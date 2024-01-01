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Oturum Tekrarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan

Oturum tekrarlama yazılımı, bir şirketin bir kullanıcının bir web sitesi veya mobil uygulamayla olan etkileşimini yakalamasına ve görsel olarak incelemesine olanak tanıyarak deneyimlerine ilişkin değerli bilgiler sağlar. Bu araçlar, kullanıcının navigasyon yolculuğunu ortaya çıkararak aksaklıkları, hataları veya kafa karışıklığı anlarını ortaya çıkarır. Bu farkındalıkla donanmış şirketler, daha ideal bir kullanıcı deneyimi sağlamak için web sitelerini veya mobil arayüzlerini geliştirebilirler. Genellikle kullanıcı deneyimi ve ürün ekipleri tarafından kullanılan oturum tekrarlama yazılımı, kullanıcı etkileşimlerine kapsamlı bir genel bakış sunar. Pazarlama ekipleri ayrıca ziyaretçilerin web siteleri veya mobil uygulamalarda markalama ve mesajlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu gözlemlemek için de bu araçlardan yararlanıyor. Oturum yeniden oynatma yazılımı, bağımsız bir ürün olabilir veya dijital analiz yazılımı, A/B test araçları, ısı haritası uygulamaları veya mobil uygulama analiz yazılımına bir özellik olarak entegre edilebilir.

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Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry, hata raporlamaya odaklanan, platformlar arası uygulama izleme aracıdır.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Mükemmel Gizlilik Google Analytics Alternatifi. Halihazırda mükemmel gizlilik analizleri ve zekasından yararlanan 2,5 milyondan fazla web sitesine katılın.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Yandex.Metrica, Yandex tarafından sunulan, web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan ücretsiz bir web analiz hizmetidir. Yandex, hizmeti 2008 yılında başlattı ve 2009 yılında halka açtı. 2019 yılı itibarıyla Yandex.Metrica, web üzerinde en yaygın kullanılan üçüncü web analizi hizmetidir.

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo, NTV'de yayınlanan ve ilk kez 3 Aralık 2014'te gösterime giren bir Kenya drama televizyon dizisidir. Dizi Grace danile tarafından yazılmıştır, yapımcılığını ve dağıtımını DIL Pictures üstlenmiştir.

PostHog

PostHog

posthog.com

Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır bir UX araştırma platformudur. Kullanıcılarınızın web siteniz, uygulamanız veya prototipiniz hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiyseniz artık tahminde bulunmanıza gerek yok. UXtweak platformunda karmaşık Web Site...

Heap

Heap

heap.io

Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.

Instabug

Instabug

instabug.com

Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Hepsi bir arada WordPress ajans barındırma platformu. Müşterinizin WordPress web sitelerini tek bir yerden yönetin, sürekli gelir elde edin ve onları sürekli memnun edin.

Verint

Verint

verint.com

Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.

Session Rewind

Session Rewind

sessionrewind.com

Kullanıcı davranışının video kayıtlarıyla web deneyiminizi optimize edin. Her oturumu doğru bir şekilde kaydedin ve ayda yalnızca 14 ABD doları karşılığında yayınlayın.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden ...

Userback

Userback

userback.io

#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...

RealEye

RealEye

realeye.io

Web Kamerası Göz Takibi Özelliğine Sahip Çevrimiçi Araştırma Platformu. Bu: - Geleneksel göz izleme donanımından çok daha hızlı ve daha ucuzdur - Doğrudur (düğme boyutu doğruluğu) ve akademik çalışmalarda kullanılır - Kullanımı kolaydır (müşteriler kullanıcı dostu arayüzü için bizi övmektedir) RealE...

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession, kapsamlı bir dijital deneyim platformu aracılığıyla şirketlerin müşterilerinin web siteleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olur. Kullanıcıların sürtünme noktalarını, ayrılma noktalarını belirlemek ve web sitenizle her kullanıcı etkileşiminin ardındaki bilgileri g...

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow, ziyaretçilerinizin müşteriye dönüşmemesinin görsel ve mantıksal nedenlerini vurgular ve daha hızlı yatırım getirisi elde etmek için kusursuz bir satış hunisi sağlar. Reactflow, müşterinizin aktivite kayıtlarını video olarak oynatır, Isı Haritalarını, Huni Analizlerini, Hataları, Konsol Gü...

Browsee

Browsee

browsee.io

Göz Atın - Tahmin Etmeyi Durdurun, Harekete Geçin ✔ Oturumlardaki AI Etiketleri - Oturumların %5'i ile kullanıcı sorunlarının %100'ünü anlayın ✔ Sayfa Hikayesi - Açılış sayfalarınızı geliştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler alın ✔ Kullanıcı Panosu - Etkileşimi analiz etmek ve sorunlarını an...

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Birleşik gözlemlenebilirlik ve güvenlik Nedensel yapay zeka tarafından desteklenen tek analiz ve otomasyon platformuyla bulut karmaşıklığını basitleştirin ve daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yenilik yapın.

Fullview

Fullview

fullview.io

Müşteri deneyiminiz hakkında tahmin yürütmeyi bırakın. Fullview, ürün ve destek ekiplerine, müşteri deneyiminizi tam olarak anlamak için kullanıcıların SaaS ürününüzdeki davranışlarına ilişkin görsel bilgiler sağlar.

ReplayBird

ReplayBird

replaybird.com

ReplayBird, son kullanıcı deneyimini bulmaya ve geliştirmeye yönelik bir ürün analiz aracıdır. ReplayBird ile şirketler, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için insanların cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak nasıl ve neden etkileşimde bulunduğunu, dönüşüm gerçekleştirdiğini ve elde tuttuğunu a...

Toonimo

Toonimo

toonimo.com

Kullanıcı Deneyimi Herkes İçin Kolaylaştırıldı. Toonimo, şirket içi çalışan eğitimi ve müşteri katılım girişimlerine yönelik çabaları kolaylaştıran kuruluşlara yönelik lider bir Dijital Benimseme Platformudur. Kullanıcıların yeni veya halihazırda kullanılan yazılım çözümlerini benimsemesini destekle...

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech, dijital ekiplere örneklenmiş veya eksik verilerden etkilenmeyen net dijital deneyim öngörüleri sağlar. Insightech ile kurulumu ve çalıştırması kolay tek bir çözümde kapsamlı pazarlama raporlaması, sayfa içeriği analizi, dönüşüm hunisi optimizasyonu ve web sitesinin yeniden platform oluşt...

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

Web sitenizin ziyaretçilerinin videosunu + web sitesi ısı haritalarını + form analizlerini + anketleri kaydedin ve izleyin

WalkMe US

WalkMe US

walkme.com

WalkMe™'nin Dijital Benimseme Platformu (DAP), işletmenizin çevrimiçi deneyimi basitleştirmesine ve kullanıcıların kafa karışıklığını ortadan kaldırmasına olanak tanır.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Geleneksel araçlar önünüze bir hata listesi sunabilir, ancak Zipy size gerçek zamanlı müşteri yolculukları aracılığıyla hangilerinin önemli olduğunu söyler.

Sprig

Sprig

sprig.com

Sprig - eski adıyla UserLeap. Hızlı ve güvenilir bağlam içi kullanıcı araştırması. Sprig'in hedefe yönelik mikro anketleri, video soruları ve daha fazlasıyla kullanıcı araştırmasının erkenden ve sıklıkla yapılmasını sağlayın.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.

Figpii

Figpii

figpii.com

Daha Fazla Dönüşüm. Daha Yüksek Gelir. Daha İyi Müşteri Deneyimleri. Kullanıcı etkileşimlerinin tam resmini elde edin, müşteri hayal kırıklıklarını ortadan kaldırın, testleri başlatın ve web sitenizin kullanılmayan gelir potansiyelinin kilidini açın.

Aqvil

Aqvil

aqvil.com

Aqvil, basit bir web analizi panosunda size tüm değerli web sitesi trafiği ölçümlerini sağlar.

cux.io

cux.io

cux.io

Ziyaretçilerinizin deneyimlerini sayılara dönüştürüyor, müşteri yolculuğu boyunca davranış kalıplarını tanıyor ve anında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlıyoruz. Artık Veri SPAM'ı yok

Capturly

Capturly

capturly.com

Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özellikler...

SessionStack

SessionStack

sessionstack.com

SessionStack nedir? SessionStack, e-ticaret işletmelerinin müşterilerin nerede takılıp kaldığını ve hangi dönüşüm fırsatlarının kaçırıldığını belirlemesine olanak tanıyan, sınıfının en iyisi oturum kayıt teknolojisine dayanan, yapay zeka ile geliştirilmiş bir Dijital Deneyim Analizi platformudur. Pl...

WalkMe EU

WalkMe EU

walkme.com

WalkMe™'nin Dijital Benimseme Platformu (DAP), işletmenizin çevrimiçi deneyimi basitleştirmesine ve kullanıcıların kafa karışıklığını ortadan kaldırmasına olanak tanır.

Inspectlet

Inspectlet

inspectlet.com

Inspectlet, ziyaretçilerinizin sitenizi kullanırken videolarını kaydederek onların yaptıkları her şeyi görmenizi sağlar. Sitenizdeki her fare hareketini, kaydırmayı, tıklamayı ve tuşa basmayı görün. Geleneksel analizleri unutun. İnsanların sitenizi tam olarak nasıl kullandıklarını bir daha asla mera...

LiveSession

LiveSession

livesession.io

LiveSession, oturum tekrarlarını, segmentasyonları, akıllı haritaları ve hata takibini içeren bir web analizi aracıdır.

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