Web uygulamaları için uygulama mağazası
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Ekran Paylaşım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guernsey
Ekran paylaşım araçları, kullanıcıların cihaz ekranlarını gerçek zamanlı olarak paylaşmasına olanak tanıyarak başkalarının da eylemlerini gözlemlemesine olanak tanır. Bu araçlar, kullanıcının ekranını tartışma, işbirliği veya gösteri için bir platforma dönüştürerek ekip üyeleri arasında ve sunum yapan kişiler ile izleyiciler arasındaki işbirliğini geliştirir. Bir kuruluşun işbirliği yazılım paketi için gerekli olan ekran paylaşımı özellikleri sıklıkla diğer yazılım ürünlerine entegre edilir. Bu çözümler çeşitli endüstrilerde değerlidir. Dahili olarak, ekip beyin fırtınası ve fikir oluşturma oturumları için yaygın olarak kullanılırlar. Satış ve pazarlama ekipleri, müşteri veya paydaş görüşmeleri sırasında gösterimler veya ek materyaller sağlamak için ekran paylaşım araçlarını kullanır. Birçok ekran paylaşım aracı, video konferans ve web semineri platformları gibi diğer yazılımlara dahil edilmiştir. Bazı çözümler öncelikle ekran paylaşımına odaklanır ve video konferansı ikincil bir özellik olarak sunar.
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TeamViewer Web
teamviewer.com
Daha önce hiç olmadığı gibi uzaktan destek İhtiyacınız olan her şey tek bir platformda. Tamamen yeni TeamViewer ile kusursuz ve güvenli bir deneyimi keşfedin.
Zoho Assist
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
GoTo
goto.com
Dünyanın dört bir yanındaki şirketlere yönelik çevrimiçi video konferansta sektör lideri olan GoTo Meeting, artık KOBİ'ler için oluşturulmuş hepsi bir arada iletişim yazılımı GoTo Connect'in bir parçası olarak geliyor. Tek başına satın alınabilen Toplantı çözümüne, gerçek zamanlı sanal iletişim ve i...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canl...
Switchboard
switchboard.app
Daha az toplantıyla daha hızlı hareket edin. Eşzamansız bir işbirliği platformunda fikirleri paylaşın, geri bildirimde bulunun ve kararlar alın. Daha hızlı ilerleme sağlayın: Bir toplantı planlamak yerine uygulamaları ve dosyaları her zaman güncel olan etkileşimli bir odada paylaşın. Bağlamla paylaş...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop, Splashtop Inc. tarafından geliştirilen bir uzak masaüstü yazılımı ve uzaktan destek yazılımı ailesidir. Splashtop, kullanıcıların masaüstü ve mobil cihazlardan bilgisayarlara uzaktan erişmesine veya uzaktan destek vermesine olanak tanır. Splashtop işletmeler, BT desteği ve yardım masaları...
Consolto
consolto.com
Consolto'nun umudu, KOBİ odaklı konferans çözümüyle herkesin, daha büyük kuruluşlar tarafından sağlananlarla aynı seviyede ve hatta onları aşan, yüksek etkili, bire bir dijital hizmetler sunabilmesidir. Sorun Consolto.com'a göre şu anda bir müşteriyle görüntülü sohbet ayarlamak, Zoom, Skype veya Goo...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans, modern işyerlerinin toplantı platformudur. İnsanların her gün kullandığı işbirliği araçlarıyla video, ses ve web konferansını bir araya getiriyoruz. Masaüstü bilgisayarları, mobil cihazları ve oda sistemlerini tek bir görüntülü toplantıda birbirine bağlayan ilk bulut hizmeti olan BlueJean...
CrankWheel
crankwheel.com
Ekranınızı herhangi bir sürtünme olmadan paylaşın. Sesli arama sırasında saniyeler içinde ekran paylaşımı. E-posta veya mesaj yoluyla bir bağlantı gönderirsiniz veya herkese açık bağlantınızı paylaşırsınız ve izleyici oturumu herhangi bir tarayıcıda ve herhangi bir cihazda açar. İzleyici için herhan...
Demio
demio.com
Demio, pazarlama ve müşteri eğitimi ekiplerinin canlı video aracılığıyla çalışmalarını her zamankinden daha kısa sürede etkili bir şekilde ölçeklendirmelerinin kolay yoludur. İster Potansiyel Müşteri/Müşteri Oluşturmak ve Nitelendirmek, Kullanıcıları Etkinleştirmek ve Deneme Dönüşümlerini Artırmak, ...
Surfly
surfly.com
Surfly, herhangi bir kanaldan herhangi bir konuşmayı sorunsuz bir şekilde yükseltmenize ve sanki yan yana oturuyormuşsunuz gibi müşterilere destek vermenize olanak tanıyan birlikte tarama ve işbirliği teknolojisi sağlar. Müşteriniz yalnızca bir bağlantıyı veya düğmeyi tıklar ve onların birlikte göz ...
join.me
join.me
Ekran paylaşımı, çevrimiçi toplantılar ve ekip işbirliğinin tümü join.me'de hızlı ve kolaydır. İşe kimin patron olduğunu gösterin. joinMe'yi bugün ücretsiz deneyin!
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm su...
RemoteHQ
remotehq.com
Video konferansın ötesine geçerek insanları bir araya getiriyoruz. Platformumuz insanları işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamalara ve sanal kaynaklara bağlar. Ekip toplantılarınızı, satış demolarınızı, destek çağrılarınızı, eğitim oturumlarınızı ve daha fazlasını barındırmak için RemoteH...
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. ç...
Kumospace
kumospace.com
Kumospace, geleceğin ofisini inşa ediyor; insanları ön planda tutan sanal bir ofis. Ekip çalışmasının ve üretkenliğin şirket kültürüyle uyumlu olduğu yer. Çalışanlara ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda ilham veren sanal bir çalışma alanıyla ekibinizin tam potansiyellerine ulaşmasını sağla...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io, geliştiricilerin ve işletmelerin video, ses, SMS ve WhatsApp API'lerini, SDK'larını ve az kodlu çözümleri kullanarak tüketicilerine bütünsel bir çok kanallı deneyim sunmalarını sağlayan Singapur merkezli, küresel, tam kapsamlı bir iletişim platformu ve çözüm sağlayıcısıdır. 50'den fazla...
Samesurf
samesurf.com
Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul...
Zellim
zellim.com
Zellim, her yerden üretken olabilmeniz için iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için ihtiyacınız olan tüm araçları kullanımı kolay bir platformda sunar. Bir abonelik, insanların zaten ödediği abonelik uygulamalarının yerini alan beş + işbirliği, iletişim ve proje yönetimi özelliği sunar. Hepsi bir a...
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect, ekibinize sohbet, sesli ve görüntülü aramalar, konferans, ekran paylaşımı, dosya paylaşımı ve CRM ve diğer çeşitli iş uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi özellik sunan, çok yönlü bir müşteri iletişimi ve ekip işbirliği uygulaması olarak hizmet verir. Ço...
Workstorm
workstorm.com
Workstorm, ekiplere daha kısa sürede daha fazla iş yapmak için ihtiyaç duydukları verimliliği sağlayan kurumsal işbirliği platformudur. Profesyoneller tarafından profesyoneller için oluşturulan şirketin tamamen entegre, özelleştirilebilir işbirliği platformu, iş akışı verimliliğini veri güvenliğiyle...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub, kurumsal şirketler, ortak çalışma alanları ve eğitim merkezleri için kablosuz bir sunum ve işbirliği çözümüdür. Toplantı odası projektörünüze/TV'nize bağlı Zoapi ile Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android veya iOS çalıştıran herhangi bir cihazdaki ekranlarınızı sorunsuz bir şekilde payla...
Aericast
aericast.com
Dizüstü bilgisayarınızdan kablosuz sunumlar. Oda kullanılmadığında ekranları dijital tabelaya çevirin. Sadece AeriCast Alıcı uygulamasını indirin ve herhangi bir cihazı Kablosuz Sunumlar için bir alıcıya dönüştürün.
Upscope
upscope.com
Upscope, işletmelere birlikte tarama çözümü sunan bir yazılım şirketidir. Birlikte tarama, müşteri desteğinin veya satış temsilcilerinin bir müşterinin ekranını gerçek zamanlı olarak görmesine ve etkileşime girmesine olanak tanıyan, daha etkili ve verimli yardım sağlamalarına olanak tanıyan bir tekn...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan Col...