Paylaşılan Gelen Kutusu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Brunei En Popüler Son Eklenenler

Paylaşılan gelen kutusu yazılımı, ekiplerin e-postaları birlikte yönetebilmesi için işbirliğine dayalı bir ortam oluşturur. Bu araçlar, birden fazla e-posta hesabını tek bir gelen kutusunda birleştirerek e-posta yönetimini basitleştirebilir. Tipik olarak işletmelerin, sorular veya müşteri hizmetleri için çeşitli çalışanlar tarafından erişilebilen ancak işbirlikçi yanıt yeteneklerinden yoksun bir ana e-posta hesabı vardır. Paylaşılan gelen kutusu çözümleri, ekiplerin harici sorulara ortaklaşa yanıt verebileceği, kitle kaynaklı bilgiden ve uygulama içi iletişimden yararlanabileceği bir platform sağlayarak bu sorunu çözüyor. Ek olarak, e-posta sorgularıyla ilgili iş akışları ve görevler oluşturmak için araçlar sunarlar. Bu paylaşılan gelen kutuları, e-posta yazılım sağlayıcıları tarafından sağlanan hesaplardan e-postaları çekerek işbirlikçi tartışma ve yanıta olanak tanır. Genellikle CRM yazılımıyla entegre olabilen bağımsız çözümler olarak işlev görürler ve müşteri etkileşimlerinin kusursuz bir şekilde kaydedilmesini sağlarlar. Görev yönetimi yazılımıyla entegrasyon da yaygındır ve kullanıcıların e-posta veya biletlemeyle ilgili görevleri kolayca oluşturmasına olanak tanır.