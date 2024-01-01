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Oturum Tekrarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Christmas Adası
Oturum tekrarlama yazılımı, bir şirketin bir kullanıcının bir web sitesi veya mobil uygulamayla olan etkileşimini yakalamasına ve görsel olarak incelemesine olanak tanıyarak deneyimlerine ilişkin değerli bilgiler sağlar. Bu araçlar, kullanıcının navigasyon yolculuğunu ortaya çıkararak aksaklıkları, hataları veya kafa karışıklığı anlarını ortaya çıkarır. Bu farkındalıkla donanmış şirketler, daha ideal bir kullanıcı deneyimi sağlamak için web sitelerini veya mobil arayüzlerini geliştirebilirler. Genellikle kullanıcı deneyimi ve ürün ekipleri tarafından kullanılan oturum tekrarlama yazılımı, kullanıcı etkileşimlerine kapsamlı bir genel bakış sunar. Pazarlama ekipleri ayrıca ziyaretçilerin web siteleri veya mobil uygulamalarda markalama ve mesajlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu gözlemlemek için de bu araçlardan yararlanıyor. Oturum yeniden oynatma yazılımı, bağımsız bir ürün olabilir veya dijital analiz yazılımı, A/B test araçları, ısı haritası uygulamaları veya mobil uygulama analiz yazılımına bir özellik olarak entegre edilebilir.
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Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyond...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
TWIPLA
twipla.com
WEB SİTESİ ZEKA PLATFORMU Web sitenize ilişkin kesin ve anında bilgiler edinin. Web Sitesi İstatistikleri, Oturum Tekrarları, Isı Haritaları, Anketler ve daha fazlası. TWIPLA (eski adıyla Visitor Analytics), dünya çapında 2,5 milyondan fazla kuruluma ve kullanımı kolay, gizlilikle uyumlu özellikle...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica, Yandex tarafından sunulan, web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan ücretsiz bir web analiz hizmetidir. Yandex, hizmeti 2008 yılında başlattı ve 2009 yılında halka açtı. 2019 yılı itibarıyla Yandex.Metrica, web üzerinde en yaygın kullanılan üçüncü web analizi hizmetidir.
FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kad...
Pendo
pendo.io
Pendo, daha mutlu ve daha üretken kullanıcılar ve çalışanlar için daha iyi yazılım deneyimleri sunmanıza yardımcı olur. Pendo, ürün ekiplerinin şu tür soruları sorup yanıtlamasına yardımcı olur: Müşteriler veya çalışanlar hangi özelliklerle etkileşime giriyor? Hangisini görmezden geliyorlar? Ürünün ...
PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin daha iyi ürünler geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı, hepsi bir arada bir platformdur. Yazılım ekiplerinin olayları yakalamasına, analiz yapmasına, kullanıcı oturumlarını kaydetmesine, deneyler yapmasına ve yeni özellikleri dağıtmasına tek bir platformda olanak sağlıyor...
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange, web sitenizin neden satışa veya olası satışlara dönüşmeyen trafik aldığını anlamanıza yardımcı olabilir. Dönüşüm oranı optimizasyon araçlarımıza, dünya çapında 450.000'den fazla web sitesi, insanların web sitelerinde ne yaptığına dair fikir edinmek için güvenmektedir. Satışlarınızı art...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO ve A/B Test Araçları - Dönüşümü artırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve çevrimiçi mağaza performansınızı optimize etmek için kapsamlı bir paket. 🚀 A/B Test Aracı Plerdy'nin Ücretsiz A/B Test Aracıyla tanışın - kullanıcı deneyimini ve dönüşümlerini artırmayı amaçlayan e-ticaret...
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır bir UX araştırma platformudur. Kullanıcılarınızın web siteniz, uygulamanız veya prototipiniz hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiyseniz artık tahminde bulunmanıza gerek yok. UXtweak platformunda karmaşık Web Site...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, işletmenizi dönüştüren müşteri deneyiminin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için geleneksel analitiğin ötesine geçiyor. Her kullanıcının davranışını, niyetini ve tutumunu ortaya çıkaran sezgisel teknolojiyle, işletmelerin gizliliği ve erişilebilirliği sağlarke...
Heap
heap.io
Heap, müşterilerinizin dijital yolculuklarını tam olarak anlamanızı sağlayan tek dijital öngörü platformudur; böylece dönüşümü, elde tutmayı ve müşteri memnuniyetini hızla artırabilirsiniz. - Müşteri deneyimini geliştirin: Kullanıcıların tam olarak nerede zorluk çektiğini tespit edin ve müşteri dene...
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...
Verint
verint.com
Verint Messaging™, mesajlaşmayı dijital müşteri yolculuğuna entegre etmek ve müşterilerle mesajlaşma ve sosyal kanallar aracılığıyla geniş ölçekte görüşmeleri kolaylaştırmak için amaca yönelik tasarlanmış bir çözümdür. Mesajlaşma kanalları için dijital bir müşteri etkileşimi çözümü sunan Verint, tem...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel, yaratıcıların kendi adını taşıyan ürünü, keyifli bir Wordpress barındırma platformu ve sorunsuz bir yerel geliştirme uygulaması olan Local by Flywheel dahil olmak üzere bir dizi iyi tasarlanmış ürün ve kaynak aracılığıyla yaratıcıların en iyi çalışmalarını yapmalarına yardımcı olur. Şirket...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, 210.000'den fazla dijital pazarlama, UX, Ürün, Startup ve Kurumsal müşteri tarafından web sitesi deneyimlerini optimize etmek için kullanılan bir davranış analizi aracıdır. Mouseflow ile şunları yapabilirsiniz: • Ziyaretçilerinizin oturumlarının video kayıtlarını izleyerek tıklamaları ara...
Crazy Egg
crazyegg.com
Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.
Session Rewind
sessionrewind.com
Kullanıcı davranışının video kayıtlarıyla web deneyiminizi optimize edin. Her oturumu doğru bir şekilde kaydedin ve ayda yalnızca 14 ABD doları karşılığında yayınlayın.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Howuku
howuku.com
Howuku, startup şirketlerinin ısı haritaları, AB testleri ve anketler aracılığıyla değerli müşteri geri bildirimleri ve öngörüleri elde etmesine yardımcı olan bir davranış analitiği çözümüdür. Pazarlamacılara, bir web sitesinde nereye tıkladıklarını ve kaydırdıklarını gösteren görsel temsil yoluyla ...
RealEye
realeye.io
Web Kamerası Göz Takibi Özelliğine Sahip Çevrimiçi Araştırma Platformu. Bu: - geleneksel göz izleme donanımından çok daha hızlı ve daha ucuz - doğru (düğme boyutu doğruluğu) ve akademik çalışmalarda kullanılıyor - kullanımı kolay (müşteriler kullanıcı dostu arayüzü için bizi övüyor) RealEye şunları ...
Browsee
browsee.io
Göz Atın - Tahmin Etmeyi Durdurun, Harekete Geçmeye Başlayın ✔ Oturumlardaki AI Etiketleri - Oturumların %5'iyle kullanıcı sorunlarının %100'ünü anlayın ✔ Sayfa Hikayesi - Açılış sayfalarınızı geliştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler alın ✔ Kullanıcı Panosu - Etkileşimi analiz etmek ve soru...
Quantum Metric
quantummetric.com
Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden ...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılımın mükemmel çalışmasını sağlamak için mevcuttur. Platformumuz, verilerden yanıtlar ve akıllı otomasyon sağlamak için geniş ve derin gözlemlenebilirliği ve sürekli çalışma zamanı uygulama güvenliğini gelişmiş AIOps ile birleştirir. Bu, yenilikçilerin bulut işlemlerini modernleştirme...
Userback
userback.io
Kullanıcıları anlamak ve daha iyi ürünler geliştirmek isteyen küçük ekipler için önde gelen kullanıcı araştırma platformu Userback ile tanışın. Userback ile meta verilerle zenginleştirilmiş görsel geri bildirimler toplayabilir ve NPS, CES ve CSAT ölçümleri gibi uygulama içi anketlerle kullanıcıların...
FullSession
fullsession.io
FullSession, kapsamlı bir dijital deneyim platformu aracılığıyla şirketlerin müşterilerinin web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcıların sürtünme noktalarını, ayrılma noktalarını belirlemek ve web sitenizle her kullanıcı etkileşiminin ardındaki bilgileri g...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow, ziyaretçilerinizin müşteriye dönüşmemesinin görsel ve mantıksal nedenlerini vurgular ve daha hızlı yatırım getirisi elde etmek için kusursuz bir satış hunisi sağlar. Reactflow, müşterinizin aktivite kayıtlarını video olarak oynatır, Isı Haritalarını, Huni Analizlerini, Hataları, Konsol Gü...
UXCam
uxcam.com
UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...
Fullview
fullview.io
Müşteri deneyiminiz hakkında tahmin yürütmeyi bırakın. Fullview, ürün ve destek ekiplerine, müşteri deneyiminizi tam olarak anlamak için kullanıcıların SaaS ürününüzdeki davranışlarına ilişkin görsel bilgiler sağlar.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy, gizlilik ve güvenlik sağlarken oturum tekrarını, ön uç hata izlemeyi, ürün analitiğini ve önceliklendirmeyi bir araya getiren güvenilir bir dijital deneyim platformudur. Zipy ile neler yapabilirsiniz? > Kullanıcı kaybını önlemek için kullanıcı davranışını anlayın > Eyleme dönüştürülebilir bilg...
VWO
vwo.com
Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijita...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird, son kullanıcı deneyimini bulmaya ve geliştirmeye yönelik bir ürün analiz aracıdır. ReplayBird ile şirketler, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için insanların cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak nasıl ve neden etkileşimde bulunduğunu, dönüşüm gerçekleştirdiğini ve elde tuttuğunu an...
Toonimo
toonimo.com
Kullanıcı Deneyimi Herkes İçin Kolaylaştırıldı. Toonimo, şirket içi çalışan eğitimi ve müşteri katılımı girişimlerine yönelik çabaları kolaylaştıran kuruluşlara yönelik lider bir Dijital Benimseme Platformudur. Kullanıcıların yeni veya halihazırda kullanılan yazılım çözümlerini benimsemesini destekl...
Insightech
insightech.com
Insightech, dijital ekiplere örneklenmiş veya eksik verilerden etkilenmeyen net dijital deneyim öngörüleri sağlar. Insightech ile kurulumu ve çalıştırılması kolay tek bir çözümde kapsamlı pazarlama raporlaması, sayfa içeriği analizi, dönüşüm hunisi optimizasyonu ve web sitesinin yeniden platform olu...
Mousestats
mousestats.com
Web sitenizin ziyaretçilerinin videosunu + web sitesi ısı haritalarını + form analizlerini + anketleri kaydedin ve izleyin
WalkMe US
walkme.com
WalkMe™'nin Dijital Benimseme Platformu (DAP), işletmenizin çevrimiçi deneyimi basitleştirmesine ve kullanıcıların kafa karışıklığını ortadan kaldırmasına olanak tanır.
Sprig
sprig.com
Sprig, ürün ekiplerine zengin ve hızlı kullanıcı içgörüleriyle olağanüstü ürünler oluşturma yetkisi veren bir kullanıcı içgörü platformudur. Dropbox, Notion ve Loom gibi yeni nesil ürün ekipleri, Sprig'in öngörü araçları paketiyle ürün deneyimlerini geliştiriyor: 1. Anketler: Doğrudan ürününüz içind...
Figpii
figpii.com
FigPii, sitenizdeki sorunlu alanları tespit etmenize ve çözümlerinizi test ederek dönüşümleri artırdığından emin olmanıza olanak tanıyan bir dönüşüm optimizasyon platformudur. Platform ısı haritalarını, oturum tekrar videolarını, çevrimiçi oylamayı ve AB testini içerir Daha Fazla Dönüşüm. Daha Yüks...
Aqvil
aqvil.com
Aqvil, basit bir web analizi panosunda size tüm değerli web sitesi trafiği ölçümlerini sağlar.
cux.io
cux.io
CUX, şirketlerin analizlerde zamandan 5 kata kadar tasarruf etmesine ve değerli sonuçlar çıkarmasına yardımcı olan bir Dijital Deneyim Analizi aracıdır. Kullanıcı sorunlarına, hayal kırıklıklarına ve ürün ve hizmet satın almak için çevrimiçi kanalları kullanmalarını engelleyebilecek tüm darboğazlara...
Capturly
capturly.com
Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özellikler...
SessionStack
sessionstack.com
SessionStack nedir? SessionStack, e-ticaret işletmelerinin müşterilerin nerede takılıp kaldığını ve hangi dönüşüm fırsatlarının kaçırıldığını belirlemesine olanak tanıyan, sınıfının en iyisi oturum kayıt teknolojisine dayanan, yapay zeka ile geliştirilmiş bir Dijital Deneyim Analizi platformudur. Pl...
WalkMe EU
walkme.com
WalkMe™'nin Dijital Benimseme Platformu (DAP), işletmenizin çevrimiçi deneyimi basitleştirmesine ve kullanıcıların kafa karışıklığını ortadan kaldırmasına olanak tanır.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet, ziyaretçilerinizin sitenizi kullanırken videolarını kaydederek onların yaptıkları her şeyi görmenizi sağlar. Sitenizdeki her fare hareketini, kaydırmayı, tıklamayı ve tuşa basmayı görün. Geleneksel analitiği unutun. İnsanların sitenizi tam olarak nasıl kullandıklarını bir daha asla merak...
LiveSession
livesession.io
LiveSession, oturum tekrarlarını içeren bir web analizi yazılımıdır. Müşterilerinizin sorunlarını çözmek, ürününüzün nasıl kullanıldığına ilişkin yanıtlar bulmak ve web uygulamanızdaki genel deneyimi optimize etmek için kullanabilirsiniz.