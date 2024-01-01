Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Salesforce CRM Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belarus
Belge oluşturmaya yönelik uygulamalar, Salesforce CRM kullanıcılarına veri odaklı belgeleri verimli bir şekilde oluşturma, özelleştirme, düzenleme ve oluşturma yetkisi vererek operasyonel verimliliği artırır ve marka ve kurumsal imajda tutarlılık sağlar. Bu uygulamalar, Salesforce CRM içindeki çeşitli yaygın belge oluşturma kullanım durumlarına hitap ederek Word, Excel®, PowerPoint®, PDF veya HTML e-postaları gibi formatlarda çıktılar üretir. Belge oluşturma uygulamaları zahmetsizce marka tutarlılığını korumakla kalmaz, aynı zamanda koşullu biçimlendirme de sunar. Üretilen belgeler, teklifler, yasal belgeler, sunumlar, fiyat teklifleri, sözleşmeler ve daha fazlasını içeren çok çeşitli işlevleri kapsar.
Yeni Uygulama Gönder
DocuSign
docusign.com
Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının dünyanın 1 numaralı yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapınd...
Formstack
formstack.com
Formstack Sign (eski adıyla InsureSign), herhangi bir belgeyi elektronik olarak imzalatmanın en basit, en hızlı ve en güvenli yoludur. Her boyutta binlerce işletmenin güvendiği Formstack Sign (eski adıyla InsureSign), müşterilerinizin belgelerinizi dizüstü bilgisayarlarından, tabletlerinden ve mobil...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları da...
Concord
concordnow.com
Concord, tüm sözleşmeleriniz için ihtiyacınız olan tek araçtır. Uygulamalar, editörler ve e-imza araçları arasında geçiş yaparak daha az zaman harcayın ve paradan tasarruf edin. 500.000'den fazla şirket sözleşmelerinde Concord'a güveniyor. Concord ile şunları yapabilirsiniz: -Kuruluşunuz genelindeki...