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Satış Eğitimi ve Katılım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsviçre
Satış eğitimi ve işe alıştırma yazılımı, yeni işe alınan satış elemanlarının kuruluşlarının satış süreçlerine sorunsuz entegrasyonunu kolaylaştırır, kapsamlı bilgi edinmelerine ve satış becerilerini kademeli olarak geliştirmelerine yardımcı olur. Yeni bir satış temsilcisinin gelmesi üzerine satış yöneticileri, çeşitli değerlendirmelere dayalı olarak özelleştirilmiş bir öğrenme yolu sunan satış eğitimi ve katılım yazılımını dağıtabilir. Ekip üyesi ilerledikçe platform, mikro kurslar, sanal rol oynama ve ilgili uzmanlık alanlarındaki sertifikalar yoluyla ek öğrenmeyi destekler. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan ve satış yöneticileri tarafından denetlenen bu araçlar, deneyimli temsilciler arasında sürekli öğrenmeyi teşvik eder ve yeni işe alınanların etkili bir şekilde işe alınmasına katkıda bulunur. Basılı materyallere ve yüz yüze derslere olan ihtiyacı ortadan kaldıran satış eğitimi ve katılım platformları, işe alımdan bağımsız satış başarısına geçişi kolaylaştırıyor. Dahası, dağınık satış ekipleri için merkezi bir kaynak görevi görerek, karmaşık satış senaryoları veya tercih edilen mesajlaşma konusunda kolayca erişilebilir öğrenme ve koçluk sunarlar.
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TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, eğitim başarısı için tasarlanmış bir ÖYS/LMS'dir. Herkesten "evet" cevabı almak için tasarlanan burası harika ekiplerin ve şirketlerin büyümek için gittiği yerdir. Tamamen özelleştirilebilir, yönetimi kolay ve kullanım keyfi sunan bir deneyimle ekipler, kendilerini evlerindeymiş gibi hiss...
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaş...
Trainual
trainual.com
Trainual, büyüyen ekiplerin yaptıkları işi nasıl yapacaklarına dair taktikler oluşturduğu bir bilgi aktarımı ve eğitim platformudur. Trainual ile işletmenizdeki tüm roller ve sorumluluklara ilişkin her süreç, politika ve prosedür kolayca belgelenir, düzenlenir, atanabilir ve aranabilir. Sonuç olarak...
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp, modern işletmeler için oluşturulmuş Öğrenme Bulutudur. Kendi kendine yönlendirilen öğrenme modülleri, etkileşimli koçluk işlevleri ve güçlü sertifika yolları aracılığıyla WorkRamp, ekiplerin çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları için geniş ölçekte özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşt...
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle geli...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, iş...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
Qooper
qooper.io
Qooper Mentoring & Learning yazılımı, mentorluk programı tasarım şablonları, eşleştirme, takip, eğitim, rehberlik ve raporlama çözümleriyle güçlü entegrasyonlarla şirketlerin mentorluk ve öğrenme programlarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olur. Google, ABD Hava Kuvvetleri, Merck, American Airl...
Coach Simple
coachsimple.net
Koçluğunuz benzersizdir ve diğerlerinden öne çıkar. Coach Simple, satış ve ticari müşterilerinize özelleştirilmiş içerik ve benzersiz koçluk programları sunmanıza yardımcı olur. Koçluğunuzu basit tutacak güçlü bir satış koçluğu platformu.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark'ın veri odaklı satışa hazırlık platformu, müşteriyle yüz yüze kalan ekipleri en üst düzeyde performans göstermeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle hazırlamak için araçlar sağlar. Eğitim ve koçluk için türünün en iyisi çözümlerin yanı sıra satış performansına ilişkin en ileri...
Quantified AI
quantified.ai
Yapay Zeka Satış Koçluğu, Gerçekçi Satış Simülasyonları ve Temsilcilerinizin müşterileriniz tarafından nasıl algılandığına ilişkin Veriye Dayalı İçgörüler ile Satış Performansını Güçlendirin.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya...
Gradual
gradual.io
Satış elemanlarınızı eğitmeyi çok seviyorlar. Uzun, sıkıcı, genel eğitimi kişiselleştirilmiş mikro öğrenmeyle değiştirin. Satış kitaplığımızdan yararlanın veya kendi materyallerinizi kaydedin. Eğitim özeti yapmak, önceki dersleri güçlendirmek ve daha fazlasını yapmak için görevler oluşturun.
CLASSUM
classum.com
Kurs üyelerinin gönderiler, canlı oturumlar, sohbetler ve benzersiz etkileşimler yoluyla bağlantı kurabildiği bulut tabanlı bir platform aracılığıyla CLASSUM, çevrimiçi veya yüz yüze tüm öğrenme ortamlarını geliştirmek için kesintisiz iletişim sunar. --- CLASSUM, 2018 yılında Kore İleri Bilim ve Tek...
Trivie
trivie.com
Trivie, bilgiyi ölçmek, yönetmek ve geliştirmek için bir Hizmet Olarak Öğrenme platformudur. Bunu, çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yapmak için bilmeleri gerekenleri hatırlamalarına yardımcı olmak ve şirketlere bilgi varlıklarını ölçmek ve yönetmek için güçlü analitikler sağlamak üzere ...
Salestable
salestable.ai
Salestable, Orta Ölçekli Pazar ve KOBİ'ler için amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satışa hazırlık platformudur. Satış temsilcilerinin rampa süresini azaltarak ve satış faaliyetlerine ilişkin görünürlüğü artırarak gelirin artırılmasına yardımcı oluyoruz. Çözümümüz, satış ekibini daha hızlı satışa...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğr...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix, 1998'deki başlangıcından bu yana şirketlerin daha fazla ve daha hızlı satış yapmasına yardımcı olmaya odaklandı. Satış (doğrudan ve dolaylı) ve pazarlama etkinleştirme teknolojisinin öncüsü olan Mindmatrix, bugün satışları (doğrudan ve dolaylı), pazarlamayı, ittifakları ve ortak ekosiste...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ, satış liderlerinin üç konuda başarılı olmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır: Öncü Göstergeleri Çalışmak. Bu, uzun vadeli fırsatları belirlemeye çalışmak ve satış organizasyonunuzu gelecekte başarılı olmak için gereken yetkinliklerle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Fırsatları Çalı...
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS dünyanın en iyi harmanlanmış e-Öğrenim çözümüdür. RedSeed ÖYS'nin tamamı, hakkında rapor verebileceğiniz kaliteli koçluk etkileşimlerini kolaylaştıran, 'koçluk-geribildirim döngüsü' dediğimiz şeyle davranış değişikliğini yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. Büyüyen bir ders kütüphanesi il...
Kickscale
kickscale.com
Yapay Zeka Satış Koçu - Geliri en üst düzeye çıkarmak için her satış toplantısını analiz eder Yapay zeka destekli satış etkinleştirme platformumuz, özel eğitim önerileri sağlamak için toplantıları kaydeder, yazıya döker ve analiz eder.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitim ve bece...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy, yüksek büyüme gösteren gelir ekipleri için önde gelen Beceri Geliştirme Platformudur. Temsilcilerin en yüksek üretkenliğe ulaşmalarına yardımcı olmak için sürekli pratik, takviye ve uzman liderliğindeki koçluk sağlıyoruz. İşletme Ekim 2019'da faaliyete geçti ve halihazırda Outr...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway, büyüyen şirketlerin satış performansını artırmak için kullandığı temsilci başına geliri artırdığı kanıtlanmış, veriye dayalı bir satış eğitim platformudur. Wonderway, dönüşüm oranlarını %40'a kadar artırmak amacıyla doğru eğitimi, doğru kişiye, doğru zamanda sunmak için makine öğrenimini ...
SecondNature
secondnature.ai
Satış ekipleri her zaman rekabette üstünlük ararlar. İşte bu yüzden Second Nature oyunun kurallarını değiştiriyor! SaaS çözümümüz, temsilcileri gerçek konuşmalar yoluyla eğitmek için konuşmaya dayalı yapay zekayı kullanan bir yapay zeka eğitmeni sağlar. Daha sonra yapay zekamız satış temsilcilerini ...
Flockjay
flockjay.com
Modern bir satış lideri olarak başarılı olmak için çağrı listelerinden, numara çeviricilerden ve eğitim belgelerinden daha fazlasına ihtiyacınız var. Günümüzün satış liderleri, kazanan ekipler oluşturmak için zorlu, bilgi odaklı ortamlarda ekiplere sürekli olarak koçluk yapmak, eğitim vermek ve moti...