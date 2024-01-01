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Satış Oyunlaştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra
Şirketler bu çözümleri satış temsilcilerini performans sıralamalarına göre teşvik ve ödüller sunarak motive etmek için kullanıyor. Ayrıca bu ürünler, işletmelerin en iyi performans gösteren satış temsilcilerini takdir etmelerine, hesap verebilirliği artırmalarına ve kanal ortaklarına teşvikler sunmalarına olanak sağlar. Satış oyunlaştırma araçları, işe alım deneyimini geliştirmek için satış eğitim programlarında da kullanılabilir. Müşteri desteği veya insan kaynakları gibi diğer departmanlar, çalışanların performansını artırmak için oyunlaştırma yazılımını kullanabilirken, satış oyunlaştırma yazılımı, satış performansını artırmak için özel olarak tasarlanmıştır.
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Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen, satış ekiplerinin tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için oyunlaştırma ve görselleştirmeyi kullanan son teknoloji ürünü bir satış performansı platformudur. Misyonumuz, müşterilerimizin satış performansını artırmalarına ve daha mutlu işyerleri oluşturmalarına yardımcı olm...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
Compass
getcompass.ai
Teşvik Programlarınızı Otomatikleştirin. Sıfır ödeme sorunuyla oyunlaştırma yazılımımız aracılığıyla satışları hızlandırın.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Akışkan Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence, CRM'nizi tam dönüşüm hunisi gelir motoruna dönüştürür. Salesforce AppExchange Ortağıyız. Kurucu ortaklarımız Salesforce'un kurulmasına yardımcı oldu. Salesforce yatırımınızı tamamen yeni bir seviyeye taşımak için en gelişmiş yapay zeka derin öğrenme yeteneklerinden ya...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
Pointagram
pointagram.com
Motivasyonu ve ekip başarılarını artıran oyunlaştırma aracı Pointagram. Takımınızın hedef odaklı olmasını sağlayın ve harika performansı birlikte kutlayın.
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot, satış etkinleştirme liderleri için önde gelen oyunlaştırma ve yaratıcı platformdur. Milyon dolarlık bütçeleri kolayca yönetin, saniyeler içinde binlerce ödül gönderin ve ekibinize hediyelerin en güzelini, yani ödüllerini seçme gücünü verin. Dahili pazarlama kampanyalarınız aracılığıy...
Goals.com
goals.com
Goals.com, satış performansı yönetimi ve ekip üretimini yönetmek için basit ve kolay bir çözümdür. Meşgul satış liderlerinin ve meşgul satış ekiplerinin, daha fazla satış sağlamaya yardımcı olacak temel ölçümler ve araçlara ilişkin hızlı ve doğru bir resme ihtiyaç duyduğu varsayımı üzerine inşa edil...
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
RapidFunnel
rapidfunnel.com
Deneyimli sektör liderleri tarafından Ağ Pazarlama için özel olarak geliştirilen benzersiz teknolojiyle potansiyel müşteri bulma ve işe alımda patlama yapın. Otantik Paylaşım Teknolojisi ile satışlarınızı ve işe alımlarınızı güçlendirin; sıcak pazar bağlantılarını ve dönüşümleri artırmak için tasarl...
Trivie
trivie.com
Trivie, bilgiyi ölçmek, yönetmek ve geliştirmek için bir Hizmet Olarak Öğrenme platformudur. Bunu, çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yapmak için bilmeleri gerekenleri hatırlamalarına yardımcı olmak ve şirketlere bilgi varlıklarını ölçmek ve yönetmek için güçlü analitikler sağlamak amacıy...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Büyüyen satış ekipleri için bir satış performansı yönetimi çözümü. OneUp, temel sistemlerinizden (CRM, VOIP ve daha fazlası) gerçek zamanlı verileri otomatik olarak toplayarak satışlara ve yöneticilere net bilgiler, otomatik raporlar, skor tabloları ve yarışmalar sunar. Platform, satış ekibinizin il...
Raydiant
raydiant.com
Tak ve çalıştır donanımımıza ve bulut tabanlı, sezgisel, kurumsal kullanıma hazır platform arayüzümüze (100'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar yeri ile), %99,9 çalışma süresine ve siber güvenlik risklerine karşı korumaya sahip güvenli yazılımla her yerden erişilebilir. 10 ila 10.000 konumdaki ek...
Plecto
plecto.com
Takımınızın performansını artırmak burada başlıyor. Plecto, gerçek zamanlı KPI görselleştirme, oyunlaştırma ve koçluk araçlarını tek, güçlü bir çözümde birleştiren tek eksiksiz iş performansı platformudur.
Gamifier
gamifier.co
Gamifier, satış liderlerinin üretken bir kültür oluşturmasına, geliri artırmasına ve oyunlaştırma yoluyla eğlenceli bir ortam yaratmasına yardımcı olan bir SaaS çözümüdür. Misyonumuz, herhangi bir satış ekibindeki en iyi performans gösterenlerin sayısını belirlemek ve çoğaltmaktır. Bunu, şirketinizi...
Alysio
alysio.ai
Alysio, satış ve GTM ekipleri için oluşturulmuş, sizi proaktif KPI takibi için araçlarla donatan, mükemmelliği tanıyan ve bireysel temsilcilerin yönetimsel gözetimini geliştiren bir performans yönetimi platformudur. Platform, performans odaklı yarışmaları teşvik ediyor, yöneticilere kişiselleştirilm...
Spinify
spinify.com
1 Numaralı Satış Oyunlaştırma Platformu olarak derecelendirilen Spinify, kendi liginde gelişmiş yapay zekayı entegre ederek satış ekibi verimliliğinde ve üretkenliğinde devrim yaratan tek platform olarak öne çıkıyor. Spinify, işinizi büyümenin herhangi bir aşamasında desteklemek için şeffaf, net ve ...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug, özel perakendeciler, restoranlar ve CPG markalarına yönelik bir çalışan satış teşvik yönetimi platformudur. SparkPlug, bir teşvik programının uygulanması ve ölçeklendirilmesinin neredeyse her yönünü otomatikleştirmek için fiziksel işletmelerin POS sistemleriyle doğrudan entegre olur. Spar...