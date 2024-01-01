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Satış Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Dominika
Satış zekası yazılımı, şirketlerin hem iç hem de dış verilerden yararlanmasını, satışları geliştirmesini ve satış süreçlerini iyileştirmesini sağlar. Bu yazılım, yeni fırsatları ortaya çıkarmak için B2B iletişim veritabanlarını kullanarak satış potansiyellerinin kalitesini ve miktarını artırmada etkilidir. Satış ekiplerini iletişim bilgileri, iş unvanları ve firma grafikleri gibi temel bilgilerle donatarak bu fırsatlardan etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlar. Bazı çözümler, temel verileri sağlamanın yanı sıra, satın alma sinyallerini ve son finansman, şirket transferleri, teknoloji yığınındaki değişiklikler ve alıcı amacı araçlarından elde edilen veriler gibi tamamlayıcı bilgileri de içerir. Bu özellikler, satış profesyonellerini ilgili bilgilerle donatarak zamanında ve bilinçli erişimi kolaylaştırır. Pazarlama ve satış yöneticileri, dahili CRM verilerini potansiyel müşteri listeleri ve B2B iletişim veritabanları gibi harici kaynaklarla birleştirerek satış stratejilerini formüle etmek ve uygulamak için bu yazılımı kullanır. Sonuç olarak, satış zekası çözümleri, satış ekiplerinin verimliliğinin artmasına, anlamlı bağlantıların kurulmasına ve olası veya müşteri verilerinin geliştirilmesine katkıda bulunarak bir dizi önemli fayda sunar.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin etki alanlarından, şirketlerden veya web üzerindeki belirli bir profesyonelden gelen profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına ve çok daha fazlasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. E-posta kampanyalarını doğrudan Hunter'dan göndermek için ücretsiz bir ...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibiniz...
Nimble
nimble.com
Nimble, tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve kullanımı kolay Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nimble, hem Microsoft 365 hem de Google Workspace ile zahmetsizce entegre olarak tüm platformlarınızda...
Snov.io
snov.io
Snov.io işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şey! Potansiyel müşteri yaratma, e-posta doğrulama, otomatik e-posta erişimi, e-posta hazırlama ve müşteri yönetimine yönelik ödüllü araçlarıyla satışlarınızı geniş ölçekte otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedefl...
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla top...
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin hiper büyüme elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada soğuk e-posta platformudur. Sınırsız potansiyel müşteri, e-posta, ısınma ve gelişmiş yapay zeka yazma yeteneklerinin kilidini açmaya odaklanan bu araç, sosyal yardım çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı ku...
Mailshake
mailshake.com
Mailshake, modern satış ekiplerine yönelik bir satış etkileşim platformudur. Tek bir kontrol panelinde, geniş ölçekte kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar gönderin ve potansiyel müşterilerle telefon ve sosyal medya aracılığıyla etkileşime geçmek için görevler belirleyin. Salesforce, Pipedrive, Hubspo...
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve...
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura, Çevrimiçi B2B Müşteri Adayı Yaratımı, Eyleme Geçirilebilir Satış Zekası ve Otomatik Satış Dizileri için Yapay Zeka Destekli bir Satış Araştırma Platformudur.
FlashIntel
flashintel.ai
1 milyardan fazla potansiyel müşteriden oluşan bir ağın kilidini açın. İdeal alıcılarla daha kolay etkileşim ve daha hızlı anlaşma kapanışı için yapay zeka destekli iş akışlarından yararlanın.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarını...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimi...
GetEmail.io
getemail.io
Herkesin E-postasını Saniyeler İçinde Alın. Herhangi bir Şirketteki herhangi bir Profesyonelin E-posta Adresini Bir Saniyede Bulmak için Büyük Veri ve Makine Öğrenimi Algoritmalarını kullanıyoruz.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satış desteği ve e-posta pazarlaması için bir e-posta arama ve iş verilerini zenginleştirme aracıdır. Profesyonellerin performanslı e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyaları başlatmalarına ve potansiyel alıcıları hakkında değerli veriler elde etmelerine yardımcı olan gelişmiş bi...
FindThatLead
findthatlead.com
FindThatLead, şirketlerin ve bireylerin aradıkları profesyonel kişileri bulmalarına, potansiyel müşteriler oluşturmalarına, e-postaları doğrulamalarına, müşteri portföylerini bir CRM olarak yönetmelerine ve toplu e-posta iletişimi kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturm...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, ...
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads, tek bir kontrol paneli altında hiper hedefli satış adaylarının listelerini oluşturmanıza, soğuk e-posta dizileri göndermenize ve ideal potansiyel müşterilerinizle daha fazla toplantı ayarlamanıza yardımcı olan, tam donanımlı bir soğuk destek araç setidir.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin daha az kaynakla gelir hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hamlelerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İ...
MeetAlfred
meetalfred.com
LinkedIn, e-posta ve Twitter desteği için hepsi bir arada otomasyon çözümünüz. Meet Alfred ile çok kanallı satış hattınızı zahmetsizce yönetmek için sorunsuz otomasyon potansiyelini ortaya çıkarın. Haftada 10 saatten fazla geri kazanarak ekibinizin verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Manuel göre...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
Owler
owler.com
Owler, önemli potansiyel müşterileriniz, hesaplarınız ve müşterileriniz hakkında bilgi sağlayan 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iş zekası platformudur. 15 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin gerçek zamanlı verilerine kolayca erişin, böylece tüm sektörlerdeki şirketlere ilişkin anlık günc...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri no...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynakları, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu platfo...
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent, satış ekiplerinin alıcıların ilgisini çekecek ve anlaşmaları tamamlama şansını artıracak son derece kişiselleştirilmiş satış odaları oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital satış odası yazılımıdır. Dealintent ile alıcı kişiliğini ortaya çıkarmak, satış hattınızdaki y...
Growbots
growbots.com
Growbots ilk hepsi bir arada giden satış platformunu yarattı. CRM entegrasyonuyla otomatik potansiyel müşteri oluşturmanın ve e-posta damlama kampanyalarını yönetmenin keyfini çıkarın. Tek yapmanız gereken bir müşteri profili oluşturmak ve otomatik olarak yeni satış fırsatları oluşturmak için bir e-...
Peakslead
peakslead.com
Kolaylıkla potansiyel müşteri bulun ve anlaşmaları kapatın! Yerleşik e-posta doğrulamayla büyümeyi artırmak için doğru ve gerçek zamanlı doğrulanmış B2B veritabanına erişin.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarla...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent, makine öğrenimi ve yapay zekaya dayanan B2B Niyet tabanlı bir iletişim zekası platformudur. Çok kaynaklı amaç sinyalleriyle, doğru cep telefonu ayrıntılarıyla, gerçek zamanlı doğrulanmış iletişimlerle, yapay zeka destekli Benzerlik modellemesiyle, 35 milyon karar vericiye ilişkin benz...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker, geniş ölçekte hiper kişiselleştirmeyi mümkün kılarak satış etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir araçtır. Araç yakın zamanda 2,5 milyon euro toplayarak MyProfilia'yı satın aldı ve yeni bir Chrome uzantısı başlattı. Humanlinker'ın en önemli özell...
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı...
Cognism
cognism.com
Cognism, dünya çapında 1000'den fazla gelir ekibinin güvendiği, veri kalitesi ve uyumluluk için yeni bir standart belirleyen, uluslararası satış zekasında liderdir. Bilişsellik, firma grafikleri, teknografi, satış tetikleyici olaylar, amaç verileri, doğrulanmış iş e-postaları ve telefonla doğrulanmı...
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veri Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
DiscoverData
discoverdata.ai
30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu...
ContactOut
contactout.com
Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numara...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer bir web teknolojisi profil oluşturucusu ve lider veri sağlayıcısıdır. Milyonlarca şirketin web sitelerinde takip edilen binlerce teknolojiyle Wappalyzer, yeni potansiyel müşterileri belirlemenize ve hedeflenebilir pazarınızı büyütmenize yardımcı olur.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleye...
Partnered
partnered.com
Partnered, müşteri tanıtımlarını paylaşmak için satış ekibinizi iş ortağı ekosisteminize bağlar. Her anlaşma için hile sayfasıyla satıcıları anında bulun.
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığın...
Clearout
clearout.io
Clearout, e-postalar yoluyla potansiyel müşteri adaylarını belirleme ve onlarla bağlantı kurma sürecini kolaylaştırarak satış ve pazarlama çalışmalarınızı geliştiren tek noktadan bir çözümdür. Aracımız, gerçek zamanlı ve toplu e-posta doğrulaması ve e-posta doğrulama yoluyla erişiminizi genişleterek...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ platformu, daha akıllıca potansiyel müşteriler bulmanıza ve satış hattını daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Potansiyel verileri bulun, satış tetikleyicilerini takip edin ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirin. Satış araştırması hiç bu kadar zor olmamıştı....
Pobuca Connect
pobu.ca
Pobuca Bağlantısı | Kişilerinizle bağlantı kurun Pobuca Connect, birden fazla, örtüşen ve bağlantısız iş kişi listelerinizi, her yerden erişilebilen ve iş arkadaşlarınızla veya iş ortaklarınızla paylaşmaya hazır, tek bir birleşik şirket adres defterine dönüştüren bir bulut uygulamasıdır. Ayrıca, iş ...
HG Insights
hginsights.com
HG Insights, Teknoloji Zekası alanında otoritedir ve Fortune 100 B2B teknoloji şirketlerinin %90'ına veri odaklı Pazara Çıkış öngörüleri sunar. Tescilli Teknoloji İstihbaratımız (BT kurulumları, harcama, sözleşme ve Niyet ile ilgili ayrıntılı bilgiler, bulut ürün kullanımı, benimseme ve harcama ile ...
Foureyes
foureyes.io
Foureyes satış zekası yazılımı, işletmelerin daha iyi takip etmesine, korumasına, etkileşime geçmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Tipik olarak işletmeler, dönüşüm hunisinin en üstünde pazarlama çabalarıyla daha fazla potansiyel müşteri elde etmeye odaklanır. Ancak Foureyes, şirketlerin hunini...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks, günlük Satış ve Pazarlamayı dönüştürme misyonuna sahip lider bir Satış Etkinleştirme ve Otomasyon Platformudur. Proje, 2018 yılının sonlarında Hollanda'nın Rotterdam kentinde 10 kişilik bir ekiple kuruldu. Platform, şirket ve iletişim verilerini yüksek doğrulukla sağlıyor. 50'den fazla ...