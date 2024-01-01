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Satış Tazminat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Orta Afrika Cumhuriyeti
Satış ücretlendirme yazılımı, çalışan rolü, görev süresi veya satış türü gibi çeşitli özelleştirilebilir kriterleri uygulayarak komisyonların ve teşvik planlarının hesaplanmasını ve yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca yazılım, satış profesyonellerine geçmiş kazançları ve beklenen gelirleri hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar. Potansiyel kapatılmış anlaşmalara dayalı ücret hesaplamaları oluşturarak satış görevlilerinin çeşitli ücret senaryoları için proaktif olarak strateji oluşturmasına olanak tanır. Bu işlevsellik, satış ekiplerine ilham vermeye ve onları teşvik etmeye hizmet ederek onların gerçek kazanç yeteneklerinin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar.
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KOHO
koho.ca
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GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass, işletmelerin daha fazla gelir elde etmelerine ve en büyük satış giderlerini iş büyüme faktörüne dönüştürmelerine yönelik bir teşvik ve komisyon yönetimi platformudur. Satış ve Gelir Operasyonları ekiplerinin karmaşık teşvik ve komisyon yapılarını tasarlamasına, planlamasına, otomati...
Qobra
qobra.co
"İster CEO ister Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olun, satış tazminat planı muhtemelen satış stratejisini yönlendirmek için sahip olduğunuz en güçlü araçtır." Hubspot'ta Mark Roberge Satış Başkan Yardımcısı. Qobra, komisyonlarınızın hesaplanmasını, paylaşılmasını ve doğrulanmasını otomatikleştirm...
Spiff
spiff.com
Bir spiff veya spiv, bir satış için anında ikramiye anlamına gelen argo bir kelimedir. Tipik olarak spiff'ler, üretici veya işveren tarafından belirli bir ürünün satışı karşılığında doğrudan satış elemanına ödenir. Bazen harflere uyacak şekilde icat edilmiş kelimelerle SPIF veya SPIFF olarak veril...
Amalia
amalia.io
Amalia.io, kolaylaştırılmış satış ödemeleriyle büyümeyi hızlandırıyor. Satış performansı yönetimi çözümümüz, satış ekiplerini motive eden şeffaflığı ve finans ve operasyon ekiplerinin katma değerli girişimlere daha fazla zaman ayırmasını sağlayan otomasyonu sağlar. Avrupalı bir lider olan Amalia.i...
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai, işinize ve satış modelinize tam olarak uyarlanmış doğru, dinamik ücret yönetimi ve gelir optimizasyonu ile satış performansını artırır. Benzersiz artırılmış zeka yaklaşımımız, satış, finans ve bordro ekiplerinize tutarlı, güvenilir teşvik verileri sağlar; böylece formül oluşturmayı, hesapl...
QCommission
qcommission.com
QCommission güçlü, esnek bir satış komisyonu yazılımıdır. Satış personelinizin maaşını doğru bir şekilde hesaplar ve elektronik tablolar ve manuel yöntemlerle ilgili hataları azaltır. Komisyon süresi biter bitmez komisyon hesaplamanıza olanak tanır ve çok fazla zaman tasarrufu sağlar. Hesaplanan kom...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly, %100 küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan ilk bulut tabanlı satış komisyonu ve satış tazminat yönetimi web uygulamasıdır. Karmaşık olmayan veri içe aktarma araçlarımız, sihirbaz tabanlı hedef ve ücret planımız ve komisyon belirleme araçlarımız, birkaç dakika içinde çalışmaya baş...
Everstage
everstage.com
Everstage, teşvikler aracılığıyla doğru iş sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olan lider Satış Komisyonu Yazılımıdır. Satış komisyonları, büyük bir işletme gideri olmasına rağmen genellikle tam potansiyeliyle kullanılmayan bir gelir aracıdır. Everstage, teşvik programınızın seviyesini yükseltmenize ve ...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ, ekipleri bir araya getirmek için tasarlanmış 1 numaralı satış komisyonu yazılımıdır. Ekiplere komisyonları daha doğru ve şeffaf bir şekilde yürütme yetkisi veriyoruz.
Salescomp
salescomp.com
Salescomp, satış telafi sürecinizi otomatikleştirerek hayatınızı kolaylaştırabilir. Komisyonların ve teşvik planlarının muhasebesi ve yönetimi, çalışan ataması, süre ve işlem türü de dahil olmak üzere bir dizi ayarlanabilir kurala dayalı olarak salescomp tarafından otomatikleştirilir. Ek olarak yazı...
incentX
incentx.com
incentX, komisyonlar, indirimler, telif ücretleri, geri faturalar ve ters ibrazlar dahil olmak üzere teşvik programınızı planlamak, yönetmek ve sonuçlandırmak için gereken tüm araçları sağlayan, zengin özelliklere sahip, bulut tabanlı bir platformdur. hepsinden iyisi, kusursuz, uçtan uca bir deneyim...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, katlanarak büyüme için FOSS fiyatlarına, şirketinizin ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, HCM, Proje Yönetimi, Yardım masası ve diğer SaaS'ı içeren bulut tabanlı, sağlam, ölçeklenebilir, çevik, uygun fiyatlı ve tam özellikli bir FaaS çözümüdür ve gelişim. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak akıllı...
Easy-Commission
easy-commission.com
Easy-Commission, kullanımı kolay bir satış komisyonu uygulamasıdır. Satış komisyonlarını basit ve kolay bir şekilde hesaplayabilir. Girdiğiniz satış verilerini alır, ardından komisyon ekstreleri oluşturmak için belirlediğiniz komisyon hesaplamalarını uygular. Tamamen web tabanlıdır ve satış temsilci...
Kennect
kennect.io
Kennect, karmaşık ücret planlarını yönetmek için basit bir çözüme ihtiyaç duyan işletmelere yönelik lider bir teşvik platformudur. Yalnızca yönetici için teşviklerin hesaplanmasını otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda satış temsilcilerine teşvik ödemelerinin tam gerçek zamanlı görünürlüğünü sağl...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug, özel perakendeciler, restoranlar ve CPG markalarına yönelik bir çalışan satış teşvik yönetimi platformudur. SparkPlug, bir teşvik programının uygulanması ve ölçeklendirilmesinin neredeyse her yönünü otomatikleştirmek için fiziksel işletmelerin POS sistemleriyle doğrudan entegre olur. Spar...
Sales Cookie
salescookie.com
Satış Çerezi, katılımcı kaydından teşvik planı tasarımına ve kişisel kontrol panellerine kadar komisyon programınızın tüm yönlerini yönetmek için kullanımı kolay, bulut tabanlı bir çözümdür. Satış Çerezi, KOBİ dostu maliyet ve kullanıcı deneyimi ile kurumsal çözümlerde bulunan yetenekleri sağlar. Te...
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ, büyüyen satış ekipleri için oluşturulmuş bir satış komisyonu yazılımıdır. Ancak yalnızca satış komisyonlarını otomatikleştirmekle kalmıyoruz. ElevateHQ, şirketlerin çalışanlarını motive etmek için satış teşviklerini kullanma biçimini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Harika sonuçların anc...
QuotaPath
quotapath.com
Gelir ekipleri için son derece şeffaf, uçtan uca bir ücretlendirme çözümü. Komisyon takibi, ödeme planlaması ve teşvik motivasyonu doğru şekilde yapıldı. Denemek ücretsiz.
EqualTo
equalto.com
EqualTo, şirketlerin komisyonları yönetme ve ekipleri gerçek zamanlı verilerle motive etme konusunda yeni bir standart belirliyor.