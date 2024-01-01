Satış Oyunlaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası En Popüler Son Eklenenler

Şirketler bu çözümleri satış temsilcilerini performans sıralamalarına göre teşvik ve ödüller sunarak motive etmek için kullanıyor. Ayrıca bu ürünler, işletmelerin en iyi performans gösteren satış temsilcilerini takdir etmelerine, hesap verebilirliği artırmalarına ve kanal ortaklarına teşvikler sunmalarına olanak sağlar. Satış oyunlaştırma araçları, işe alım deneyimini geliştirmek için satış eğitim programlarında da kullanılabilir. Müşteri desteği veya insan kaynakları gibi diğer departmanlar, çalışanların performansını artırmak için oyunlaştırma yazılımını kullanabilirken, satış oyunlaştırma yazılımı, satış performansını artırmak için özel olarak tasarlanmıştır.