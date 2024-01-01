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Satış Performans Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Aruba
Satış performansı yönetimi araçlarının temel amacı, satış ilerlemesini denetlemek ve değerlendirmek, başarıyı belirlemek ve kabul etmek veya iyileştirme gerektiren alanları proaktif olarak ele almaktır. Bu araçlar, hem bireyler hem de ekipler için puan kartları aracılığıyla veri sağlayarak ilerleme ve potansiyel zorluklara ilişkin şeffaf bilgiler sunar. Birçok araç, yüksek performanslı ekip üyelerini tanıyarak ve diğerlerini motive ederek, herkese açık gösterge tabloları ve lider tabloları aracılığıyla görünürlüğü artırır. Yöneticiler, ekip üyeleri arasında dostça rekabeti teşvik edecek şekilde satış yarışmaları düzenlemek için bu araçlardan yararlanabilirler. Liderler, koçluk oturumlarına ve tartışmalara rehberlik etmek için sağlanan ölçümleri kullanır. Ayrıca bu araçlar, başarılı süreçleri yeni ekip üyeleri için erişilebilir ve görünür hale getirerek işe alımda rol oynar. Birçok satış performansı yönetimi ürünü, CRM yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell, satış ekipleri için üretkenliği, süreçleri ve satış hattı görünürlüğünü artıran bir satış CRM yazılım aracıdır. Sürtünmeyi ortadan kaldırın ve daha fazla satış yapın.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Chorus.ai
chorus.ai
Her Etkileşimin Önemli Olmasını Sağlayın. Chorus'un Konuşma Zekası Yapay Zekası, hikayenizin gücünü her konuşmaya taşıyor.
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.
Salesmate
salesmate.io
Gelirinizi ve ilişkilerinizi büyütün. Salesmate, satış ekibiniz ve müşterileriniz için basit, kişisel ve üretken deneyimler sunar.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, hızlı katılım, güçlü raporlama ve %100 ücretsiz destek ile satış temsilcilerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olan kullanıcı dostu satış otomasyonu CRM'sidir.
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen, satış ekiplerinin tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için oyunlaştırma ve görselleştirmeyi kullanan son teknoloji ürünü bir satış performansı platformudur. Misyonumuz, müşterilerimizin satış performansını artırmalarına ve daha mutlu işyerleri oluşturmalarına yardımcı olm...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...
Salesken
salesken.ai
Salesken, Satış Temsilcilerinizin Aramalardaki Performansının Tek Tek Görünürlüğünü Sağlar, Böylece Müşteri Etkileşimini Artırabilir ve Daha Fazla Anlaşma Yapabilirsiniz.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan planlama yazılımı şirketidir. Anaplan, bulut tabanlı iş planlama yazılımı için abonelikler satıyor ve karar verme amacıyla veri sağlıyor.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Dooly
dooly.ai
Dooly, CRM hijyenini iyileştirerek, kazanan bir satış süreci yürüterek ve düşük değerli işleri ortadan kaldırarak gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olur.
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Compass
getcompass.ai
Teşvik Programlarınızı Otomatikleştirin. Sıfır ödeme sorunuyla oyunlaştırma yazılımımız aracılığıyla satışları hızlandırın.
Klenty
klenty.com
Daha fazla yanıt alan ve toplantı rezervasyonu yapan Satış Etkileşim Platformu. Çok kanallı satış desteği yürütmek için Klenty'yi kullanın. Aramalar ve LinkedIn görevleriyle kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve takiplerinizi geniş ölçekte otomatikleştirin.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
Jedox
jedox.com
İşinizi daha iyi öngörüler ve kararlarla planlayın. Tek bir birleşik çözümde otomasyon ve tahmine dayalı analitik aracılığıyla planlama, tahmin ve raporlamayı hızlandırın. Jedox size kurumsal performans yönetimi için esnek bir platform sağlar. Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin, iş birliğini gü...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence, CRM'nizi tam dönüşüm hunisi gelir motoruna dönüştürür. Salesforce AppExchange Ortağıyız. Kurucu ortaklarımız Salesforce'un kurulmasına yardımcı oldu. Salesforce yatırımınızı tamamen yeni bir seviyeye taşımak için en gelişmiş yapay zeka derin öğrenme yeteneklerinden ya...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
Echo AI
echoai.com
Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.
Workbooks
workbooks.com
İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.
Leaderboarded
leaderboarded.com
Çevrimiçi olarak kendi liderlik tablonuzu oluşturun! Bir ekibin motivasyonu için kolay bir araç. Kullanımı basit - puanların sunumu harika. Leaderborded'ı seçin
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bast...
Spiff
spiff.com
Bir spiff veya spiv, bir satış için anında ikramiye anlamına gelen argo bir kelimedir. Tipik olarak spiff'ler, üretici veya işveren tarafından belirli bir ürünün satışı karşılığında doğrudan satış elemanına ödenir. Bazen harflere uyacak şekilde icat edilmiş kelimelerle SPIF veya SPIFF olarak verilir...
Traq.ai
traq.ai
Alıcıların her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olduğu bir dünyada, daha fazla anlaşma kazanmak, bir senaryoyu takip etmekten çok potansiyel müşterinizin önceliklerini ve sorunlu noktalarını anlamakla ilgilidir. Traq.ai konuşma zekası platformu, çağrı kaydı, transkripsiyon ve yapay zeka analiziyl...
Skwill
skwill.ai
Skwill'in sektör lideri teknolojisi, liderlerin ve yöneticilerin ekip performansını artırmalarına, satışları hızlandırmalarına ve dayanıklılık ve refahı artırmalarına yardımcı olur. Skwill Diagnostics, bireysel ve ekip performansının ardındaki 'Neden'i hızlı ve doğru bir şekilde belirlemenize ve har...
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
Satış görevlileri tarafından Satış Görevlileri için CRM Kolay kurulum, kusursuz entegrasyonlar, tam özelleştirme ve sezgisel araçlar sunan bir satış CRM platformu edinin. Pipeline CRM yazılımıyla satışları hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark, satış etkinleştirme platformu ve ürün paketi sağlayan Waltham, Massachusetts merkezli özel bir teknoloji şirketidir.
Goals.com
goals.com
Goals.com, satış performansı yönetimi ve ekip üretimini yönetmek için basit ve kolay bir çözümdür. Meşgul satış liderlerinin ve meşgul satış ekiplerinin, daha fazla satış sağlamaya yardımcı olacak temel ölçümler ve araçlara ilişkin hızlı ve doğru bir resme ihtiyaç duyduğu varsayımı üzerine inşa edil...
Kapta
kapta.com
Kapta, kaybı azaltan ve organik büyümeyi teşvik eden kilit hesap yönetimi yazılımıdır. Kapta'nın yazılımı ve KAM Sürecimiz, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı liderlerinin müşterileri hakkındaki 3 kritik soruyu yanıtlamasına olanak tanır: 1) Hangi müşteriler sağlıklı, hangileri risk altında? 2) Her ...
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai, işinize ve satış modelinize tam olarak uyarlanmış doğru, dinamik ücret yönetimi ve gelir optimizasyonu ile satış performansını artırır. Benzersiz artırılmış zeka yaklaşımımız, satış, finans ve bordro ekiplerinize tutarlı, güvenilir teşvik verileri sağlar; böylece formül oluşturmayı, hesapl...
Amplemarket
amplemarket.com
Siz satışa odaklanırken Amplemarket sıkıcı işlerle ilgilenir. Bu, potansiyel müşteri yaratma, e-posta erişimi ve otomatik pilotta potansiyel müşteri yeterliliğidir.
Demoleap
demoleap.com
Gerçek Zamanlı Rehberli Satışın gücünü deneyimleyin ve ekibinizi başarıya taşıyın 🚀 Demoleap gerçek zamanlı satış taktik kitapları kazanma davranışlarını güçlendirir ve bilişsel tükenmişliğin satıcınızın performansı üzerindeki etkilerini ortadan kaldırır. Beş yıldızlı çözümümüz, satıcılarınızın mük...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Büyüyen satış ekipleri için bir satış performansı yönetimi çözümü. OneUp, temel sistemlerinizden (CRM, VOIP ve daha fazlası) gerçek zamanlı verileri otomatik olarak toplayarak satışlara ve yöneticilere net bilgiler, otomatik raporlar, skor tabloları ve yarışmalar sunar. Platform, satış ekibinizin il...
VanillaSoft
vanillasoft.com
Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktiksel satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haft...
Raydiant
raydiant.com
Tak ve çalıştır donanımımıza ve bulut tabanlı, sezgisel, kurumsal kullanıma hazır platform arayüzümüze (100'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar yeri ile), %99,9 çalışma süresine ve siber güvenlik risklerine karşı korumaya sahip güvenli yazılımla her yerden erişilebilir. 10 ila 10.000 konumdaki ek...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO, saha satış sürecinin her yönünü hızlandırırken verimliliği artırmak için tasarlanmış bir dış satış etkileşim aracıdır. SPOTIO, manuel görevleri otomatikleştirerek, hesap verebilirliği teşvik ederek ve satış organizasyonunuzun nasıl performans gösterdiğine ve nasıl gelişebileceğine dair somut...
Everstage
everstage.com
Everstage, teşvikler aracılığıyla doğru iş sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olan lider Satış Komisyonu Yazılımıdır. Satış komisyonları, büyük bir işletme gideri olmasına rağmen genellikle tam potansiyeliyle kullanılmayan bir gelir aracıdır. Everstage, teşvik programınızın seviyesini yükseltmenize ve ...