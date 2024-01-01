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Salesforce CRM Belge Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burundi
Belge oluşturmaya yönelik uygulamalar, Salesforce CRM kullanıcılarının veriye dayalı belgeleri verimli bir şekilde oluşturmasına, özelleştirmesine, düzenlemesine ve oluşturmasına olanak tanıyarak operasyonel verimliliği artırır ve marka ve kurumsal imajda tutarlılık sağlar. Bu uygulamalar, Salesforce CRM'deki çeşitli yaygın belge oluşturma kullanım durumlarına hitap ederek Word, Excel®, PowerPoint®, PDF veya HTML e-postaları gibi formatlarda çıktılar üretir. Belge oluşturma uygulamaları marka tutarlılığını zahmetsizce korumakla kalmaz, aynı zamanda koşullu biçimlendirme de sunar. Üretilen belgeler, teklifler, yasal belgeler, sunumlar, fiyat teklifleri, sözleşmeler ve daha fazlasını içeren çok çeşitli işlevleri kapsar.
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DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc., merkezi San Francisco, California'da bulunan ve kuruluşların elektronik anlaşmaları yönetmesine olanak tanıyan bir Amerikan şirketidir. DocuSign Anlaşma Bulutu'nun bir parçası olarak DocuSign, farklı cihazlarda elektronik olarak imzalamanın bir yolu olan e-İmza'yı sunar. DocuSign, 18...
Formstack
formstack.com
Güçlü işyeri üretkenlik araçlarıyla kuruluşunuzun iş akışlarını dijitalleştirmesini ve otomatikleştirmesini sağlayın. İş akışı otomasyonu çözümlerimizi bugün keşfedin.
DealHub.io
dealhub.io
Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.
Concord
concordnow.com
Concord, sözleşmeler üzerinde işbirliği yapmak, yönetmek, e-imzalamak ve saklamak için en basit sözleşme yönetimi platformudur.