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Satış Etkinleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çekya
Alternatif olarak satış içeriği yönetimi çözümü olarak da adlandırılan satış etkinleştirme yazılımı, pazarlama teminatları ve satış içeriği için merkezi bir depo görevi görür. Bu platform, satış döngüsünün her aşamasında satış temsilcilerine zamanında, etkili ve değerli malzemeler sağlamak için tasarlanmıştır. Kuruluşlar, satış etkinleştirme araçlarını kullanarak herhangi bir satış temsilcisinin ilgili içeriğe kolayca erişebilmesini, bu içeriği potansiyel müşterilerle paylaşabilmesini ve sağlanan materyaller kapsamında potansiyel müşteri katılımını izleyebilmesini sağlar.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend, sizin gibi iş profesyonellerinin, işletmenizi ileriye taşıyan içeriği güvenli bir şekilde paylaşmasına ve kontrol etmesine yardımcı olur. Dropbox DocSend'in güçlü bağlantı tabanlı sistemi, her paydaş için güvenlik tercihlerini ayarlamayı, birisi dosyanızı her görüntülediğinde bildir...
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaş...
Qwilr
qwilr.com
Anlaşma hızını artırın, içerikten alıcı içgörüleri alın ve temsilcilere satış yapmaları için daha fazla zaman tanıyın. Nasıl? Satış materyallerini güzel, otomatik web sayfalarına dönüştürün. Mükemmel teklif, satış konuşması, satış teklifi, müşteri katılım sayfası ve daha fazlasıyla unutulmaz bir sat...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları da...
Highspot
highspot.com
Highspot, sevgiyi temsil eden satış etkinleştirme platformudur. Stratejik büyümeyi teşvik eden müşteri görüşmelerini artırmaları için şirketlere güç veriyoruz. Sezgisel platformumuz akıllı içerik yönetimi, eğitim, bağlamsal rehberlik, müşteri katılımı ve eyleme dönüştürülebilir analitiği birleştirir...
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur; burada malzemeleri tek bir yerden planlayabilir, buluşabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşmaları ...
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle geli...
Seismic
seismic.com
Sismik, etkinleştirme konusunda dünya lideridir ve kuruluşların müşterileriyle etkileşime geçmesine, ekipleri etkinleştirmesine ve gelir artışını tetiklemesine yardımcı olur. Sismik Etkinleştirme Bulutu™, müşteriyle yüz yüze olan ekipleri büyümek ve kazanmak için doğru beceriler, içerik, araçlar ve ...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs Bilgi Tabanı Yazılımı, çalışanlar ve müşteriler için sırasıyla özel ve halka açık bir bilgi tabanı oluşturmak için kullanılan güçlü bir araçtır. Müşteri taleplerinin azaltılmasına, dahili ekip işbirliğinin geliştirilmesine, iş süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve müşteri hizmetlerinin iyileş...
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
Valuecase
valuecase.com
Dün satışlar, sonsuz e-posta akışları, kaybolan ekler, eylem planı e-tabloları ve karanlığa gömülen bunalmış beklentilerden oluşan bir kaostu. Bugün Valuecase ile satış yapılıyor. Böylece potansiyel müşteriler daha hızlı hareket edebilir ve satıcılar nihayet bir fırsatın hâlâ devam edip etmediğini b...
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
DealLab
deallab.io
DealLab.io, anlaşmaların "nasıl" ilerletileceği ve bunları kapatmak için "ne" yapılacağı konusunda bilgi toplarken, tüm anlaşmaları işbirliğine dayalı tek bir platformda birleştirir. Kırmızı bayrakları ve anlaşma risklerini ortaya çıkarın ve karmaşık e-posta dizilerine ve güncel olmayan dosyalara ha...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Dubb
dubb.com
2018 yılında kurulan Dubb, kurumsal kullanıcılara kişiselleştirilmiş, takip edilebilir videolar gönderebilecekleri bir platform sunan video satış sistemidir. Los Angeles merkezli şirket, pazarlama otomasyonu, yapay zeka ve makine öğrenimi konularında uzman derin teknoloji uzmanları tarafından kuruld...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu ...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc, iş profesyonelleri için statik PDF'lere ve sunumlara önde gelen alternatiftir. Storydoc, sunum sunumlarından tek sayfalık raporlara ve tekliflere kadar, yapay zekayı kullanarak güzel ve ilgi çekici sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır. Satış ve pazarlama araçlarınızla güçlü entegrasyonlar sa...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya...
Klyck.io
klyck.io
Klyck, bilgileri düzenlemek, bulmak ve paylaşmak için kullanabileceğiniz içerik çözümüdür. Ekibinizin bilgisini merkezileştirin, tüm içeriğinize hızlı ve kolay erişim sağlayın. Zamandan, paradan ve sonsuz e-posta dizisinden tasarruf etmek için içeriğinizi her duruma göre uyarladığınız özel sayfalard...
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının bir işletmenin çeşitli departmanları arasında rekabet istihbaratını toplamasına, organize etmesine ve yaymasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir rekabet istihbaratı platformudur. Platform, pazar eğilimlerine ilişkin derinlemesine bilgiler sunan verileri toplamak ve ...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept, gelir ekiplerine belge iş akışlarını kolaylaştırma, anlaşmaları daha hızlı tamamlama ve fırsattan imzalanan anlaşmaya kadar olağanüstü müşteri deneyimleri sunma olanağı veren bir dijital satış odası yazılımıdır. Dijital Satış Odamız, satış süreci boyunca satıcıların ve alıcıların buluştuğ...
Zoomifier
zoomifier.com
Satış performansınızı hızlandırmak için Satış İçeriğinin yaşam döngüsünü yönetmenin daha iyi bir yolu ZOOMIFIER Ürün Çözümleri Kaynaklar Fiyatlandırma Giriş Talebi Demosu Satış performansınızı hızlandırmak için Satış İçeriğinin yaşam döngüsünü yönetmenin daha iyi bir yolu Zoomifier'ı kullanan sektör...
Flowla
flowla.com
Flowla, içeriğinizin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tüketildiği ve konuşmaların doğal bir şekilde başladığı, dijital kişiselleştirilmiş yolculuklarla potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçmenin yeni yoludur… İster içinde olun; - Satış ve anlaşmaların kapatılması, - Başarı ve yeni müşterile...
Matik
matik.io
Matik, kişiselleştirilmiş, veriye dayalı sunumların oluşturulmasını ve gönderilmesini otomatikleştirir. Matik'e birkaç girdi vermeniz yeterli (örneğin, destenin hangi hesap için olduğu, tarih aralığı) ve Matik, kişiselleştirilmiş metin, görseller, grafikler ve tablolar içeren bir Google Slaytlar vey...
Enablix
enablix.com
Gelir ekipleri hızlı hareket eder ve etkinleştirme onları yavaşlatmamalıdır. Enablix, ekiplerinizin senkronize olmasını sağlar; böylece pazarlamacılarınız, temsilcilerinizi sonuç elde etmek için ihtiyaç duydukları içerik, eğitim ve etkinleştirme kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde donatabilir. Enabli...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog, Satış Etkinleştirme avantajlarının tamamının bir araya toplandığı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çözümüdür. Rolldog, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olurken, gelirleri artırmaya, satışları ve pazarlama etkinliğini artırmaya yardımcı olmak için olası satışları...
Mindmatrix
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Mindmatrix, 1998'deki başlangıcından bu yana şirketlerin daha fazla ve daha hızlı satış yapmasına yardımcı olmaya odaklandı. Satış (doğrudan ve dolaylı) ve pazarlama etkinleştirme teknolojisinin öncüsü olan Mindmatrix, bugün satışları (doğrudan ve dolaylı), pazarlamayı, ittifakları ve ortak ekosiste...
Flipdeck
flipdeck.com
Basit, Görsel Bir İçerik Düzenleyici İçeriği düzenlemek ve sunmakta zorlanıyor musunuz? İnsanlar aradıklarını bulamadıkları için mi hayal kırıklığına uğruyorlar? Herhangi bir içeriği, herhangi bir yerde, bir Flipdeck Kartına bağlayarak sunma şeklinizi basitleştirin. Resim, metin ve web sayfaları, be...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte sunmak için kurumsal satış, CS katılımı ve pazarlama ekipleriyle ortaklık kuran bir belge anlatım platformudur. Tek bir güçlü çözümde herhangi bir belgeye veya sunuma kolayca ses veya video ekleyin, benzersiz izleme bağlantıları gönderin ve etkileşim...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID, satış sürecinizdeki tüm adımlarda en iyi uygulamaları kodlayabileceğiniz anlamına gelir. En iyi satış içeriğinizi, taktiklerinizi ve güçlü hamlelerinizi, satış ve pazarlama ekibiniz için işbirliğine dayalı, kullanımı kolay bir taktik kitabına kaydedin.
Prezentor
prezentor.com
Prezentor olarak satışları daha insani hale getirmenin önemine inanıyoruz. Dinamik satış etkinleştirme yazılımımız, satış sunumlarından boyutsal deneyimler yaratarak satış yapma biçimini dönüştürür; böylece daha iyi satış yapabilir ve müşterinizin güvenilir danışmanı olabilirsiniz. Prezentor, müşter...
Showell
showell.com
Showell, satış içeriğinizi yönetmek, sunmak, paylaşmak ve takip etmek için kullanılan ödüllü bir satış etkinleştirme aracıdır. Satış temsilcilerinizin daha akıllı satış yapması ve daha fazla anlaşma yapması için gereken tek şey bu. Satış, pazarlama ve yönetiminizin tamamını aynı sayfada toplayın, en...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter, satış otomasyonu, potansiyel müşteri yaratma ve işe alım için bir web ve mobil uygulamadır. Araç, satış yöneticilerine, pazarlamacılara, İK'lara ve sunumları çalışmalarında aktif olarak bir araç olarak kullanan herkese zamandan tasarruf etmelerine ve sunumların verimliliğini artırmaya...
EasyUser
easyuser.co
İçerik Paylaşmanın ve Daha Fazla Anlaşma Yapmanın En Akıllı Yolu. EasyUser ile tüm videolarınızı, demolarınızı ve sunumlarınızı tek bir bağlantıya yerleştirebilir, ardından potansiyel müşterilerinizle paylaşabilir ve her ziyaretlerini takip edebilirsiniz.