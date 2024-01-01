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Ekran Paylaşım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Azerbaycan

Ekran paylaşım araçları, kullanıcıların cihaz ekranlarını gerçek zamanlı olarak paylaşmasına olanak tanıyarak başkalarının da eylemlerini gözlemlemesine olanak tanır. Bu araçlar, kullanıcının ekranını tartışma, işbirliği veya gösteri için bir platforma dönüştürerek ekip üyeleri arasında ve sunum yapan kişiler ile izleyiciler arasındaki işbirliğini geliştirir. Bir kuruluşun işbirliği yazılım paketi için gerekli olan ekran paylaşımı özellikleri sıklıkla diğer yazılım ürünlerine entegre edilir. Bu çözümler çeşitli endüstrilerde değerlidir. Dahili olarak, ekip beyin fırtınası ve fikir oluşturma oturumları için yaygın olarak kullanılırlar. Satış ve pazarlama ekipleri, müşteri veya paydaş görüşmeleri sırasında gösteriler veya ek materyaller sağlamak için ekran paylaşım araçlarını kullanır. Birçok ekran paylaşım aracı, video konferans ve web semineri platformları gibi diğer yazılımlara dahil edilmiştir. Bazı çözümler öncelikle ekran paylaşımına odaklanır ve video konferansı ikincil bir özellik olarak sunar.

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Daha önce hiç olmadığı gibi uzaktan destek İhtiyacınız olan her şey tek bir platformda. Tamamen yeni TeamViewer ile kusursuz ve güvenli bir deneyimi keşfedin.

Zoho Assist

Zoho Assist

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo, video konferans, web semineri ve telefon sistemi çözümlerini düşük bir fiyata içeren birleşik bir iletişim platformudur. Bugün daha fazlasını öğrenin.

Webex

Webex

webex.com

Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...

Splashtop

Splashtop

splashtop.com

Splashtop, Splashtop Inc. tarafından geliştirilen bir uzak masaüstü yazılımı ve uzaktan destek yazılımı ailesidir. Splashtop, kullanıcıların masaüstü ve mobil cihazlardan bilgisayarlara uzaktan erişmesine veya uzaktan destek vermesine olanak tanır. Splashtop işletmeler, BT desteği ve yardım masaları...

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Daha işbirlikçi toplantılara yer açın. Halihazırda kullandığınız araçları yanınızda getirin ve ekibiniz, müşterileriniz ve müşterilerinizle yan yana çalışın.

Consolto

Consolto

consolto.com

DOĞRUDAN WEB SİTENİZDEN MÜŞTERİLERLE CANLI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET Satış Hedeflerini Aşmak, İşinizi Büyütmek ve Daha İyi İş İlişkileri Kurmak için Yüksek Kaliteli Görüntülü Toplantılar Düzenleyin

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

BlueJeans, bulut video konferansında dünya lideridir. Canlı görüntülü aramaları, web seminerlerini, konferans görüşmelerini ve çevrimiçi toplantıları kolayca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirin.

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

Ekran Paylaşımı, Anında Demolar ve Telefon Konferansı için dahili satış yazılımını kullanarak daha fazla satış yapın ve web sitesinin yatırım getirisini artırın

Surfly

Surfly

surfly.com

Çevrimiçi etkileşimde bir sonraki dalga. Uygulamalarınızı değiştirmenize veya yazılım yüklemenize gerek kalmadan işbirliğine dayalı ve uyumlu dijital yolculuklar oluşturun.

Demio

Demio

demio.com

Yalnızca Demio, hedef kitleniz için basit, indirme gerektirmeyen bir web semineri deneyiminin yanı sıra daha iyi sonuçlar elde etmek için ihtiyacınız olan tüm pazarlama araçlarını sağlar.

join.me

join.me

join.me

Ekran paylaşımı, çevrimiçi toplantılar ve ekip işbirliğinin tümü join.me'de hızlı ve kolaydır. İşe kimin patron olduğunu gösterin. joinMe'yi bugün ücretsiz deneyin!

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

Video konferansın ötesine geçerek insanları bir araya getiriyoruz. Platformumuz insanları işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamalara ve sanal kaynaklara bağlar. Ekip toplantılarınızı, satış demolarınızı, destek çağrılarınızı, eğitim oturumlarınızı ve daha fazlasını barındırmak için RemoteH...

Kumospace

Kumospace

kumospace.com

Kumospace, geleceğin ofisini inşa ediyor; insanları ön planda tutan sanal bir ofis. Ekip çalışmasının ve üretkenliğin şirket kültürüyle uyumlu olduğu yer. Çalışanlara ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda ilham veren sanal bir çalışma alanıyla ekibinizin tam potansiyellerine ulaşmasını sağla...

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX, canlı video, Emotion AI, ses ve SMS için bir CPaaS platformudur ve web ve mobil geliştiricilere çok kanallı iletişim çözümleri ile API ve SDK sağlar.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage'e giriş yapın ve ekibinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Sohbet edin, dosya paylaşın, görev atayın, projeleri yönetin ve çok daha fazlasını yapın.

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm su...

Zellim

Zellim

zellim.com

Ekipleri tek bir basit uygulamadan yönetin! İş akışlarını özelleştirin, ekibin ilerlemesini takip edin ve dünyanın her yerinden kolayca işbirliği yapın.

Samesurf

Samesurf

samesurf.com

Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul...

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Workstorm, ekiplere daha kısa sürede daha fazla iş yapmak için ihtiyaç duydukları verimliliği sağlayan kurumsal işbirliği platformudur. Profesyoneller tarafından profesyoneller için oluşturulan şirketin tamamen entegre, özelleştirilebilir işbirliği platformu, iş akışı verimliliğini veri güvenliğiyle...

Zoapi

Zoapi

zoapi.com

Zoapi Hub, kurumsal şirketler, ortak çalışma alanları ve eğitim merkezleri için kablosuz bir sunum ve işbirliği çözümüdür. Toplantı odası projektörünüze/TV'nize bağlı Zoapi ile Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android veya iOS çalıştıran herhangi bir cihazdaki ekranlarınızı sorunsuz bir şekilde payla...

Aericast

Aericast

aericast.com

Dizüstü bilgisayarınızdan kablosuz sunumlar. Oda kullanılmadığında ekranları dijital tabelaya çevirin. Sadece AeriCast Alıcı uygulamasını indirin ve herhangi bir cihazı Kablosuz Sunumlar için bir alıcıya dönüştürün.

Upscope

Upscope

upscope.com

Upscope, işletmelere birlikte tarama çözümü sağlayan bir yazılım şirketidir. Birlikte tarama, müşteri desteğinin veya satış temsilcilerinin bir müşterinin ekranını gerçek zamanlı olarak görmesine ve etkileşime girmesine olanak tanıyan, daha etkili ve verimli yardım sağlamalarına olanak tanıyan bir t...

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan Col...

Thirdlane

Thirdlane

thirdlane.com

İşletmeler, İnternet Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ve Çağrı Merkezi Operatörleri için VoIP PBX ve Tümleşik İletişim platformları ve çözümleri geliştiricisi.

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