seçeneği de sunuyoruz.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Falkon SMS

Falkon SMS

falkonsms.com

Kısa Mesaj Pazarlamanın Gücünün Kilidini Açın. Mevcut sabit hattınıza, ücretsiz hattınıza, MS Teams ve VoIP numaralarınıza kısa mesaj gönderme yetenekleri ekleyin — Modern iş mesajlaşmasını kullanarak müşterilerinize anında ulaşın ve işletmenizin büyümesini sağlayın.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

SMS-Magic

SMS-Magic

sms-magic.com

SMS-Magic, kısa mesaj, WhatsApp ve Facebook Messenger da dahil olmak üzere birden fazla kanalda daha iyi iş konuşmaları sağlayan güçlü bir CRM mesajlaşma platformudur. SMS-Magic, kısa mesaj yoluyla Salesforce, Zoho veya diğer herhangi bir CRM üzerindeki iletişim stratejinizi güçlendirir Salesforce i...

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de b...

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlamaya yönelik araçlar bulacaksınız

CartFox

CartFox

cartfox.io

CartFox® çevrimiçi mağazalara yönelik sonuç odaklı bir SMS pazarlama platformudur. Terk edilmiş sepetleri kazanca, tek seferlik alıcıları sadık müşterilere dönüştürün! Ortalama %4.500 ROAS ile ve abonelik gerektirmeden CartFox®'u Wordpress, Shopify, Magento veya Prestashop'a yükleyerek satışlarınızı...

SMSCountry

SMSCountry

smscountry.com

SMSCountry, platformumuz, eklentimiz veya çok dilli SMS API'miz aracılığıyla her türlü SMS'i (OTP, işlemsel ve promosyonel) göndermenize olanak tanıyan eksiksiz bir toplu SMS çözümüdür. Size ve dünya çapında platformumuzu kullanan 60.000'den fazla işletmeye sunduğumuz şey, hızlı, kişiselleştirilmiş,...

Emotive

Emotive

emotive.io

SMS pazarlama yazılımı ve ajans düzeyinde kısa mesaj pazarlama hizmetleriyle işinizi büyütün. 5X yatırım getirisi garantisi veren tek şirket.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.

Ringy

Ringy

ringy.com

Görevleri otomatikleştirin. Satışları arttır. Yetiştirme yol açar. Ringy, tüm bunları sezgisel bir arayüzde gerçekleştiren eksiksiz bir CRM çözümüdür.

Postscript

Postscript

postscript.io

Postscript, Shopify mağazalarına yönelik bir SMS / MMS pazarlama platformudur. Kampanyalar gönderin, otomasyonlar oluşturun ve mağazanız için yeni gelir elde edin. Garantili yatırım getirisi.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.

MyRepChat

MyRepChat

myrepchat.com

Mali danışmanlara yönelik metin mesajı arşivleme konusunda lider platform olan MyRepChat'i keşfedin. Uyumlu kalın ve müşteri iletişimlerini güvenli bir şekilde yönetin. Şimdi dene!

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Notifyre'ın güvenli SMS ve faks çözümleriyle iş iletişimlerinizi geliştirin. SMS ve faks süreçlerini e-posta, uygulama aracılığıyla çevrimiçi olarak kolaylaştırın veya geliştirici dostu SMS ve faks API'miz aracılığıyla zahmetsizce entegre edin. ISO 27001 sertifikalıyız ve tamamen HIPAA uyumluyuz; fa...

Kixie

Kixie

kixie.com

HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.

Beetexting

Beetexting

beetexting.com

Beetexting size yönetmeniz için tam kontrol sağlar: iş için kısa mesaj hizmeti. KONUŞMALAR. iş metin mesajlaşması. MESAJ İLE ÖDEME.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak olarak, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve uygun fiyatlı hale getirme misyonundayız. Başarıyı sağlayan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeleri ...

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...

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