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Satış Etkinleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan
Alternatif olarak satış içeriği yönetimi çözümü olarak da adlandırılan satış etkinleştirme yazılımı, pazarlama teminatları ve satış içeriği için merkezi bir depo görevi görür. Bu platform, satış döngüsünün her aşamasında satış temsilcilerine zamanında, etkili ve değerli malzemeler sağlamak için tasarlanmıştır. Kuruluşlar, satış etkinleştirme araçlarını kullanarak herhangi bir satış temsilcisinin ilgili içeriğe kolayca erişebilmesini, bu içeriği potansiyel müşterilerle paylaşabilmesini ve sağlanan materyaller kapsamında potansiyel müşteri katılımını izleyebilmesini sağlar.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
DealHub.io
dealhub.io
Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.
Highspot
highspot.com
Highspot, pazarlama etkinliğini geliştirmek ve satışları artırmak için sektörün en gelişmiş satış etkinleştirme araçlarını ve yazılımlarını sunar.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için, malzemeleri tek bir yerden planlayabileceğiniz, buluşabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşm...
Seismic
seismic.com
Seismic'in yapay zeka destekli etkinleştirme, eğitim ve koçluk çözümünün, satış ve pazarlama ekiplerinin alıcılarla etkileşim kurmasına ve geliri artırmasına nasıl olanak tanıdığını öğrenin.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
Valuecase
valuecase.com
Dün satışlar, sonsuz e-posta akışları, kaybolan ekler, eylem planı e-tabloları ve karanlığa gömülen bunalmış beklentilerden oluşan bir kaostu. Bugün Valuecase ile satış yapılıyor. Böylece potansiyel müşteriler daha hızlı hareket edebilir ve satıcılar nihayet bir fırsatın hâlâ devam edip etmediğini...
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
DealLab
deallab.io
DealLab.io, anlaşmaların "nasıl" ilerletileceği ve bunları kapatmak için "ne" yapılacağı konusunda bilgi toplarken, tüm anlaşmaları tek bir ortak platformda birleştirir. Kırmızı bayrakları ve anlaşma risklerini ortaya çıkarın ve karmaşık e-posta dizileri ve güncel olmayan dosyalar üzerinde harcanan ...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy'nin satış etkinleştirme platformu, temsilcilerin müşteri ilişkileri kurmasına ve alakalı, güvenilir ve ilgi çekici içerikle gelirlerini artırmasına yardımcı olur.
Klyck.io
klyck.io
Klyck, bilgileri düzenlemek, bulmak ve paylaşmak için kullanabileceğiniz içerik çözümüdür. Ekibinizin bilgisini merkezileştirin, tüm içeriğinize hızlı ve kolay erişim sağlayın. Zamandan, paradan ve sonsuz e-posta dizisinden tasarruf etmek için içeriğinizi her duruma göre uyarladığınız özel sayfalard...
Storydoc
storydoc.com
Etkileşimi artıran çarpıcı, etkileşimli desteleri kolayca oluşturun. Statik PDF'lerden hikayenize hayat veren etkili yardımcı materyallere geçin.
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının ve CI ekiplerinin Satışları daha fazla iş kazanmaya teşvik etmek için eyleme dönüştürülebilir rakip bilgileri toplamasına, düzenlemesine ve sunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Rekabet İstihbaratı platformudur. Klue, rakipler hakkında dina...
GetAccept
getaccept.com
Hepsi bir arada yazılımımızla dijital satış ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayın! Ücretsiz hesabınıza bugün kaydolun ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayın.
Zoomifier
zoomifier.com
Satış performansınızı hızlandırmak için Satış İçeriğinin yaşam döngüsünü yönetmenin daha iyi bir yolu ZOOMIFIER Ürün Çözümleri Kaynaklar Fiyatlandırma Giriş İsteği Demosu Satış performansınızı hızlandırmak için Satış İçeriğinin yaşam döngüsünü yönetmenin daha iyi bir yolu Zoomifier'ı kullanan sektör...
Flowla
flowla.com
Flowla, içeriğinizin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tüketildiği ve konuşmaların doğal bir şekilde başladığı, dijital kişiselleştirilmiş yolculuklarla potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçmenin yeni yoludur… İster içinde olun; - Satış ve anlaşmaların kapatılması, - Başarı ve yeni müşterile...
Matik
matik.io
Matik, kişiselleştirilmiş, veriye dayalı sunumların oluşturulmasını ve gönderilmesini otomatikleştirir. Matik'e birkaç girdi vermeniz yeterli (örneğin, destenin hangi hesap için olduğu, tarih aralığı) ve Matik, kişiselleştirilmiş metin, görseller, grafikler ve tablolar içeren bir Google Slaytlar vey...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog, Satış Etkinleştirme avantajlarının hepsinin bir arada olduğu bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çözümüdür. Rolldog, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olurken, gelirleri artırmaya, satışları ve pazarlama etkinliğini artırmaya yardımcı olmak için potansiyel müşterile...
Mindmatrix
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Mindmatrix, PRM yazılımını, satış etkinleştirme yazılımını, pazarlama otomasyon yazılımını ve kanal etkinleştirmeyi tek bir platformda sunar.
Flipdeck
flipdeck.com
Basit, Görsel Bir İçerik Düzenleyici İçeriği düzenlemek ve sunmakta zorlanıyor musunuz? İnsanlar aradıklarını bulamadıkları için mi hayal kırıklığına uğruyorlar? Herhangi bir içeriği, herhangi bir yerde, bir Flipdeck Kartına bağlayarak sunma şeklinizi basitleştirin. Resim, metin ve web sayfaları, be...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte sunmak için kurumsal satış, CS katılımı ve pazarlama ekipleriyle ortaklık kuran bir belge anlatım platformudur. Tek bir güçlü çözümde herhangi bir belgeye veya sunuma kolayca ses veya video ekleyin, benzersiz izleme bağlantıları gönderin ve etkileşim...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID, satış sürecinizdeki tüm adımlarda en iyi uygulamaları kodlayabileceğiniz anlamına gelir. En iyi satış içeriğinizi, taktiklerinizi ve güçlü hamlelerinizi, satış ve pazarlama ekibiniz için işbirliğine dayalı, kullanımı kolay bir taktik kitabına kaydedin.
Prezentor
prezentor.com
Prezentor olarak satışları daha insani hale getirmenin önemine inanıyoruz. Dinamik satış etkinleştirme yazılımımız, satış sunumlarından boyutsal deneyimler yaratarak satış yapma biçimini dönüştürür; böylece daha iyi satış yapabilir ve müşterinizin güvenilir danışmanı olabilirsiniz. Prezentor, müşter...
Showell
showell.com
Showell, satış içeriğinizi yönetmek, sunmak, paylaşmak ve takip etmek için kullanılan ödüllü bir satış etkinleştirme aracıdır. Satış temsilcilerinizin daha akıllıca satış yapması ve daha fazla anlaşma yapması için gereken tek şey bu. Satış, pazarlama ve yönetiminizin tamamını aynı sayfada toplayın, ...
Enablix
enablix.com
Gelir ekipleri hızlı hareket eder ve etkinleştirme onları yavaşlatmamalıdır. Enablix, ekiplerinizin senkronize olmasını sağlar; böylece pazarlamacılarınız, temsilcilerinizi sonuç elde etmek için ihtiyaç duydukları içerik, eğitim ve etkinleştirme kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde donatabilir. Enabli...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter, satış otomasyonu, potansiyel müşteri yaratma ve işe alım için bir web ve mobil uygulamadır. Araç, satış yöneticilerine, pazarlamacılara, İK'lara ve sunumları çalışmalarında aktif olarak bir araç olarak kullanan herkese zamandan tasarruf etmelerine ve sunumların verimliliğini artırmaya...
EasyUser
easyuser.co
İçerik Paylaşmanın ve Daha Fazla Anlaşma Yapmanın En Akıllı Yolu. EasyUser ile tüm videolarınızı, demolarınızı ve sunumlarınızı tek bir bağlantıya yerleştirebilir, ardından potansiyel müşterilerinizle paylaşabilir ve onların her ziyaretini takip edebilirsiniz.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.