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SEO Araçları - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık
Yaygın olarak Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) araçları olarak bilinen organik arama pazarlama yazılımı, organik pazarlama ölçümlerine ilişkin değerli bilgiler sunmak ve yerleşim için arama motoru sağlayıcısına ödeme gerektirmeden Arama Motoru Sonuç Sayfalarında (SERP'ler) web sitesi sıralamalarını yükseltmek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, içeriği optimize etmek ve sıralamaları yükseltmek için vazgeçilmez kaynaklar olarak hizmet eder; ürün ekipleri, pazarlamacılar ve SEO uzmanları tarafından iyileştirme alanlarını belirlemek ve arama motoru görünürlüğünde rakipleri gölgede bırakmak için düzenli olarak kullanılır. SEO araçlarının işlevleri, web sitesi performansını artırmaya yönelik çok çeşitli özellikleri kapsar. SEO denetimi, içeriği veya teknik aksaklıkları titizlikle tanımlarken, sıralama izleme, SERP'lerdeki anahtar kelime performansını titizlikle izler. Bağlantı kurma işlevleri, geri bağlantıları inceleyerek ve iyileştirme için yeni fırsatları ortaya çıkararak sayfa dışı SEO'yu desteklemeye odaklanır. Anahtar kelime araştırma araçları, anahtar kelimeler önermeye, alternatif arama terimlerini belirlemeye ve seçilen anahtar kelimelerle ilişkili zorluk ve arama hacmini analiz etmeye yardımcı olur. Dahası, kapsamlı raporlama yetenekleri, ilerlemenin izlenmesini ve zaman içinde SEO stratejilerinin iyileştirilmesini kolaylaştırmak için ilgili tüm verileri birleştirir. İçerik optimizasyonu, SEO otomasyonu ve anlamsal SEO gibi ek özellikler, web yöneticilerini web sitesi içeriğini zenginleştirmek ve sıralama potansiyelini artırmak için çeşitli araçlarla daha da donatır.
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Google Search Console
google.com
Google Search Console, web yöneticilerinin dizine eklenme durumunu kontrol etmesine ve web sitelerinin görünürlüğünü optimize etmesine olanak tanıyan, Google tarafından sunulan bir web hizmetidir. 20 Mayıs 2015'e kadar hizmete Google Web Yöneticisi Araçları adı verildi. Ocak 2018'de Google, kullan...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejile...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
MarketMuse
marketmuse.com
MarketMuse, pazarlamacıların organik arama sıralamalarını iyileştirme, sektörlerindeki uzmanlığı artırma ve geliri etkileme yöntemlerini yeniden keşfederek içerik oluşturmayı hızlandırır. Yapay zeka destekli bir İçerik Zekası ve Strateji Platformu olan MarketMuse Suite, talep üzerine milyonlarca mak...
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
RankIQ
rankiq.com
Google'ın 1. Sayfasında Sıralanan Blog Yazıları Yazın. Yapay zeka destekli SEO araç setimiz yalnızca blogcular için tasarlandı. Gönderinize ve başlığınıza ne koymanız gerektiğini size söyler, böylece yarı sürede mükemmel şekilde optimize edilmiş içerik yazabilirsiniz. Ayrıca her blog alanı için en d...
Surfer
surferseo.com
Surfer, erişilebilir araçlar ve veriye dayalı bilgilerle ajanslara, ekiplere ve pazarlamacılara SEO'yu fethetme gücü veriyor. Tahmini süreçten çıkararak, daha basit, daha akıllı SEO büyümesine yönelik net bir yol sağlıyoruz. İkinci tahminlere elveda deyin: - Yenilikçi Topikal Haritamızla zahmetsizce...
Google Trends
trends.google.com
Google Trendler, çeşitli bölge ve dillerde Google Arama'da en çok aranan sorguların popülerliğini analiz eden, Google'ın sunduğu bir web sitesidir. Web sitesi, farklı sorguların zaman içindeki arama hacmini karşılaştırmak için grafikler kullanır. 5 Ağustos 2008'de Google, arama eğilimleri verilerin...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformumuz, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Oluşturma için kapsamlı bir araç pak...
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing Web Yöneticisi Araçları, Microsoft'un Bing arama motorunun bir parçası olan ve web yöneticilerinin web sitelerini Bing dizin tarayıcısına eklemelerine, sitelerinin Bing'deki performansını görmelerine ve çok daha fazlasına olanak tanıyan ücretsiz bir hizmettir.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturm...
Moz
moz.com
Moz Local platformu, daha doğru liste yönetimi, eyleme geçirilebilir bilgiler, yinelenen silme işlemlerinin otomasyonu ve inceleme yönetimi sağlayan güçlü bir yerel teknoloji çözümü sunuyor. Moz Local, fiziksel konum verilerinizi her zamankinden daha iyi sahiplenmenize ve yönetmenize yardımcı olacak...
Ranktracker
ranktracker.com
Etkili SEO için hepsi bir arada platform. Tek ve güçlü bir platformla anahtar kelimeleri araştırın, rekabeti analiz edin, geri bağlantıları Kontrol Edin ve İzleyin ve arama motoru sıralamanızı takip edin. Sıralama izleyici, ister küçük bir başlangıç, ister büyük bir ajans olun, SEO'da ilerlemenize ...
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop, B2B işletmelerinin SEO ve LinkedIn gibi organik kanalları kullanarak içerik aracılığıyla iletişim hattı oluşturmasına yardımcı olan bir içerik pazarlama platformudur. Letterdrop size şu konularda yardımcı olur: 1. Satış görüşmelerindeki sorulardan, web sitenizde tüketilen içerikten ve Li...
Frase
frase.io
Frase, içerik oluşturmayla ilgili çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek bir AI yazma ve SEO aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Yapay zeka yazma araçları arasında Yapay Zeka İçerik Oluşturucu, Giriş Oluşturucu, Anahat Oluşturucu, Açıklama Aracı, Paragraf Ye...
Screpy
screpy.com
En İyisi Web sitesi sahipleri için Pazarlama profesyonelleri SEO uzmanları Şirket içi pazarlama ekipleri Pazarlama ajansları Screpy Fiyatlandırmaya Genel Bakış Screpy fiyatlandırması aylık sabit ücret olarak 9,00 $'dan başlar. Ücretsiz bir sürümü vardır. Screpy ücretsiz bir deneme sunar.
Seodity
seodity.com
Seodity, ajanslar, şirket içi pazarlamacılar, e-ticaret mağazaları ve web sitesi sahipleri için en iyi web trafiği analizi ve SEO yazılımıdır. Günlük organik/ücretli trafiğe genel bakışı kontrol edin ve sizin veya müşterileriniz için trafiği, dönüşümleri, olası satışları ve satışları artırmaya yönel...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen, anahtar kelime araştırmasından içerik yazmaya kadar tüm süreci basitleştiren bir SEO içerik iş akışı yazılımıdır. Tüm SEO seviyelerindeki kullanıcılar için tasarlanmıştır. Araç, ilgi çekici içerik fikirleri ve yeni konular bulmak için bir Konu Keşfi aracı, bir içerik stratejisi için doğr...
Copysmith
copysmith.ai
Copysmith, kurumsal ve e-ticaret işletmeleri için tasarlanmış bir AI içerik oluşturma aracıdır. İşletmelerin çevrimiçi varlıklarından daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı olacak çok çeşitli özellikler sunar. Kolay entegrasyon için bir Chrome Uzantısı ve API'nin yanı sıra hızlı bir şekilde içer...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO ve A/B Test Araçları - Dönüşümü artırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve çevrimiçi mağaza performansınızı optimize etmek için kapsamlı bir paket. 🚀 A/B Test Aracı Plerdy'nin Ücretsiz A/B Test Aracıyla tanışın - kullanıcı deneyimini ve dönüşümlerini artırmayı amaçlayan e-ticaret...
Squirrly
squirrly.co
Squirrly SEO, SEO sürecini basitleştiren ve optimize eden, AI tarafından desteklenen, WordPress için hepsi bir arada bir SEO paketidir. Web sitenizin SEO'sunu yönetmek ve geliştirmek için kullanımı kolay bir araç haline getiren 650'den fazla önceden yapılandırılmış özelliğe sahiptir. Squirrly, anah...
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, kurumsal düzeyde bir SEO anahtar kelime sıralaması izleme aracıdır. Tüm rakiplerle nasıl karşılaştırdığınızı görmenizi sağlayan SERP'nin tamamından veri topluyoruz. Tüm öne çıkan snippet'lerin, yerel paket listelerinin, video paketi listelerinin vb. hangi alan adına ve belirli URL'ye ait old...
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds, içerik projelerini tek bir yerden beyin fırtınası yapmanıza, araştırmanıza ve planlamanıza yardımcı olan ücretsiz bir araçtır. Hiçbir zaman fikirlerin tükenmemesini ve içeriğiniz için her zaman doğru anahtar kelimeleri bulmanızı sağlayan güçlü AI veritabanıyla içerik ana hatları, özetl...
Outranking
outranking.io
Outranking, AI odaklı bir SEO içerik yazma ve optimizasyon platformudur. Çoklu araçları, kullanıcıların arama motoru performansı için optimize edilmiş yüksek kaliteli içerik oluşturmasına yardımcı olur. Yazılım, arama motoru sıralamalarını geliştirmek için SEO içeriğini optimize etmeye yönelik anın...
Sitechecker
sitechecker.pro
Sitechecker, arama görünürlüğünüzü ölçmek, izlemek ve geliştirmek için kullanımı kolay bir platformdur. Web sitesi sahipleri, pazarlama ajansı sahipleri, SEO uzmanları, pazarlamacılar ve ürün yöneticileri için mutlaka sahip olunması gereken bir araç setidir. Üzerinde çalıştığınız daha fazla web site...
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan ...
BIQ
biq.cloud
BiQ, fiyatlandırmayı demokratikleştiren dünyanın ilk SEO paketidir. Dört farklı SEO aracını keşfedin ve yalnızca kullandığınız kadar ödeyin, kullanmadıklarınız için ödeme yapmayın.
AltText.ai
alttext.ai
AltText.ai, gelişmiş yapay zeka ve bilgisayarla görme teknolojisini kullanan bir görüntü alt metni oluşturucusudur. Web sitemizi, WordPress eklentimizi, Shopify Uygulamamızı veya popüler CMS platformlarına yönelik entegrasyonları kullanarak alternatif metin oluşturabilirsiniz. 130'dan fazla dilde al...
DreamHost
dreamhost.com
Kendin yap araçları, öngörüler ve kişiselleştirilmiş adım adım SEO planıyla arama motoru sıralamalarınızı iyileştirin ve web sitenize daha fazla müşteri çekin. DreamHost SEO Araç Seti'nin özellikleri arasında - ... Daha Fazlasını Göster Kapsamlı Web Sitesi Denetimi - Görevlerle Kişiselleştirilmiş SE...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panell...
SpyFu
spyfu.com
SpyFu, SEO ve PPC için rekabetçi bir istihbarat aracıdır. Bir alan adının sıralandığı tüm anahtar kelimeleri (sıralanan içerik dahil), Google'da satın aldığı reklamları ve en güçlü rakiplerini görmek için yazabilirsiniz. Ayrıca derinlemesine anahtar kelime araştırması da yapabilirsiniz. Bunu satın a...
Beki AI
beki.io
Beki, SEO ve içerik profesyonellerinin AI ile dahili bağlantıları bulmasına, eklemesine ve izlemesine yardımcı olarak içerik optimizasyonunu daha kolay ve verimli hale getirir. Önemli bağlantı fırsatlarını keşfedin, birkaç tıklamayla bunları zahmetsizce oluşturun ve bunların organik trafiğiniz ve ku...
AIOSEO
aioseo.com
Sonunda hem kolay hem de güçlü bir WordPress eklentisi! Hepsi Bir Arada SEO en iyi WordPress SEO eklentisidir. Web Sitesi Arama Sıralamasını İyileştirmek için AIOSEO'yu kullanan 3.000.000'dan fazla Profesyonele katılın.
Keyword Tool
keywordtool.io
Anahtar Kelime Aracı, SEO ve PPC anahtar kelime araştırması için Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcının 1 numaralı (ÜCRETSİZ) alternatifidir ᐈ Saniyeler içinde 1.000'lerce ✅ uzun kuyruklu anahtar kelime oluşturun!
SEOptimer
seoptimer.com
SEOptimer, bir web sitesini 30 saniyeden kısa sürede kapsamlı bir şekilde inceleyebilen bir Web Sitesi Denetim ve Raporlama platformudur. Arama Motorlarının bir sayfayı sıralarken önem verdiği önemli faktörlerin yanı sıra sayfa yükleme hızı ve mobil kullanılabilirlik gibi kullanıcılar için önemli ol...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aş...
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek a...
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. W...
SEOcrawl
seocrawl.com
SEO yönetiminizi başka bir düzeye taşıyacak bir SEO araçları paketi olan SEO Yazılımımız sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf edin, sonuçlarınızı iyileştirin ve verimlilik elde edin. 9 SEO sütunu sunuyoruz: - SEO Kontrol Paneli - Sıra Takibi - SEO Raporlaması - Görev Düzenleyici - SEO Monitörü ...
Mangools
mangools.com
Mangools, blog yazarları, bağlı kuruluş pazarlamacıları, KOBİ'ler veya SEO ajansları için mükemmel bir SEO araç setidir. Tasarımı ve kullanım kolaylığı nedeniyle özellikle popülerdir. Anahtar özellikler arasında anahtar kelime araştırması, rakip analizi, backlink analizi, sıralama takibi ve SERP ana...
BacklinkGPT
backlinkgpt.com
BacklinkGPT.com, anahtar kelimeleri çıkaran, Google SERP'lerini analiz eden ve backlink kalitesi için Ahrefs ile entegre olan, yapay zeka destekli bir bağlantı kurma aracıdır. Yapay zekayla geliştirilmiş kişiselleştirilmiş destek, kolaylaştırılmış bir kampanya yönetimi platformu, Ahrefs API aracılığ...
Wincher
wincher.com
Wincher, ilerlemenizi ve SEO çalışmalarınızı takip etmenize yardımcı olan son derece esnek ve güçlü bir anahtar kelime sıralaması izleme aracıdır. Okunması kolay gösterge tablolarımız ve güçlü içgörülerimiz sayesinde Wincher Rank Tracker, en uygun maliyetli araçlardan biridir ve herhangi bir çevrimi...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
Oncrawl
oncrawl.com
Daha akıllı SEO kararları vermek için SEO platformu. Oncrawl SEO platformu, bir web sitesini arama motorlarında optimize etmek için SEO denetimlerine yönelik bir SEO tarayıcısı ve log analizörüdür. Gelirinizi ve doğal arama sonuçlarındaki sıralamanızı artırmak için teknik SEO, veri bilimi ve makine...
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, ...
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker®, SEO ajansları, SEO uzmanları, şirket içi SEO departmanları ve web sitesi sahipleri için son derece uzmanlaşmış bir SEO sıralaması izleme ve raporlama çözümüdür. Diğer herhangi bir sıralama izleme veya hepsi bir arada SEO aracı arasında en doğru algoritmaya sahiptir ve kapsamlı çeşit...
easyseo AI
easyseo.ai
easyseo.ai, E-ticaret işiniz, blogunuz, reklamlarınız, e-postalarınız ve web siteniz için zaman ve çaba harcamadan benzersiz seo optimizasyonlu içerik oluşturmanıza yardımcı olan bir AI yazma aracıdır!
SISTRIX
sistrix.com
Almanya'da bulunan SISTRIX, içerik, rakip ve güncelleme takibi için kullanılan yüksek kaliteli, düşük gecikmeli SEO odaklı bir performans ölçümü olan Görünürlük Endeksi ile 15 yıldır lider konumdadır. SEO paketimiz bir alan adının VI'sını geliştirmek için gereken tüm araçları içerir. Yüksek kaliteli...
GrowthBar
growthbarseo.com
Pazarlamacılar ve blog yazarları için oluşturulmuş SEO aracı. Rakiplerinizi zekanızla alt edin, daha hızlı sıralamaya girin ve saniyeler içinde içerik oluşturun. Anahtar kelime araştırması, rekabet analizi, içerik oluşturma ve sıralama takibini tek bir kontrol panelinde ve Chrome uzantımızın yardı...
Sitebulb
sitebulb.com
Sitebulb, web sitesi denetiminin yeniden tasarlanmış halidir. Aracımız, Masaüstü ve Bulut tarayıcı yazılımımızla denetimleri daha kolay, daha verimli, daha doğru ve daha uygun maliyetli hale getirir. Sitebulb'un ticari marka önceliklendirmesi ve ipuçlarıyla eyleme dönüştürülebilir içgörülere daha hı...
Rankify AI
rankifyai.co
Rankify AI ile web sitenizin SEO'sunu artırın ve rakiplerinizi geride bırakın. Bloglar, makaleler ve daha fazlası için yüksek kaliteli, alakalı ve insana benzer içerik oluşturmak amacıyla yapay zekanın gücünden yararlanın. Makaleleri doğrudan Wordpress'te yayınlayın. Makalesini kullanarak ve daha iy...
SheerSEO
sheerseo.com
SheerSEO çevrimiçi bir SEO yazılımıdır. Fiyatlandırma esnektir ve ücretsiz bir sürümü vardır. Özellikleri şunları içerir: Sıralama takibi, Bağlantı oluşturma, SEO denetimi, Sayfa içi SEO analizi, backlink gezgini.
SuiteJar
suitejar.com
SuiteJar, eyleme geçirilebilir bilgiler ve rehberlikle organik web sitesi trafiğini iyileştirmek için oluşturulmuş basit, ücretsiz bir büyüme pazarlama paketidir. SuiteJar ile güncel olmayan içerik sayfalarını bulabilir, web sitenizi SEO denetimi yapabilir, bozuk bağlantıları bulabilir, sizin ve rak...
Clicks.so
clicks.so
SEO verileri için fazla ödeme yapmayı bırakın. Mevcut aracınızın fiyatının dörtte biri karşılığında uygun fiyatlı anahtar kelime araştırmasına, Site Analytics'e, Backlink Analytics'e, Site Denetimlerine ve çok daha fazlasına erişin.
SEOJet
seojet.net
SEOJet yalnızca backlink yönetimi yazılımı değil, bir backlink stratejisi aracıdır. SEO müşterileriniz için anında kanıtlanmış bir geri bağlantı stratejisi oluşturun.
Base.me
base.me
Base.me, SEO ajansları ve danışmanlarının bağlantı kurma ekibi yönetimini ve süreçlerini geliştirmek, ücretli bağlantı giderleri ve son kullanma tarihleri takibinin tam kontrolünü sağlamak ve bu bağlantıların canlı ve sağlıklı kalmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş profesyonel bir bağlantı kurma...
Swilty
swilty.com
Swilty Platform, çevrimiçi varlıklarını en üst düzeye çıkarmak ve büyümeyi artırmak isteyen işletmeler için kapsamlı bir çözümdür. Web sitesi performansı ve kullanıcı davranışı hakkında değerli bilgiler sağlamak için analitik ve arama motoru optimizasyonu (SEO) teknolojisindeki en son gelişmelerden ...
Jepto
jepto.com
Jepto bir Dijital Pazarlama Zekası ve Otomasyon platformudur. KPI'larınıza ilişkin Makine Öğrenimi tahmin tahminleriyle Pazarlama verilerinizden en iyi şekilde yararlanın ve verileriniz genelinde otomatik Anormallik algılamayı çalıştırın. Verilerinizi sürekli izleyen ve tetikleyiciniz karşılandığınd...