Satış Oyunlaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransa En Popüler Son Eklenenler

Şirketler bu çözümleri satış temsilcilerini performans sıralamalarına göre teşvik ve ödüller sunarak motive etmek için kullanıyor. Ayrıca, bu ürünler işletmelere en iyi performans gösteren satış temsilcilerini takdir etme, hesap verebilirliği artırma ve kanal ortaklarına teşvik sağlama konusunda güç verir. Satış oyunlaştırma araçları, işe alım deneyimini geliştirmek için satış eğitim programlarında da kullanılabilir. Müşteri desteği veya insan kaynakları gibi diğer departmanlar, çalışanların performansını artırmak için oyunlaştırma yazılımını kullanabilirken, satış oyunlaştırma yazılımı, satış performansını artırmak için özel olarak tasarlanmıştır.