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Arama motorları - En Popüler Uygulamalar
Arama motorları, kullanıcıların internetteki bilgileri keşfetmesine ve bulmasına olanak tanıyan gelişmiş web araçlarıdır. Bu platformlar, büyük miktarlarda web içeriğini indeksleyerek, kullanıcı sorgularına yanıt olarak ilgili verilerin hızlı ve etkili bir şekilde alınmasını kolaylaştırır. Web sayfalarını alaka ve kaliteye göre analiz etmek ve sıralamak için karmaşık algoritmalar kullanırlar ve kullanıcılara doğru ve çeşitli arama sonuçları sunarlar.
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Google Search
google.com
Web sayfaları, resimler, videolar ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki bilgileri arayın. Google'ın tam olarak aradığınızı bulmanıza yardımcı olacak birçok özelliği vardır.
Microsoft Bing
bing.com
Bing, Microsoft'un sahibi olduğu ve işlettiği bir web arama motorudur. Hizmetin kökeni Microsoft'un önceki arama motorlarına dayanmaktadır: MSN Search, Windows Live Search ve daha sonraki Live Search. Bing, web, video, resim ve harita arama ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli arama hizmetleri sağl...
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo (DDG olarak da kısaltılır), arama yapanların gizliliğini korumayı ve kişiselleştirilmiş arama sonuçlarının filtre balonundan kaçınmayı vurgulayan bir internet arama motorudur. DuckDuckGo, kullanıcılarının profilini çıkarmaması ve tüm kullanıcılara belirli bir arama terimi için aynı arama ...
Brave Search
search.brave.com
Cesur Arama sizi veya sorgularınızı takip etmez. Durmadan. Özel, bağımsız ve şeffaf Brave Search, Google'ın gerçek alternatifidir.
You.com
you.com
Web'i sizin için özetleyen özel arama motoru.
Yandex Search
yandex.com
Yandex Arama, Rus şirketi Yandex'e ait bir web arama motorudur. Yandex'in temel ürünüdür.
百度
baidu.com
Baidu, Inc. (Çince: 百度; pinyin: Bǎidù, "yüz kez" anlamına gelir, İngilizce BY-doo), merkezi Pekin'in Haidian şehrinde bulunan, İnternet ile ilgili hizmetler ve ürünler ile yapay zeka (AI) konusunda uzmanlaşmış Çinli çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Semt. Dünyanın en büyük yapay zeka ve internet ...
Yahoo Search
yahoo.com
Tam olarak aradığınızı bulmanıza yardımcı olan arama motoru. Web'in her yerinden en alakalı bilgileri, videoları, görselleri ve yanıtları bulun.
Startpage
startpage.com
Takip edilmeden veya hedef alınmadan internette arama yapın ve gezinin. Startpage dünyanın en özel arama motorudur. Kişisel verilerinizi korumak için Startpage'i kullanın.
Ecosia
ecosia.org
Ecosia, aramalarınızdan elde ettiğiniz reklam gelirini en çok ihtiyaç duyulan yerlere ağaç dikmek için kullanır. Ecosia ile arama yaparak yalnızca gezegenimizi yeniden ağaçlandırmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda bitkilendirme projelerimizin etrafındaki toplulukların kendilerine daha iyi bir gelecek ...
네이버 검색
naver.com
Naver Arama Eylül 2017 itibarıyla Naver, Güney Kore'deki tüm web aramalarının %74,7'sini gerçekleştirdi ve 42 milyon kayıtlı kullanıcıya sahipti. 25 milyondan fazla Korelinin varsayılan tarayıcısında başlangıç sayfası olarak Naver bulunuyor ve mobil uygulamanın günlük 28 milyon ziyaretçisi var. N...
Qwant Search
qwant.com
Hakkınızda hiçbir şey bilmeyen ve her şeyi değiştiren arama motoru: aramalarınızın sıfır takibi, sıfır kişisel veri kullanımı, sıfır hedefli reklam.
Swisscows
swisscows.com
Swisscows veri açısından güvenli bir arama motorudur. Kullanıcılarımızın gizliliğini çok ciddiye alıyoruz.
Seznam
seznam.cz
Bir arama motoru, e-posta, güncel haberler, hava tahmini ve faydalı bağlantılar sunan en çok ziyaret edilen Çek internet portalı. Seznam.cz, Çek Cumhuriyeti'nde bir web portalı ve arama motorudur. 1996 yılında Ivo Lukačovič tarafından Prag'da Çek Cumhuriyeti'ndeki ilk web portalı olarak kuruldu.
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc, arama sonuçlarını Vietnam halkının ihtiyaçlarına uyacak şekilde optimize etmek için Vietnamca dil işleme yeteneklerini geliştirmeye odaklanan Vietnamca bir arama motorudur.
搜狗
sogou.com
Sogou Search, dünyanın üçüncü nesil etkileşimli arama motorudur. WeChat genel hesap ve makale aramasını, Zhihu aramasını, İngilizce arama ve çeviriyi vb. destekler ve bağımsız olarak geliştirilen yapay zeka algoritmaları aracılığıyla kullanıcılara profesyonel, doğru ve kullanışlı arama hizmetleri su...
GoodFirms
goodfirms.co
BT hizmetiyle ilgili müşteri incelemeleri ve derecelendirmeleri, şirket profilleri ve CEO röportajlarından oluşan bir koleksiyona sahip en güvenilir B2B incelemeleri ve araştırma platformu. Dünyanın en iyi BT şirketlerini bulun.
360搜索
so.com
360 Search, güvenli, doğru ve güvenilir yeni nesil bir arama motorudur. 360 ana markasının güvenlik avantajlarından yararlanarak, phishing ve dolandırıcılık gibi her türlü kötü amaçlı web sitesini kapsamlı bir şekilde engelleyerek daha güvenli arama hizmetleri sunar. . 360 arama çok güvenilirdir.
Ghostery Private Search
ghostery.com
Ghostery Özel Arama motoru, arama bilgilerinizi kaydetmeden internette arama yapmanızı sağlayan, objektif sonuçlar sağlayan türünün tek örneği bir sistemdir. Ghostery Özel Arama Motoru size tarafsız sonuçlar verir, bir siteyi ziyaret etmeden önce takipçileri tespit eder ve raporlar ve Katkıda Bulun...
Old'aVista
oldavista.com
Old'aVista, internetin tarihini korumayı ve kutlamayı amaçlayan benzersiz bir çevrimiçi platformdur. Old'aVista'nın öne çıkan bazı önemli noktaları şunlardır: * Arama Motoru: Site, kullanıcıların internetin ilk günlerinden kalma, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Almanca da...