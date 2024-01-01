Web uygulamaları için uygulama mağazası
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Ekran Paylaşım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan
Ekran paylaşım araçları, kullanıcıların cihaz ekranlarını gerçek zamanlı olarak paylaşmasına olanak tanıyarak başkalarının da eylemlerini gözlemlemesine olanak tanır. Bu araçlar, kullanıcının ekranını tartışma, işbirliği veya gösteri için bir platforma dönüştürerek ekip üyeleri arasında ve sunum yapan kişiler ile izleyiciler arasındaki işbirliğini geliştirir. Bir kuruluşun işbirliği yazılım paketi için gerekli olan ekran paylaşımı özellikleri sıklıkla diğer yazılım ürünlerine entegre edilir. Bu çözümler çeşitli endüstrilerde değerlidir. Dahili olarak, ekip beyin fırtınası ve fikir oluşturma oturumları için yaygın olarak kullanılırlar. Satış ve pazarlama ekipleri, müşteri veya paydaş görüşmeleri sırasında gösteriler veya ek materyaller sağlamak için ekran paylaşım araçlarını kullanır. Birçok ekran paylaşım aracı, video konferans ve web semineri platformları gibi diğer yazılımlara dahil edilmiştir. Bazı çözümler öncelikle ekran paylaşımına odaklanır ve video konferansı ikincil bir özellik olarak sunar.
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TeamViewer Web
teamviewer.com
Daha önce hiç olmadığı gibi uzaktan destek İhtiyacınız olan her şey tek bir platformda. Tamamen yeni TeamViewer ile kusursuz ve güvenli bir deneyimi keşfedin.
Zoho Assist
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
GoTo
goto.com
GoTo, video konferans, web semineri ve telefon sistemi çözümlerini düşük bir fiyata içeren birleşik bir iletişim platformudur. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop, Splashtop Inc. tarafından geliştirilen bir uzak masaüstü yazılımı ve uzaktan destek yazılımı ailesidir. Splashtop, kullanıcıların masaüstü ve mobil cihazlardan bilgisayarlara uzaktan erişmesine veya uzaktan destek vermesine olanak tanır. Splashtop işletmeler, BT desteği ve yardım masaları...
Switchboard
switchboard.app
Daha işbirlikçi toplantılara yer açın. Halihazırda kullandığınız araçları yanınızda getirin ve ekibiniz, müşterileriniz ve müşterilerinizle yan yana çalışın.
Consolto
consolto.com
DOĞRUDAN WEB SİTENİZDEN MÜŞTERİLERLE CANLI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET Satış Hedeflerini Aşmak, İşinizi Büyütmek ve Daha İyi İş İlişkileri Kurmak için Yüksek Kaliteli Görüntülü Toplantılar Düzenleyin
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans, bulut video konferansında dünya lideridir. Canlı görüntülü aramaları, web seminerlerini, konferans görüşmelerini ve çevrimiçi toplantıları kolayca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirin.
CrankWheel
crankwheel.com
Ekran Paylaşımı, Anında Demolar ve Telefon Konferansı için dahili satış yazılımını kullanarak daha fazla satış yapın ve web sitesinin yatırım getirisini artırın
Surfly
surfly.com
Çevrimiçi etkileşimde bir sonraki dalga. Uygulamalarınızı değiştirmenize veya yazılım yüklemenize gerek kalmadan işbirliğine dayalı ve uyumlu dijital yolculuklar oluşturun.
Demio
demio.com
Yalnızca Demio, hedef kitleniz için basit, indirme gerektirmeyen bir web semineri deneyiminin yanı sıra daha iyi sonuçlar elde etmek için ihtiyacınız olan tüm pazarlama araçlarını sağlar.
join.me
join.me
Ekran paylaşımı, çevrimiçi toplantılar ve ekip işbirliğinin tümü join.me'de hızlı ve kolaydır. İşe kimin patron olduğunu gösterin. joinMe'yi bugün ücretsiz deneyin!
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
RemoteHQ
remotehq.com
Video konferansın ötesine geçerek insanları bir araya getiriyoruz. Platformumuz insanları işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamalara ve sanal kaynaklara bağlar. Ekip toplantılarınızı, satış demolarınızı, destek çağrılarınızı, eğitim oturumlarınızı ve daha fazlasını barındırmak için RemoteH...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX, canlı video, Emotion AI, ses ve SMS için bir CPaaS platformudur ve web ve mobil geliştiricilere çok kanallı iletişim çözümleri ile API ve SDK sağlar.
Samepage
samepage.io
Samepage'e giriş yapın ve ekibinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Sohbet edin, dosya paylaşın, görev atayın, projeleri yönetin ve çok daha fazlasını yapın.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm su...
Kumospace
kumospace.com
Kumospace, geleceğin ofisini inşa ediyor; insanları ön planda tutan sanal bir ofis. Ekip çalışmasının ve üretkenliğin şirket kültürüyle uyumlu olduğu yer. Çalışanlara ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda ilham veren sanal bir çalışma alanıyla ekibinizin tam potansiyellerine ulaşmasını sağla...
Zellim
zellim.com
Ekipleri tek bir basit uygulamadan yönetin! İş akışlarını özelleştirin, ekibin ilerlemesini takip edin ve dünyanın her yerinden kolayca işbirliği yapın.
Samesurf
samesurf.com
Samesurf, birden fazla kişinin herhangi bir cihaz veya tarayıcıdan kurulum veya kodlama gerektirmeden aynı çevrimiçi deneyimlerle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan patentli, gerçek zamanlı bir işbirliği platformudur. Yaygın olarak modern ortak taramanın mucidi olarak kabul...
Workstorm
workstorm.com
Workstorm, ekiplere daha kısa sürede daha fazla iş yapmak için ihtiyaç duydukları verimliliği sağlayan kurumsal işbirliği platformudur. Profesyoneller tarafından profesyoneller için oluşturulan şirketin tamamen entegre, özelleştirilebilir işbirliği platformu, iş akışı verimliliğini veri güvenliğiyle...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub, kurumsal şirketler, ortak çalışma alanları ve eğitim merkezleri için kablosuz bir sunum ve işbirliği çözümüdür. Toplantı odası projektörünüze/TV'nize bağlı Zoapi ile Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android veya iOS çalıştıran herhangi bir cihazdaki ekranlarınızı sorunsuz bir şekilde payla...
Aericast
aericast.com
Dizüstü bilgisayarınızdan kablosuz sunumlar. Oda kullanılmadığında ekranları dijital tabelaya çevirin. Sadece AeriCast Alıcı uygulamasını indirin ve herhangi bir cihazı Kablosuz Sunumlar için bir alıcıya dönüştürün.
Upscope
upscope.com
Upscope, işletmelere birlikte tarama çözümü sağlayan bir yazılım şirketidir. Birlikte tarama, müşteri desteğinin veya satış temsilcilerinin bir müşterinin ekranını gerçek zamanlı olarak görmesine ve etkileşime girmesine olanak tanıyan, daha etkili ve verimli yardım sağlamalarına olanak tanıyan bir t...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow, kullanımı kolay ve indirme gerektirmeyen ilk tamamen şifrelenmiş video konferans, ekran paylaşımı ve konuşma zekası çözümüdür. Aynı anda birden fazla ekranı paylaşma, sanal beyaz tahtalarda beyin fırtınası yapma ve katılımcıların sunulan içeriği duraklatıp büyütmelerine olanak tanıyan Col...
Thirdlane
thirdlane.com
İşletmeler, İnternet Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ve Çağrı Merkezi Operatörleri için VoIP PBX ve Tümleşik İletişim platformları ve çözümleri geliştiricisi.