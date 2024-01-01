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Paylaşılan Gelen Kutusu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Brezilya
Paylaşılan gelen kutusu yazılımı, ekiplerin e-postaları birlikte yönetebilmesi için işbirliğine dayalı bir ortam oluşturur. Bu araçlar, birden fazla e-posta hesabını tek bir gelen kutusunda birleştirerek e-posta yönetimini basitleştirebilir. Tipik olarak işletmelerin, sorular veya müşteri hizmetleri için çeşitli çalışanlar tarafından erişilebilen ancak işbirlikçi yanıt yeteneklerinden yoksun bir ana e-posta hesabı vardır. Paylaşılan gelen kutusu çözümleri, ekiplerin harici sorulara ortaklaşa yanıt verebileceği, kitle kaynaklı bilgiden ve uygulama içi iletişimden yararlanabileceği bir platform sağlayarak bu sorunu çözüyor. Ek olarak, e-posta sorgularıyla ilgili iş akışları ve görevler oluşturmak için araçlar sunarlar. Bu paylaşılan gelen kutuları, e-posta yazılım sağlayıcıları tarafından sağlanan hesaplardan e-postaları çekerek işbirlikçi tartışma ve yanıta olanak tanır. Genellikle CRM yazılımıyla entegre olabilen bağımsız çözümler olarak işlev görürler ve müşteri etkileşimlerinin kusursuz bir şekilde kaydedilmesini sağlarlar. Görev yönetimi yazılımıyla entegrasyon da yaygındır ve kullanıcıların e-posta veya biletlemeyle ilgili görevleri kolayca oluşturmasına olanak tanır.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kullanıma hazır çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin müşteri sorunlarını daha hızl...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (Freshworks Inc.'in bir ürünü), müşteri desteğine yönelik modern ve sezgisel yazılımlarla işletmelerin müşterilerini zahmetsizce memnun etmelerine yardımcı olur. Freshdesk, e-posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal medya yoluyla gelen talepleri destek taleplerine dönüştürür ve ka...
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladık, ardından sorunları çözmek ve eki...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Crisp
crisp.chat
Crisp, işletmelerin müşterileriyle veya destek bekleyen potansiyel müşterilerle anında bağlantı kurmasına yardımcı olan, hepsi bir arada çok kanallı müşteri destek platformudur. Hızla gelişen araç seti ile Crisp, hiper büyümenin kilidini açmak için görüşmeleri kullanarak şirketlere müşteri odaklı de...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Zoho TeamInbox
zoho.com
Ekip işbirliği ve şeffaflık için paylaşılan bir gelen kutusu aracı. Zoho TeamInbox, bir ekip içindeki grup e-posta görüşmelerini şeffaf hale getirmeyi amaçlamaktadır. Grup e-postaları gönderin ve alın, sahiplere konuşmalar için yetki verin, dahili tartışmalar yürütün, e-postaları ekiple birlikte yaz...
Missive
missiveapp.com
Missive, 2015 yılında Kanada'nın Quebec şehrinden fırlatıldı. Şu anda 3 kurucu ortak ve 2 çalışandan oluşmaktadır. Missive, takımların gelen kutularını ve sohbetlerini tek bir çatı altında toplayan bir uygulamadır. Ekibinizin iletişimini merkezileştirmek için işbirliği düşünülerek tasarlandı. Missiv...
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizm...
Groove
groovehq.com
Zendesk'e canlandırıcı derecede basit ama güçlü bir alternatif. 2.000'den fazla küçük işletme, müşteri desteğini merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için Groove'un yardım masası yazılımını kullanıyor.
Trengo
trengo.com
Trengo'da kendimizi müşteri memnuniyetine adadık. Konuşmaları ilişkilere dönüştürmenin rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz. Ve her etkileşimde daha fazla gerçek keyif anının kilidini açmak, bu büyümeyi artıracaktır. Müşteri Memnuniyeti. Her zaman. Kazandı. Hadi tanışalım: https://trengo.com/getd...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, Destek, Pazarlama ve Satışlarınız için en yüksek puan alan müşteri iletişim platformudur. HelpCrunch ile dönüşümleri ve satışları artırın, desteği iyileştirin ve daha hızlı büyüyün. Özellikler şunları içerir: - Canlı sohbet - Chatbot - Bilgi tabanı - E-posta pazarlama - Açılır pencereler...
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için ...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius, mükemmel ekip çalışmasının doğrudan Gmail gelen kutunuzdan gerçekleşmesini sağlar. Doğrudan Gmail'in içindeki güçlü paylaşılan gelen kutuları, paylaşılan Gmail etiketleri, görsel Kanban panoları ve akıllı iş akışı otomasyonlarıyla başlayan Gmelius, günlük uygulamalarınızın geri kalanıyla en...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, hepsi bir arada eksiksiz bir müşteri etkileşim platformudur. Ekipler için Yapılacaklar, Müşteri Yönetimi yetenekleri, otomatik iş akışları oluşturma, e-posta atama, düzenli kalmak için e-postaları etiketleme ve dahili notlar ekleme gibi özellikler, e-posta iş yükünüzü hafifletmeye ve ekib...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs Bilgi Tabanı Yazılımı, çalışanlar ve müşteriler için sırasıyla özel ve halka açık bir bilgi tabanı oluşturmak için kullanılan güçlü bir araçtır. Müşteri taleplerinin azaltılmasına, dahili ekip işbirliğinin geliştirilmesine, iş süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve müşteri hizmetlerinin iyileş...
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alı...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First, müşteri desteği ve katılımında devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sohbet robotu platformudur. Yapay zeka destekli sohbet robotumuz Milly, müşteri sorularını 7/24 gerçek zamanlı olarak anlamasına ve yanıtlamasına olanak tanıyan gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle ...
MessageDesk
messagedesk.com
MesajDesk daha akıllı, daha basit bir iş metin mesajlaşma uygulamasıdır. Servis, satış ve destek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kurumsal kısa mesaj uygulamasıyla her büyüklükteki kuruluşun işlerini halletmesine yardımcı oluyoruz.
Gridlex
gridlex.com
Gridlex'in "Ultra Özelleştirilebilir Hepsi Bir Arada Uygulama Oluşturucusu", özelleştirilmiş operasyonel verimlilik arayan işletmeler için kapsamlı bir çözüm sunar. CRM, Müşteri Hizmetleri, Yardım Masası Biletleme ve Ana Veri Yönetimi gibi standart uygulamalarla Gridlex, herhangi bir kuruluşun benze...
Keeping
keeping.com
Keeping, dünyanın Gmail ile entegre olan ilk müşteri destek platformudur. Müşteri destek isteklerini ekip arkadaşlarınıza atayın, özel notlar bırakın ve durumu ayarlayın; üstelik bunların tümünü Gmail'in içinden yapın. 2016 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan Keeping'i müşteri desteğinden...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email basit ama güçlü bir ekip gelen kutusudur. Bir e-posta istemcisinin aşinalığıyla oluşturulduğundan, müşteri mesajlarını e-posta yoluyla yönetmeye alışkın olan tüm ekipler için kurulumu ve kullanımı kolaydır. Zamanınızın yarısını e-postaları okuyarak ve diğer yarısını ekibinize söz konusu e...
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ...
Glassix
glassix.com
Glassix, Diyaloğa Dayalı Yapay Zeka ve Çok Kanallı Müşteri İletişimine erişimi genişletme, işletmelerin kullanılmamış potansiyellerini ortaya çıkarma ve benzersiz ölçeklenebilirlik elde etmelerine olanak sağlama misyonundadır. Glassix, AI Omnichannel yetenekleriyle müşteri yolculuklarını yeniden şe...
Desku
desku.io
Desku.io, işletmeler için müşteri hizmetlerini ve etkileşimi geliştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Otomatik ve insan desteğini birleştirerek gelişmiş ilişkiler yoluyla büyümeyi teşvik eder. Kurulduğu günden bu yana dünya çapında binlerce kişi tarafından güvenilen Desku.io, birleşik...
ThriveDesk
thrivedesk.com
Önemseyen kişilerden, önemseyen kişilere yönelik müşteri hizmetleri yazılımı. ThriveDesk ile tüm müşteri destek taleplerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.
Enchant
enchant.com
Müşterilerinizle daha iyi görüşmeler. Müşteri odaklı ürünlerimiz, kişisel bir dokunuşla yapay zeka destekli destek sunmanıza yardımcı olur. Çok kanallı paylaşılan gelen kutuları, bilgi tabanları ve canlı sohbet. Hepsi tek bir sezgisel platformda. Her büyüklükteki takımlar için.
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
Mojo Yardım Masası müşteri hizmetlerini ve BT desteğini kolaylaştırır. İstekleri merkezileştirin, atayın, otomatikleştirin, ilerlemeyi izleyin ve daha fazlasını daha hızlı yapın. Talepleri e-tablolar ve e-postalarla yönetmenin en iyi alternatifi olan Mojo Yardım Masası, bunların hepsini güçlü ama ba...
CommBox
commbox.io
CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanallarında müşterilerle daha iyi etkileşim kurmalarını sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkez...
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk, müşteri hizmetlerini kolaylaştıran modern bir yardım masası yazılımıdır. Güçlü, özelleştirilebilir ve bütçe dostu olan bu özellik, şirketlerin destek operasyonlarını kolaylaştırmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına olanak tanır. Hem ürünlerinin gücüne hem de onları destekleyen destek...
Hiver
hiverhq.com
Hiver, Google Workspace kullanan kuruluşların müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir iletişim ve ortak çalışma platformudur. Hiver'ı kullanan ekipler, çok kanallı iletişimi verimli bir şekilde yönetebilir, self servis sağlayabilir...
Zowie
getzowie.com
Zowie, çevrimiçi satış yapan şirketlerin güçlü otomasyon teknolojisini kullanarak biletleri yönlendirmesine, çok kanallı gelen kutusuyla müşterileriyle ilgilenmesine ve gelişmiş müşteri bağlamını kullanarak daha fazla satış yapmasına olanak tanır. Zowie, bağımsız müşteri hizmetleri sisteminiz olarak...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind, konuşmaya dayalı bir yapay zeka yönetim platformudur ve teknik olmayan ekiplerin sohbet robotlarını ve sanal asistanlarını tek bir platformda oluşturmasına, başlatmasına ve büyütmesine yardımcı olur. MindBehind, Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault gibi her ölçekteki ve fa...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, katlanarak büyüme için FOSS fiyatlarına, şirketinizin ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, HCM, Proje Yönetimi, Yardım masası ve diğer SaaS'ı içeren bulut tabanlı, sağlam, ölçeklenebilir, çevik, uygun fiyatlı ve tam özellikli bir FaaS çözümüdür ve gelişim. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak akıllı...
DevRev
devrev.ai
DevRev, SaaS ve teknoloji şirketleri için özel olarak tasarlanmış bir platformdur ve arka ofis gelişiminin ön ofis müşteri ilişkilerinin hızlı temposuna ayak uydurmasına yardımcı olur. Misyonumuz, son kullanıcıları, destek mühendislerini, ürün yöneticilerini ve geliştiricileri bir araya getirerek en...