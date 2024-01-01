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Satış Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Almanya
Satış planlama yazılımı, kuruluşlara bölge yönetimi, kota tahsisi ve kapasite yönetimi gibi unsurları kapsayan satış planlarını stratejik olarak tasarlama yetkisi verir. Bu, satış hedeflerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için yeterli kaynakların sağlanmasını sağlar. Satış liderleri, satış performansı tahminlerini geliştirmek ve genel iş hedefleri konusunda finans ekipleri gibi diğer iş birimleriyle uyum sağlamak için bu araçları kullanır. Bu çözümler, işletmelerin coğrafya, şirket büyüklüğü, sektör, toplam adreslenebilir pazar (TAM) veya gelir gibi faktörlere dayalı olarak satış bölgelerini belirleyerek hesapları değerlendirmesine ve puanlamasına olanak tanır. Bu, hassas hesap segmentasyonu ve optimize edilmiş bölge kapsamı sağlar. Yazılım ayrıca kota planlama ve yönetim yetenekleri sunarak her bölge ve satış temsilcisi için hedeflerin belirlenmesini ve performansın izlenmesini kolaylaştırır. Ek olarak bu araçlar, satış kapasitesi planlamasına ilişkin öngörüler sağlayarak, mevcut personel sayısına ve geçmiş başarılara dayalı olarak organizasyonel performansın tahmin edilmesine yardımcı olurken, hedeflere ulaşmak veya bu hedefleri aşmak için ihtiyaç duyulan ideal satış temsilcisi sayısına ilişkin rehberlik sunar.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Vena
vena.io
Vena, iş liderlerini ve finans ve operasyon profesyonellerini Büyümeyi Planla™ konusunda güçlendiren ve onlara ilham veren tek Tam Planlama platformudur. Vena, planlarınıza güç veren ve büyüme yolculuğunuza rehberlik eden SaaS platformu ve metodolojisi olan Vena Büyüme Motoru içindeki Excel arayüzün...
Anaplan
anaplan.com
Anaplan işinizi görmenin, planlamanın ve yönetmenin dönüştürücü bir yoludur. Tescilli Hyperblock™ teknolojisini kullanan Anaplan, gerçek zamanlı performansı bağlamsallaştırmanıza ve daha hızlı, güvenli kararlar için gelecekteki sonuçları tahmin etmenize olanak tanır. Anaplan, işletmenizi ileriye taş...
Jedox
jedox.com
İşinizi daha iyi öngörüler ve kararlarla planlayın. Tek bir birleşik çözümde otomasyon ve tahmine dayalı analitik aracılığıyla planlama, tahmin ve raporlamayı hızlandırın. Jedox size kurumsal performans yönetimi için esnek bir platform sağlar. Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin, iş birliğini gü...
Venjue
venjue.com
Venjue, etkinlik işletmelerinin daha fazla talebi misafire dönüştürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, hepsi bir arada bir mekan yönetim aracıdır. Venjue, ilk başvurudan son konuğa kadar etkinliklerinizin her yönünü kolaylaştırmanıza yardımcı olarak daha büyük hacimli işlerle başa çıkmanıza olan...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktik satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haftala...