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Akıllı Bağlantı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fiji
Akıllı bağlantı yazılımı, özelleştirilebilir, izlenebilir açılış sayfalarının oluşturulmasını kolaylaştırarak dijital pazarlama stratejilerinde devrim yaratır. Bu sayfalar, kullanıcıların tercih ettikleri uygulamalar veya hizmetler aracılığıyla belirli eylemleri gerçekleştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Başlangıçta müzik tanıtımına yönelik olan bu çok yönlü yazılım artık podcaster'lara ve diğer ses içeriği dağıtıcılarına da hitap ediyor. Günümüzün çeşitlilik içeren dijital ortamında tüketiciler içeriğe çeşitli platformlar aracılığıyla erişiyor ve bu durum, izleyicileriyle etkili bir şekilde etkileşime geçmek isteyen yaratıcılar için zorluk teşkil ediyor. Akıllı bağlantı yazılımı, içerik oluşturucuların birden fazla platformda sorunsuz bir şekilde içerik paylaşmalarına olanak tanıyarak bu ikilemi çözer ve tüm kullanıcılar için kapsayıcılık sağlar. İçerik oluşturucular ve tüketiciler arasında bir köprü işlevi gören akıllı bağlantı yazılımı, çeşitli ses akışı hizmetleri, dijital dağıtım platformları ve podcast barındırma çözümleriyle entegre olarak ziyaretçileri istenen içeriğe sorunsuz bir şekilde yönlendirir. Üstelik içerik oluşturucular, etkinlik kaydı ve biletleme sistemleriyle kusursuz entegrasyon yoluyla canlı etkinlikleri tanıtmak için bu özelliğin yeteneklerinden yararlanabilirler. Ayrıca akıllı bağlantı yazılımı, yaratıcıların ziyaretçilerin açılış sayfalarıyla olan etkileşimini etkili bir şekilde izlemelerine ve analiz etmelerine olanak tanıyan güçlü analiz özellikleri sağlar. Piksel izleme gibi gelişmiş işlevler, kullanıcılara popüler sosyal medya reklam platformları aracılığıyla hedefli yeniden hedefleme kampanyaları başlatma olanağı sağlar.
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Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için ta...
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilen...
Flowcode
flowcode.com
Doğrudan bağlantıların gücünün kilidini açın. Flowcode, anında dönüşümler ve gerçek zamanlı veriler için 1 numaralı güvenilir QR sağlayıcısıdır. Birinci taraf veri toplama, yeni nesil coğrafi raporlama verileri, mobil öncelikli açılış sayfaları ve API entegrasyonları gibi çevrimdışı ve çevrimiçi ara...
Autonix
autonix.io
Autonix, ziyaretçi yönetimi çözümü arka ucuna sahip bir İzlenebilir Dinamik QR Kod Oluşturucu ön ucudur. Önemli KPI'lar hakkında raporlama yapan güçlü bir kontrol paneliyle işletmelerin ziyaret etkinliğini toplamasına ve görüntülemesine olanak sağlıyoruz. QR Kodu, Kiosk veya benzersiz web URL'si ara...
Linkfire
linkfire.com
Linkfire, 2014 yılında iki Danimarkalı pazarlamacı tarafından kuruldu. Bu onların dijital müzik pazarlamasının giderek karmaşıklaşan doğasına verdikleri yanıttı. Dünyanın her yerindeki dinleyiciler farklı hizmetler üzerinden yayın yapıyor; peki hepsine aynı anda, basit ve akıllıca nasıl bağlanırsını...
Linkr
linkr.com
Yaratıcılar ve Markalar için Hepsi Bir Arada Para Kazanma Platformu! Linkr.com ile bio'daki bağlantınızı oluşturabilir, takipçilerinizi artırabilir, yaratıcılığınızdan para kazanabilir ve gelişebilirsiniz.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink, biyo oluşturucuda akıllı biyo bağlantı sayfaları oluşturmak için kullanılan bir bağlantıdır. Sosyal medya bağlantılarınız için akıllı biyografi sayfaları oluşturun. Tapbiolink, tüm önemli bağlantılarınızı ve öğelerinizi tek bir yerde birleştirmek için biyografi sayfalarında bağlantı oluş...
Limey
limey.io
Dakikalar içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturun. Hedef kitlenizle bağlantı kurun, potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları dışa aktarın.
ToneDen
toneden.io
ToneDen, size önemli kişilere ulaşma ve satış yapma gücü veren dost canlısı bir sosyal pazarlama platformudur.
Amplify
amplify.link
Amplify.link, sanatçıların ve içerik oluşturucuların kendilerini daha etkili bir şekilde pazarlamalarına, daha fazla hayrana ulaşmalarına ve izleyicilerinden para kazanmalarına yardımcı olacak araçları ve bilgileri sağlar. Müzik pazarlaması için son derece özelleştirilebilir akıllı bağlantı sayfalar...
TLinky
tlinky.com
TLinky'ye hoş geldiniz - Üstün Bağlantı Yönetimi Çözümü! TLinky'de bireyleri, pazarlamacıları ve işletmeleri çevrimiçi varlıklarını optimize etme ve pazarlama kampanyalarını basitleştirme konusunda güçlendirirler. Hepsi bir arada platform sayesinde bağlantılarınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilir,...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks, sayfa dışı SEO'ya yardımcı olan bir SEO yazılımıdır. Bağlantı oluşturmayı basitleştirmeye ve bağlantı oluşturucular için zaman tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyoruz. Bunu şu şekilde yaparız: 1. İçerik işbirlikleriyle ilgilenen doğrulanmış SaaS Pazarlamacılarından oluşan bir topluluk oluş...
geno.link
geno.link
Geno.link, tüm dijital yaratıcılara, koçlara, pazarlamacılara, girişimcilere ve pahalı ve karmaşık bir web sitesi OLMADAN bile çevrimiçi olarak daha fazlasını paylaşmak, satmak ve göstermek isteyen herkese yönelik bir yazılımdır.
Digital Link
digital-link.com
Digital Link, GS1 dijital bağlantı QR kodlarını geniş ölçekte oluşturmaya ve yönetmeye yönelik platformunuzdur. Yalnızca bir GTIN ile ürünlerinizi internete taşıyın, Akıllı Sayfalarla uyumluluğu basitleştirin ve alışveriş yapanlarla satın alma öncesinde ve sonrasında daha iyi etkileşim kurun.
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (eski adıyla Beaconstac) New York, NY merkezlidir ve 25.000'den fazla global markanın QR Code girişimlerini ölçeklenebilir tek bir platformda birleştirmesine yardımcı olur. Bu onlara QR Kodu öngörülerini daha geniş bir mobil pazarlama stratejisine bağlama gücü veriyor. 40'tan fazla ülkedeki ...
1LINK.IO
1link.io
Kullanıcı deneyimini iyileştirin ve uygulamanızın web'deki varlığını otomatik olarak optimize edin. Cihaz algılama, açılış sayfası ve analizler dahildir.
Veshort
veshort.com
Veshort, müşterilerinize verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için güçlü pazarlama araçlarıyla oluşturulmuş bir URL kısaltıcıdır. Hepsi bir arada platformumuzla, pazarlama kampanyanıza başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle, müzisyenlerin web sitelerini oluşturmaları ve doğrudan hayranlara yönelik pazarlama ve satışları çevrimiçi olarak yönetmeleri için en etkili platformdur. Hepsi bir arada platformumuz müzisyenlere güçlü tasarım seçenekleri, mobil kullanıma hazır şablonlar, komisyonsuz müzik ve ürün mağaza...
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page, tüm sosyal ağlar ve mesajlaşma programları için harika bir sayfa oluşturmaya yönelik kullanımı kolay bir araçtır. Geniş şablon seti ve özelleştirme özelliği, işletmeniz için harika sayfalar oluşturmanıza yardımcı olur. Özellikler: - Tek bir projede birden fazla sayfa oluşturun - Google An...
Social Unicorn
social-unicorn.com
Büyümek için markanızın görünürlüğe ihtiyacı var. Sosyal Kanallar haberi yaymak için harika olsa da, LinkedIn ve Twitter'ı sürdürmek zaman alıcıdır ve sürekli ilham gerektirir. Social Unicorn ile her şey otomatiktir! Siz makineye söyleyeceğiniz her şeyi (blog gönderileri, alıntılar, istatistikler, ...
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks, pazarlama, ön kaydetme kampanyaları, sanatçı sayfaları ve daha fazlası için akıllı müzik bağlantıları oluşturmak için mükemmel bir araçtır. Müzik pazarlama kampanyalarınızı anında bir sonraki seviyeye taşıyın. Hayran tabanınızı büyütmenize, yayınları ve satışları artırmanıza, daha...
JoyQR
joyqr.com
Platformumuz, özel QR kodu oluşturma ve büyüleyici biyo bağlantı sayfaları sunarak hedef kitlenizle bağlantı kurma şeklinizde devrim yaratıyor. Pazarlama stratejilerinizi güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış kapsamlı analizlerimizle bir içgörü dünyasına dalın. Kesintisiz etkileşimin keyfini yaş...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ÇÖZDÜĞÜMÜZ SORUN Yanlış pazarlama raporlaması, ABD pazarlama bütçelerinde her yıl 50 Milyar dolarlık bir delik açmaktadır. Campaigntrackly, doğru öngörüleri ve veriye dayalı kararları yönlendiren kampanya meta verilerini ve izleme bağlantılarını standartlaştırmayı her zamankinden daha kolay hale get...