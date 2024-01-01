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Paylaşılan Gelen Kutusu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Azerbaycan
Paylaşılan gelen kutusu yazılımı, ekiplerin e-postaları birlikte yönetebilmesi için işbirliğine dayalı bir ortam oluşturur. Bu araçlar, birden fazla e-posta hesabını tek bir gelen kutusunda birleştirerek e-posta yönetimini basitleştirebilir. Tipik olarak işletmelerin, sorular veya müşteri hizmetleri için çeşitli çalışanlar tarafından erişilebilen ancak işbirlikçi yanıt yeteneklerinden yoksun bir ana e-posta hesabı vardır. Paylaşılan gelen kutusu çözümleri, ekiplerin harici sorulara ortaklaşa yanıt verebileceği, kitle kaynaklı bilgiden ve uygulama içi iletişimden yararlanabileceği bir platform sağlayarak bu sorunu çözüyor. Ek olarak, e-posta sorgularıyla ilgili iş akışları ve görevler oluşturmak için araçlar sunarlar. Bu paylaşılan gelen kutuları, e-posta yazılım sağlayıcıları tarafından sağlanan hesaplardan e-postaları çekerek işbirlikçi tartışma ve yanıta olanak tanır. Genellikle CRM yazılımıyla entegre olabilen bağımsız çözümler olarak işlev görürler ve müşteri etkileşimlerinin kusursuz bir şekilde kaydedilmesini sağlarlar. Görev yönetimi yazılımıyla entegrasyon da yaygındır ve kullanıcıların e-posta veya biletlemeyle ilgili görevleri kolayca oluşturmasına olanak tanır.
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Freshdesk
freshdesk.com
İşlerin daha hızlı halledilmesi için tüm akıllı otomasyonlarla yardım masası desteği sağlayan çevrimiçi bulut tabanlı müşteri hizmetleri yazılımı. Ücretsiz deneme için bugün kaydolun!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Zoho TeamInbox
zoho.com
Paylaşılan gelen kutuları sayesinde ekip işbirliği kolaylaştırıldı. Ekipleriniz için ortak gelen kutuları oluşturun ve onlara şeffaf bir çalışma alanında çalışmanın rahatlığını yaşatın.
Front
front.com
Front, e-postaları, uygulamaları ve ekip arkadaşlarını tek bir görünümde sorunsuz bir şekilde birleştiren müşteri iletişim platformudur. Meşgul olmayı bırak. Etki yaratmaya başlayın.
Missive
missiveapp.com
Üretken ekipler için e-posta, grup sohbeti ve görevler. Tüm iç ve dış iletişiminiz için tek bir uygulama. İş yönetimi en iyi şekilde. Ücretsiz dene!
Crisp
crisp.chat
Startup'lara ve KOBİ'lere yönelik Müşteri Mesajlaşma Platformumuzu keşfedin. Tek yazılımda satış, pazarlama ve destek için tek durak: Crisp. 14 Gün ücretsiz deneme. Kredi kartına gerek yok. Şimdi dene ! Müşteri başarısına giden yolu kendi başınıza oluşturmanıza olanak sağlamak için Bilgi tabanı, Eki...
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
Groove
groovehq.com
8.000'den fazla müşterinin neden müşteri memnuniyetini artırmak ve anlamlı müşteri ilişkileri kurmak için Groove'u kullandığını öğrenin
Trengo
trengo.com
Müşterilerinizi favori kanallarında memnun edin. Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir görünümde birleştiren çok kanallı iletişim platformu Trengo'yu keşfedin. Müşteri iletişimini kolaylaştırın.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
Gmelius
gmelius.io
Gmail kullanan ekipler için ortak çalışma platformu. Gmelius, ekiplerinize e-posta üzerinde ortak çalışma, projelerini ve işlem hatlarını yönetme, müşterilerinize hizmet verme ve Gmail'den ve şirketinizde günlük olarak kullanılan diğer uygulamalardan ayrılmadan iş akışlarını otomatikleştirme konusu...
eDesk
edesk.com
eDesk'in e-ticaret müşteri hizmetleri yazılımı, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve sipariş verilerinizi müşteri destek ekipleri için yönetimi kolay bildirimlerde birleştirir. Bu gün başlayacağım.
Helpmonks
helpmonks.com
Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alı...
Gridlex
gridlex.com
Gridlex'in "Ultra Özelleştirilebilir Hepsi Bir Arada Uygulama Oluşturucusu", özelleştirilmiş operasyonel verimlilik arayan işletmeler için kapsamlı bir çözüm sunar. CRM, Müşteri Hizmetleri, Yardım Masası Biletleme ve Ana Veri Yönetimi gibi standart uygulamalarla Gridlex, herhangi bir kuruluşun benze...
Keeping
keeping.com
Keeping, dünyanın Gmail ile entegre olan ilk müşteri destek platformudur. Müşteri destek isteklerini ekip arkadaşlarınıza atayın, özel notlar bırakın ve durumu ayarlayın; üstelik bunların tümünü Gmail'in içinden yapın. 2016 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan Keeping'i müşteri desteğinden...
MessageDesk
messagedesk.com
MesajDesk daha akıllı, daha basit bir iş metin mesajlaşma uygulamasıdır. Servis, satış ve destek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir iş kısa mesaj uygulamasıyla her büyüklükteki kuruluşun işlerini halletmesine yardımcı oluyoruz.
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ...
Glassix
glassix.com
Glassix: 'Müşteriyle konuşan yapay zeka.' Son teknoloji ürünü müşteri iletişim platformumuzla mesajlarınızı birleştirin, yanıtları hızlandırın ve memnuniyeti artırın.
Desku
desku.io
Keyifli Müşteri Deneyimi için Yardım Masası Yazılımı. Her benzersiz işletme için kişiselleştirilmiş ve özel deneyimler sunan Yapay Zeka Destekli birleşik Omni-kanal platformuyla müşteri iletişiminde devrim yaratın.
ThriveDesk
thrivedesk.com
Önemseyen kişilerden, önemseyen kişilere yönelik müşteri hizmetleri yazılımı. ThriveDesk ile tüm müşteri destek taleplerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email basit ama güçlü bir ekip gelen kutusudur. Bir e-posta istemcisinin aşinalığıyla oluşturulduğundan, müşteri mesajlarını e-posta yoluyla yönetmeye alışkın olan tüm ekipler için kurulumu ve kullanımı kolaydır. Zamanınızın yarısını e-postaları okuyarak, diğer yarısını da ekibinize söz konusu ...
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
Mojo Yardım Masası müşteri hizmetlerini ve BT desteğini kolaylaştırır. İstekleri merkezileştirin, atayın, otomatikleştirin, ilerlemeyi izleyin ve daha fazlasını daha hızlı yapın. Talepleri e-tablolar ve e-postalarla yönetmenin en iyi alternatifi olan Mojo Yardım Masası, bunların hepsini güçlü ama ba...
CommBox
commbox.io
CommBox, tek otonom iletişim platformuyla destek ve satış ekiplerine SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Mesajlar ve daha fazlası gibi tercih ettikleri mesajlaşma iletişim kanallarında müşterilerle daha iyi etkileşim kurmalarını sağlar. CommBox'ın 350'den fazla kurumsal müşterisi, çağrı merkez...
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk, destek e-postasını yönetmek, tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek ve müşteri destek deneyimini geliştirmek için kullanılan modern bir yardım masası bildirim yazılımıdır.
Enchant
enchant.com
Müşterilerinizle daha iyi görüşmeler. Müşteri odaklı ürünlerimiz, kişisel bir dokunuşla yapay zeka destekli destek sunmanıza yardımcı olur. Çok kanallı paylaşılan gelen kutuları, bilgi tabanları ve canlı sohbet. Hepsi tek bir sezgisel platformda. Her büyüklükteki takımlar için.
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Hiver
hiverhq.com
Hiver, Google Workspace kullanan kuruluşların müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir iletişim ve ortak çalışma platformudur. Hiver'ı kullanan ekipler, çok kanallı iletişimi verimli bir şekilde yönetebilir, self servis sağlayabilir...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First, müşteri desteği ve katılımında devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir sohbet robotu platformudur. Yapay zeka destekli sohbet robotumuz Milly, müşteri sorularını 7/24 gerçek zamanlı olarak anlamasına ve yanıtlamasına olanak tanıyan gelişmiş doğal dil işleme teknolojisiyle ...
Zowie
getzowie.com
Zowie, çevrimiçi satış yapan şirketlerin güçlü otomasyon teknolojisini kullanarak biletleri yönlendirmesine, çok kanallı gelen kutusuyla müşterileriyle ilgilenmesine ve gelişmiş müşteri bağlamını kullanarak daha fazla satış yapmasına olanak tanır. Zowie, bağımsız müşteri hizmetleri sisteminiz olarak...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind, konuşmaya dayalı bir yapay zeka yönetim platformudur ve teknik olmayan ekiplerin sohbet robotlarını ve sanal asistanlarını tek bir platformda oluşturmasına, başlatmasına ve büyütmesine yardımcı olur. MindBehind, Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault gibi her ölçekteki ve fa...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, dünyanın ilk FaaS'sidir (hizmet olarak FOSS) ve tüm işletme boyutlarına yöneliktir ve işletme gelirinizi artırmanıza yardımcı olabilecek bir dizi özellik sunar. Oldukça ölçeklenebilir olan bulut tabanlı bir CRM'dir, böylece işletmeniz büyüdükçe kolayca daha fazla kullanıcı veya özellik ...
DevRev
devrev.ai
DevRev, güzel tasarlanmış uygulama içi destek deneyimini, destek ve mühendisliği birleştiren ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir bir destek bildirim platformuyla birleştiriyor