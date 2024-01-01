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Alışveriş Sepeti Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avusturya
Alışveriş sepeti yazılımı, çevrimiçi alışveriş yapanların bir e-ticaret sitesinde satın almak üzere ürün seçmesine, ödeme ayrıntılarını girmesine ve işlemlerini tamamlamak için teslimat bilgilerini sağlamasına olanak tanır. Bu yazılım, işletmelere sorunsuz bir müşteri deneyimi yaratacak araçlar sağlarken aynı zamanda arka uçta ödeme tahsilatını ve önemli sipariş gerçekleştirme ayrıntılarını da yönetir. Ayrıca, alışveriş sepeti yazılımı vergileri ve kargo ücretlerini hesaplayarak müşterilerin, satın alma işlemini tamamlamadan önce tam toplam tutarı bilmelerini sağlar. Genellikle kapsamlı e-ticaret platformlarına dahil olmasına rağmen, alışveriş sepeti yazılımı özellikle özel e-ticaret mağazaları oluşturan veya sınırlı özelliklere sahip platformları kullananlar için faydalıdır. Hem satıcılara hem de müşterilere kusursuz bir deneyim sunmak için genellikle e-ticaret platformları ve ödeme ağ geçitleriyle entegre olur.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid E-ticaret Alışveriş Sepeti Hızlı ve Kullanımı Kolaydır! WordPress, Drupal, Facebook ve daha fazlası için ücretsiz çevrimiçi mağazanızı kurun! Ecwid ile çevrimiçi satışa başlayın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Big Cartel
bigcartel.com
Benzersiz bir çevrimiçi mağaza oluşturun, çalışmanızı satın ve yaratıcı bir iş yürütün. Giyim tasarımcıları, müzik grupları, mücevher üreticileri, zanaatkarlar ve diğer sanatçılar için mükemmeldir.
OpenCart
opencart.com
Ücretsiz bir alışveriş sepeti sistemi. OpenCart, açık kaynaklı, PHP tabanlı bir çevrimiçi e-ticaret çözümüdür.
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Shift4Shop
shift4shop.com
E-Ticaret Yazılımı Nedir? Çevrimiçi işinizi kurmak ve başarılı bir web sitesi başlatmak için doğru e-ticaret yazılımını nasıl seçeceğiniz
PrestaShop
prestashop.com
PrestaShop e-ticaret platformuyla e-ticaret web sitenizi başlatın, çevrimiçi mağazanızı özelleştirin ve ürünlerinizi satmaya başlayın.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
SamCart
samcart.com
Çevrimiçi Satışa Başlamanın Kolay Yolu. İster dijital ürünler ister çevrimiçi hizmetler satıyor olun, SamCart siparişleri kabul etmeye başlamanın en kolay yoludur.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty, akıllı telefonunuzdan birkaç dakika içinde kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturup yönetebileceğiniz bir platformdur
Selldone
selldone.com
E-ticaret platformu ortamında öncü bir güç olan Selldone'un genel merkezi, yenilikçi anlayışını yansıtan canlı bir teknoloji merkezinde yer almaktadır. Çevrimiçi iş operasyonlarını kolaylaştırma misyonuyla kurulan Selldone, erişim alanını ve etkisini hızla genişletti. Uzmanlardan oluşan özel bir eki...
ShopFactory
shopfactory.com
E-Ticaret web sitenizi ve çevrimiçi mağazanızı kendi bilgisayarınızda oluşturun. Ödemeleri, siparişleri, müşterileri, nakliyeyi ve pazarlamayı bulutta yönetin. Şaşırtıcı derecede güçlü. Kullanımı son derece kolay.
Storenvy
storenvy.com
Doğrudan dünyanın en muhteşem küçük işletmelerinden satın alın.
Cartzy
cartzy.com
Cartzy, herkesin çevrimiçi bir iş kurmasını kolaylaştıran hepsi bir arada bir e-Ticaret platformudur. Kutudan çıktığı anda yüksek düzeyde optimize edilmiş bir mağaza başlatmak için ihtiyacınız olan tüm uygulamalarla oluşturulmuştur. Cartzy, dünya genelindeki ülkelerdeki 1000'lerce e-ticaret pazarlam...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart, tam web tabanlı yönetim sunan ve basit bir bağlantıyla herhangi bir web sitesine entegre edilebilen, kolayca yapılandırılabilen bir alışveriş sepeti çözümüdür.
Airsquare
airsquare.com
Tam özellikli ticaret yazılımımızla dünyanın her yerinde ürünleri, biletleri ve üyelikleri çevrimiçi olarak ve mağazada satın.
Shoprocket
shoprocket.io
Shoprocket ile hesabınızı oluşturun ve 5 dakika içinde istediğiniz yerde satışa başlayın. Kodumuzu kopyalayıp web sitenize veya blogunuza yapıştırmanız veya sosyal medya hesaplarınızı ve pazar yerlerinizi bağlamanız yeterlidir. Aynı zamanda dünyanın en hızlı alışveriş sepetidir.
Storbie
storbie.com
Storbie, bağımsız perakendecilere yönelik e-ticaret platformudur. Küçük işletmelerin çevrimiçi ortamda başarılı olmasına yardımcı olmak için varız ve eczane ve veteriner klinikleri için sektöre özel web çözümleri konusunda uzmanız. Storbie platformunun kullanımı kolaydır ve hiçbir kodlama bilgisi ge...
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart, işletmelerin yüksek dönüşüm sağlayan sepet sayfaları ile gelirlerini artırmalarını sağlayan bir alışveriş sepeti platformudur.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired, satıcıların sağladığımız araçlarla çevrimiçi mağazalarını oluşturmalarına, başlatmalarına ve büyütmelerine olanak tanıyan, Birleşik Krallık'ın önde gelen e-ticaret platformudur. ShopWired'ı kullanan satıcılar güzel mağaza vitrinleri oluşturabilir, birden fazla satış kanalında (web, mobil,...
Olist
olist.com
Çevrimiçi satış operasyonlarında en iyi teknolojileri, araçları ve entegrasyonları arayanlar için tasarlandı. İşinizi hızlandırın, e-ticarette büyüyün.
Tradift
tradift.com
Tradift, kararlı işletmelere e-ticaret çözümleri sunan bir teknoloji şirketidir. Tradift, işletmelerin ödemeleri kabul etmesini, ürünleri göndermesini ve satışları tek bir platformda yönetmesini kolaylaştırır.
Checkout Page
checkoutpage.co
Ödeme Sayfası ile web sitenizdeki ödemeleri anında kabul etmeye hazır olacaksınız. Her müşteri için her cihazda çalışan güzel bir ödeme deneyimiyle. Fiziksel ürünlerden etkinlik biletlerine, yazılımlardan dijital indirmelere kadar her şeyi satın. Ödeme işlemini, e-posta onaylarını ve otomasyonları t...
Cococart
cococart.co
İşinizi Yürütmenin En Kolay Yolu. Siparişlerinizi, ödemelerinizi, pazarlamanızı ve daha fazlasını tek bir yerden yönetin. Cococart, herkesin çevrimiçi olarak herhangi bir şey satmasının en kolay yoludur. Tüccarlar kodsuz, tasarımsız ve uygulama indirmesiz bir mağaza kurabilirler. Dünya çapında 200...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ, çok düşük dönüşüm oranları nedeniyle zorunluluktan doğan TEK Performans E-ticaret Platformudur. Mağaza satışlarınız en son ne zaman %4, %6, %8, %10 veya daha fazla dönüşüm gösterdi? Checkout Champ, devrim niteliğindeki özelleştirilmiş ödeme, ön satın alma siparişi artışı ve akıllı te...
HeadQ
headq.io
HeadQ, müşterilerinize ürünlerini yapılandırırken, fiyat teklifi alırken ve doğrudan web sitenizden ödeme yaparken sorunsuz bir satın alma deneyimi sunar.
Shopaccino
shopaccino.com
Mobil uygulamalı, kullanıcı dostu e-ticaret yazılım platformu. Tüccarlar kendi web sitelerini oluşturabilir ve ürünlerini B2C ve B2B (her ikisi de) müşterilerine satabilirler. API, tüm büyük ödeme ağ geçitleri ve nakliye şirketleriyle entegre edilmiştir. Şunlar gibi pazarlama araçlarına sahip olmak:...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: E-Ticaret için Yeni Nesil ERP E-ticaret operasyonlarının çeviklik ve verimlilik gerektirdiği bir çağda Kentro, NetSuite veya SAP gibi geleneksel ERP sistemlerine modern bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı, çok kanallı bir ERP olarak Kentro, e-ticaret ortamı için özel olarak t...
Snipcart
snipcart.com
Dakikalar içinde sitenize bir alışveriş sepeti ekleyin. Herhangi bir site oluşturucu, CMS ve çerçeveyle çalışır. 20.000'den fazla tüccar, web siteleri için e-ticaret çözümümüze güveniyor. Onlara katıl!