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Satış Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
Satış zekası yazılımı, şirketlerin hem iç hem de dış verilerden yararlanmasını, satışları geliştirmesini ve satış süreçlerini iyileştirmesini sağlar. Bu yazılım, yeni fırsatları ortaya çıkarmak için B2B iletişim veritabanlarını kullanarak satış potansiyellerinin kalitesini ve miktarını artırmada etkilidir. Satış ekiplerini iletişim bilgileri, iş unvanları ve firma grafikleri gibi temel bilgilerle donatarak bu fırsatlardan etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlar. Bazı çözümler, temel verileri sağlamanın yanı sıra, satın alma sinyallerini ve son finansman, şirket transferleri, teknoloji yığınındaki değişiklikler ve alıcı amacı araçlarından elde edilen veriler gibi tamamlayıcı bilgileri de içerir. Bu özellikler, satış profesyonellerini ilgili bilgilerle donatarak zamanında ve bilinçli erişimi kolaylaştırır. Pazarlama ve satış yöneticileri, dahili CRM verilerini potansiyel müşteri listeleri ve B2B iletişim veritabanları gibi harici kaynaklarla birleştirerek satış stratejilerini formüle etmek ve uygulamak için bu yazılımı kullanır. Sonuç olarak, satış zekası çözümleri, satış ekiplerinin verimliliğinin artmasına, anlamlı bağlantıların kurulmasına ve olası veya müşteri verilerinin geliştirilmesine katkıda bulunarak bir dizi önemli fayda sunar.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Hunter.io
hunter.io
Hunter, profesyonel e-posta adreslerini bulmak ve doğrulamak için lider çözümdür. Hunter'ı kullanmaya başlayın ve işletmeniz için önemli olan kişilerle bağlantı kurun.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Nimble
nimble.com
CRM, satış elemanlarından daha fazlası için. Tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM. Kullanımı kolaydır, Outlook/Gmail gelen kutunuzda, sosyal medyada, web'de çalışır.
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Snov.io
snov.io
Daha fazla potansiyel müşteri. Daha fazla satış. Daha fazla gelir. Büyüme sağlayan satış araç kutusu ve CRM platformuyla işinizi ölçeklendirin ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşime geçin.
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Seamless.AI
seamless.ai
B2B doğrudan aramalar, cep telefonu numaraları ve e-postalar için 1 numaralı satış aracı. 300.000'den Fazla Satış Yöneticisi, Satış Potansiyellerini Oluşturmak için Seamless.AI'yı Kullanıyor.
Mailshake
mailshake.com
E-posta, telefon ve sosyal ağlarla 5 dakika kadar kısa bir sürede satış destek tempoları oluşturun. Aylık 59$'dan başlayan fiyatlarla.
Success.ai
success.ai
Success.ai, doğrulanmış potansiyel müşterilere sınırsız e-posta göndermenize yardımcı olmak ve desteğinizi artırmak için yapay zekayı kullanır. Durdurulamaz bir büyüme elde edebilmeniz için hedeflenecek doğru potansiyel müşterileri belirliyoruz, e-postalarınızı kişiselleştiriyoruz ve kampanyalarınız...
FlashIntel
flashintel.ai
1 milyardan fazla potansiyel müşteriden oluşan bir ağın kilidini açın. İdeal alıcılarla daha kolay etkileşim ve daha hızlı anlaşma kapanışı için yapay zeka destekli iş akışlarından yararlanın.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura, Çevrimiçi B2B Müşteri Adayı Yaratımı, Eyleme Geçirilebilir Satış Zekası ve Otomatik Satış Dizileri için Yapay Zeka Destekli bir Satış Araştırma Platformudur.
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.
AroundDeal
arounddeal.com
Daha Az Çalışın, Daha Fazla Başarıya Ulaşın, Daha Yüksek Satışlar. EtrafındaDeal platformunda daha fazla B2B kişisi bulun, kayıtları zenginleştirin ve doğrulayın, otomatik iş akışlarıyla etkileşime geçin ve daha fazla anlaşma yapın. Dünya çapında işletmenizin büyümesini hızlandırın.
FindThatLead
findthatlead.com
Artık manuel arama işi yok! FindThatLead, satış ve büyüme için potansiyel müşteri yaratmanızı ölçeklendirir.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir e-posta bulucudur. Yazılımımız, profesyonellere e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyalarında yardımcı olmak için genel verileri gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta aracına dönüştürür.
GetEmail.io
getemail.io
Herkesin E-postasını Saniyeler İçinde Alın. Herhangi bir Şirketteki herhangi bir Profesyonelin E-posta Adresini Bir Saniyede Bulmak için Büyük Veri ve Makine Öğrenimi Algoritmalarını kullanıyoruz.
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads, tek bir kontrol paneli altında hiper hedefli satış adaylarının listelerini oluşturmanıza, soğuk e-posta dizileri göndermenize ve ideal potansiyel müşterilerinizle daha fazla toplantı ayarlamanıza yardımcı olan, tam donanımlı bir soğuk destek araç setidir.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, şirketinizin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için milyonlarca şirkete ve profesyonele e-posta, telefon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kolay erişim sağlar.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Owler
owler.com
Owler, önemli potansiyel müşterileriniz, hesaplarınız ve müşterileriniz hakkında bilgi sağlayan 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iş zekası platformudur. 15 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin gerçek zamanlı verilerine kolayca erişin, böylece tüm sektörlerdeki şirketlere ilişkin anlık günc...
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent, alıcı kişiliğini ortaya çıkarmak ve alıcının ilgisini çeken ve satış kanalınızdaki yüksek niyetli anlaşmaları belirleyen kişiselleştirilmiş dijital satış odaları oluşturmak için yapay zekayı kullanır
Visual Visitor
visualvisitor.com
B2B Satış Zekası platformumuz, Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha fazla satış yapmasına yardımcı olur. Amaç Verileri, B2B Veritabanı, Web Ziyaretçi Kimliği ve E-posta Takibi.
Growbots
growbots.com
Giden satış sürecinizi tamamen otomatikleştirmek için Growbot'ları kullanın. Tek bir yerde arama ve sosyal yardım. Salesforce ve HubSpot ile entegrasyon sağlıyoruz.
MeetAlfred
meetalfred.com
LinkedIn, e-posta ve Twitter desteği için hepsi bir arada otomasyon çözümünüz. Meet Alfred ile çok kanallı satış hattınızı zahmetsizce yönetmek için sorunsuz otomasyon potansiyelini ortaya çıkarın. Haftada 10 saatten fazla geri kazanarak ekibinizin verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Manuel göre...
Peakslead
peakslead.com
Kolaylıkla potansiyel müşteri bulun ve anlaşmaları kapatın! Yerleşik e-posta doğrulamayla büyümeyi artırmak için doğru ve gerçek zamanlı doğrulanmış B2B veritabanına erişin.
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarla...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent, tek bir arayüzden potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak doğrulamanıza, alıcı verilerini zenginleştirmenize, e-posta ve çağrı iş akışlarını çalıştırmanıza ve anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza olanak tanır.
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun kişiliğe dayalı satış ve pazarlama platformu, satıcıların, yapay zeka destekli kişilik öngörüleri aracılığıyla alıcıların zihniyetini anlamalarını sağlar.
Cognism
cognism.com
Mükemmel eşinizle bağlantı kurun. Piyasadaki en üstün satış zekasına sahip hedef müşteriler ve kişilerle anlamlı görüşmeler başlatın.
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veriler Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
DiscoverData
discoverdata.ai
30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
ContactOut
contactout.com
Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numara...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek olan şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hede...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.
Pobuca Connect
pobu.ca
Ekibinizi çok yönlü bir kişi yönetimi uygulamasıyla yükseltin, birden fazla iş kişi listenizi tek bir birleşik adres defterine dönüştürün ve buna web'den, mobil cihazdan ve hatta Outlook ve Gmail'den erişin. Kişilerinizi düzenlemek, etkinlikleri izlemek, görevleri ayarlamak ve LinkedIn ve e-posta im...
HG Insights
hginsights.com
Satış, pazarlama ve strateji ekiplerinin gelirlerini daha hızlı artırmasına yardımcı olmak için sınıfında lider BT Harcaması, Teknoloji Kurulumu ve Sözleşme İstihbaratı sağlıyoruz...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius,...
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşma...
LoneScale
lonescale.com
Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser, yapay zekayı kullanarak müşteri adayı araştırmasını ve önceliklendirmeyi otomatikleştiren bir satış zekası platformudur. Oppwiser platformu, web üzerindeki milyarlarca alıcı sinyalini sürekli olarak izliyor, satın almaya hazır hesapların keşfedilmesini otomatikleştiriyor ve doğru karar ver...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker, tüm satış döngüsü boyunca yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş müşteri adayları ve satış verimliliği ile gelir yaratma ekiplerinin kotaları aşmasına yardımcı olan son teknoloji ürünü bir yapay zeka satış asistanıdır. Linkedin ve Salesnavigator'da bulunan bir Chrome uzantısı ve Hubspot...
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığın...