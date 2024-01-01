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Satış Etkileşim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Eritre
Satış etkileşimi yazılımı, çeşitli satış iletişim kanalları ve araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek satış sürecinin verimliliğini artırır. Görevleri, mesajları ve iş akışlarını otomatikleştirirken satış mesajlarını ve materyallerini etkili bir şekilde yönetir. Bu çok yönlü yazılım, şirketlerin satış ve pazarlama çabalarını uyumlu hale getirmesine, kişiselleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş satış yolculukları yaratmasına olanak tanır. Bunlar, e-postalar, çağrılar, sosyal paylaşımlar, toplantılar ve kısa mesajlar gibi çeşitli iletişim yöntemlerini kapsar.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm paz...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eks...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video, (bağlamsal olarak) kişiselleştirilmiş videoları kolayca, daha hızlı ve geniş ölçekte oluşturmanıza ve paylaşmanıza yardımcı olan, daha yüksek etkileşim (e-posta açılması, toplantıların rezerve edilmesi ve fırsatlar) sağlayan bir Etkileşimli video CX platformudur. Hippo Video, piyasaya s...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Salesmate
salesmate.io
Çoğu CRM katıdır, esnek değildir ve kuruluşlara çok fazla paraya mal olur ve Salesmate tam da bu sıkıntılı noktaları çözer. Salesmate, kuruluşunuzdaki birden fazla ekip için esnek, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Platform, yerleşik araçlar sunarak, entegrasyon maliyetlerinden tas...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
Aloware
aloware.com
Aloware, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış çok kanallı, bulut tabanlı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşimi platformudur. Aloware'in temel özelliklerinden biri, HubSpot, Pipedrive, Zoho gibi çeşitli CRM'lerle ve VoIP telefon çağrıları, SMS metin mesajları ve...
lemlist
lemlist.com
Yanıt alan konuşmalar başlatın. Soğuk e-postaları kişiselleştirin, takipleri otomatikleştirin ve tüm kanallarda potansiyel müşterilerle etkileşime geçin. lemlist, satış otomasyonunuz ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
Outplay
outplayhq.com
Outplay, büyüyen her satış ekibinin ihtiyaç duyduğu tek satış etkileşim platformudur. Temsilcilerin, birden fazla araçla uğraşmaya ve birden fazla fatura ödemeye gerek kalmadan tek bir yerden araştırma yapmasına, etkileşime geçmesine, takip etmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Outplay, güçlü v...
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, işletmeler için satış araştırma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Regie.ai, ana işlevleri arasında, halihazırda CRM sisteminizde bulunmayanlar bile, hedef hesapların ve ilgili kişilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve etkileşime...
DripJobs
dripjobs.com
DripJobs, Ev Hizmeti Profesyonelleri için En Yeni Hepsi Bir Arada Satış ve Proje Yönetim Platformudur. DripJobs ile Takipleri Otomatikleştirin, İşleri Takip Edin ve Kolayca Teklif Gönderin DripJobs, Geleceğin Ev Hizmeti Profesyonel Komuta Merkezidir. DripJobs, Ev Hizmeti Uzmanlarının Takipleri Otoma...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları da...
Recapped
recapped.io
Recaped, ekiplerin pilot yönetim ve işe alım da dahil olmak üzere satışların son aşaması boyunca müşterileriyle doğrudan işbirliği yapmasına olanak tanır. Müşterilerin etkileşime geçmesi için ilgili içeriği yükleyin, müşterilere son tarihleri (ve otomatik hatırlatıcıları) olan sonraki adımları ata...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, B2B kuruluşlarının daha fazla anlaşma kazanmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Her kullanıcı için yeterince basit ve her işletme için yeterince gelişmiş olan Nutshell, ayrı satış ve pazarlama araçlarıyla hokkabazlık yapmak...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai, satış ekiplerinin performansı artırmasına ve satın alma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olan bir konuşma zekası platformudur. Araç, müşterileriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için satış temsilcilerine konuşmaları sırasında gerçek zamanlı ipuçları veriyor. Platform, ...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM, satış ekibinizin gerçekten seveceği güçlü, kullanımı kolay bir satış platformuyla ekibinizin organize olmasına, günlük işlerde görünürlük kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olan tam özellikli bir CRM'dir. Anında görünürlükle daha akıllı ve daha hızlı çalışın, satış ekipl...
Mailshake
mailshake.com
Mailshake, modern satış ekiplerine yönelik bir satış etkileşim platformudur. Tek bir kontrol panelinde, geniş ölçekte kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar gönderin ve potansiyel müşterilerle telefon ve sosyal medya aracılığıyla etkileşime geçmek için görevler belirleyin. Salesforce, Pipedrive, Hubspo...
Upscale
upscale.ai
Upscale, e-posta, telefon görüşmeleri, LinkedIn, kısa mesajlar ve daha fazlası gibi birden fazla kanalı kullanarak satış desteğini otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Veriye dayalı birleşik platformumuz rutin işleri kolaylaştırmaya yardımcı olur ve satış ekibinizin asıl önemli olana, ...
Yesware
yesware.com
Yesware, yüksek performanslı satış ekiplerinin geniş ölçekte anlamlı e-posta erişimi sağlamasına yardımcı olur. E-posta yoluyla daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız ancak karmaşık kurumsal satış yazılımları aşırıya kaçıyorsa Yesware'i deneyin. Yesware'in Outlook ve Gmail eklentisi doğrudan gelen...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin, öncü satış iletişimi yazılımı ve güçlü çeviricidir. Platformları ve güçlü çeviricileri, başucu kitaplarınızı tüm temas noktalarında uygulayarak, 3 kata kadar daha fazla potansiyel müşteri ve müşteriyle daha kısa sürede etkileşim kurmanıza, daha fazla anlaşma yapmanıza ve satışları hızland...
Dooly
dooly.ai
Dooly, CRM hijyenini iyileştirerek, kazanan bir satış süreci yürüterek ve düşük değerli işleri ortadan kaldırarak gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olur.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker, B2B şirketlerinin potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla bağlantı kurmasına ve görüşmeleri sürdürmesine yardımcı olan sezgisel bir soğuk e-posta aracıdır. Woodpecker, kişiselleştirilmiş, alakalı e-posta dizileri oluşturmanıza olanak tanır ve bunların alıcınızın ana gelen kutusuna tesli...
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla ...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşma ile paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsA...
Klenty
klenty.com
Daha fazla yanıt alan ve toplantı rezervasyonu yapan Satış Etkileşim Platformu. Çok kanallı satış desteği yürütmek için Klenty'yi kullanın. Aramalar ve LinkedIn görevleriyle kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve takiplerinizi geniş ölçekte otomatikleştirin.
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace, Satış Liderlerine ekibinin WhatsApp üzerindeki etkinlikleri hakkında %100 görünürlük sağlayan, zahmetsiz CRM günlük kaydını mümkün kılan ve veriye dayalı etkinlik takibini destekleyen bir satış etkinleştirme aracıdır. Workspace ile her koltuk için sınırsız Cooby Extension Pro kullan...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel...
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak için i...
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü ...
envivo.io
envivo.io
envivo, işletmelerin potansiyel müşterilere ve müşterilere yönelik teklifleri kolayca kişiselleştirmesine olanak tanıyan ve alıcı ile satıcı arasında ilgi çekici bir ortam yaratan bir dijital satış hızlandırıcıdır. envivo, mevcut CRM'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olurken, her şeyin tek bir yerd...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaç doğrultusunda etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudu...
Uptics
uptics.io
Uptics'le tanışın. Giden satışlara hakim olmak, 3 kat daha fazla toplantı rezervasyonu yapmak ve daha fazla anlaşmayı kolaylıkla tamamlamak için yeni gizli silahınız. Uptics, tüm manuel, sıkıcı satış işlerini otomatikleştirmenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir satış yazılımıdır; böylece müşteril...
Growbots
growbots.com
Growbots ilk hepsi bir arada giden satış platformunu yarattı. CRM entegrasyonuyla otomatik potansiyel müşteri oluşturmanın ve e-posta damlama kampanyalarını yönetmenin keyfini çıkarın. Tek yapmanız gereken bir müşteri profili oluşturmak ve otomatik olarak yeni satış fırsatları oluşturmak için bir e-...
Clickback
clickback.com
Clickback, hızlandırılmış büyüme için bir B2B e-posta potansiyel müşteri oluşturma yazılımıdır. Güçlü çözümümüz, pazarlamacıların satın aldıkları veya beklemede oldukları B2B kişileri listelerini e-postayla göndermelerine olanak tanıyarak onları sıcak, kabul edilen potansiyel müşterilere dönüştürür....
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul ...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io, kullanıcıların kişiselleştirilmiş e-postaları ve takipleri posta kutularından otomatik olarak planlayıp göndermelerine ve yanıt oranlarını artırmalarına olanak tanıyan bir e-posta destek yazılımıdır. SmartReach.io, potansiyel müşteri verilerinizi CRM'nizden kampanyalarınıza iş akışı o...
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarla...
Breakcold
breakcold.com
Breakcold, E-posta, LinkedIn ve Twitter aracılığıyla B2B kişileriyle etkileşim kurabileceğiniz ve iletişim kurabileceğiniz bir Satış CRM'sidir. KOBİ'ler ve Startup'lar için bir Sosyal Satış CRM'sidir.
MailRush
mailrush.io
SMTP Hizmeti içeren Soğuk E-posta Yazılımı dahildir. Paylaşılan IP ve Özel IP seçenekleri. E-posta Takipleri ve Damla Kampanyaları için Sürükle ve Bırak dizileri. E-posta Teslim Edilebilirlik KPI'ları (Gönderen Puanı izleme, E-posta Hacmi izleme, Geri Bildirim Döngüsü izleme), Etkinlik İzleme (açılm...
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot, potansiyel müşteri bulma ve sosyal yardım hizmetlerini tek bir platformda otomatikleştirir. Şirketler ve önemli karar vericiler bulunup kişiselleştirilmiş mesajlarla onlarla iletişime geçilir; böylece satış ve pazarlama ekipleri zamanlarını başka yerlerde geçirebilir. Kaliteli potansiyel ...
Overloop
overloop.com
Overloop çok kanallı bir satış etkileşim platformudur. Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalarla, soğuk e-postaları, LinkedIn otomasyonunu ve telefon görüşmelerini birleştirerek satış kotanızı aşın. Tüm satış hattınızı yönetin, performanslarınızı takip edin ve sonunda daha fazla anlaşma yapın! Lis...
Crono
crono.one
Crono, satış ekiplerini güçlendirmek için yapay zeka teknolojisini, çok kanallı sosyal yardım yeteneklerini ve kolaylaştırılmış satış hattı yönetimini birleştiren oyunun kurallarını değiştiren bir satış etkileşim platformudur. Verilerden ve yapay zeka algoritmalarından yararlanan Crono, en umut veri...
Pitch.Link
pitch.link
B2B Satış, %5'lik yetersiz bir başarı oranıyla başarısız oluyor. Alıcılar artık değer işlem sürecini kontrol ediyor. Pitch.Link saas platformu Özel, Güvenli Alıcı Satıcı İletişimi, Konuşma, İşbirliği ve Dönüşüm sağlar. Tek bir benzersiz bağlantıda Kesinti ve Sürtünme yok.
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.