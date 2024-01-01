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Satış Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kongo - Kinşasa
Satış analitiği yazılımı, kapsamlı raporlar sağlamak, değerli satış öngörülerini ortaya çıkarmak ve gelecekteki performansı tahmin etmek için CRM verilerinden yararlanan güçlü bir araçtır. Satış ekipleri ve yöneticileri tarafından satış aktivitelerine ilişkin görünürlük kazanmak, en iyi performans gösteren kişileri, ürünleri veya iletişim kanallarını belirlemek ve satış rakamlarını doğru bir şekilde tahmin etmek için yaygın olarak kullanılır. Kuruluşlar, satış analizlerinden yararlanarak satış stratejilerini geliştirebilir ve daha öngörülebilir bir satış modeli oluşturabilir. Bu sistemler genellikle mevcut satış gücü otomasyonu ve CRM platformlarının üzerine inşa edilir ve eyleme dönüştürülebilir öngörüler oluşturmak için halihazırda mevcut olan veri zenginliğinden yararlanılır. Bazı durumlarda satış analitiği yazılımı, hem bir CRM aracının hem de bir analitik çözümünün işlevlerini sorunsuz bir şekilde birleştirerek birincil CRM sistemi olarak da hizmet verebilir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanışlılığa öncelik veren basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiç...
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçe...
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm paz...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm mü...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Insightly
insightly.com
Insightly, ekiplerin sevdiği modern, uygun fiyatlı CRM'dir. Kullanımı kolay, özelleştirilmesi basit ve şirketler büyüdükçe ölçeklenebilir, eski CRM'lerin çözemediği ortak sorunları çözer. Ekiplerin satış hattını oluşturmasına ve dönüştürmesine, üretkenliği artırmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri ku...
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eks...
Clari
clari.com
Clari'nin gelir platformu, tüm gelir süreci boyunca verimliliği, öngörülebilirliği ve büyümeyi artırır. Clari, süreç titizliğini artırmak, alıcıları ve satıcıları hizalamak, olası riski ve fırsatları tespit etmek, tahmin doğruluğunu artırmak ve genel verimliliği artırmak için gelir ekiplerine işleri...
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus by ZoomInfo, telefon görüşmeleri, görüntülü toplantılar ve e-postalardaki tüm müşteri etkileşimlerinizi yakalayıp analiz eden, ekibinizin hedefine ulaşmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir Konuşma Zekası platformudur.
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka tek...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai, akıllı satış verilerini ve analitiğini yakalayıp tüm gelir yığınına sunarak B2B satış organizasyonlarının ölçeklenmesine yardımcı olan, bağımsız bir gelir verileri platformudur. SalesDirector.ai, CRM ve BI araçlarına akıllı satış analitiği sunarak B2B satış organizasyonlarının ölçe...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen, satış ekiplerinin tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için oyunlaştırma ve görselleştirmeyi kullanan son teknoloji ürünü bir satış performansı platformudur. Misyonumuz, müşterilerimizin satış performansını artırmalarına ve daha mutlu işyerleri oluşturmalarına yardımcı olm...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, B2B kuruluşlarının daha fazla anlaşma kazanmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Her kullanıcı için yeterince basit ve her işletme için yeterince gelişmiş olan Nutshell, ayrı satış ve pazarlama araçlarıyla hokkabazlık yapmak...
Recapped
recapped.io
Recaped, ekiplerin pilot yönetim ve işe alım da dahil olmak üzere satışların son aşaması boyunca müşterileriyle doğrudan işbirliği yapmasına olanak tanır. Müşterilerin etkileşime geçmesi için ilgili içeriği yükleyin, müşterilere son tarihleri (ve otomatik hatırlatıcıları) olan sonraki adımları ata...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...
Lative
lative.io
Lative, modern gelir ekiplerinin, karlı satış büyümesini en üst düzeye çıkarmak için Salesforce'ta kapasite planlamayı ve satış verimliliğini ölçme ve yönetme yöntemlerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. Platformumuz, zaman alıcı manuel veri çekme işlemlerinden, karmaşık özel modellerden ve ço...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai, satış ekiplerinin performansı artırmasına ve satın alma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olan bir konuşma zekası platformudur. Araç, müşterileriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için satış temsilcilerine konuşmaları sırasında gerçek zamanlı ipuçları veriyor. Platform, ...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass, işletmelerin daha fazla gelir elde etmelerine ve en büyük satış giderlerini iş büyüme faktörüne dönüştürmelerine yönelik bir teşvik ve komisyon yönetimi platformudur. Satış ve Gelir Operasyonları ekiplerinin karmaşık teşvik ve komisyon yapılarını tasarlamasına, planlamasına, otomati...
Celonis
celonis.cloud
Celonis, 2011'den bu yana dünyanın en büyük ve en saygın binlerce şirketinin anında nakit etkisi yaratmasına, müşteri deneyimini radikal bir şekilde iyileştirmesine ve karbon emisyonlarını azaltmasına yardımcı oldu. Süreç Zekası platformu, şirketlere uçtan uca süreçlerinin canlı bir dijital ikizini ...
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri ol...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny, ticari ekiplerin konuşma zekası yoluyla gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Jiminny ile konuşmaları kaydedebilir, yazıya dökebilir ve analiz edebilir, böylece değerli müşteri içgörülerine erişmenizi ve performansı tam olarak görebilmenizi sağlayabilirsiniz. Jiminny, büyük...
Klenty
klenty.com
Daha fazla yanıt alan ve toplantı rezervasyonu yapan Satış Etkileşim Platformu. Çok kanallı satış desteği yürütmek için Klenty'yi kullanın. Aramalar ve LinkedIn görevleriyle kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin ve takiplerinizi geniş ölçekte otomatikleştirin.
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü ...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
sales-i
sales-i.com
sales-i, satış fonksiyonlarının performansını artırmak isteyen ancak ihtiyaç duydukları müşteri görünürlüğünü elde edemeyen imalat, toptancı ve dağıtım işletmeleri için tasarlanmış, ödüllü, veri odaklı bir gelir optimizasyon platformudur. - Satış ekibinizi gizli, kapatılması kolay fırsatlar konusund...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence, CRM'nizi tam dönüşüm hunisi gelir motoruna dönüştürür. Salesforce AppExchange Ortağıyız. Kurucu ortaklarımız Salesforce'un kurulmasına yardımcı oldu. Salesforce yatırımınızı tamamen yeni bir seviyeye taşımak için en gelişmiş yapay zeka derin öğrenme özelliklerinden ya...
Echo AI
echoai.com
Pathlight, kuruluşların müşteri görüşmelerinin derinliklerindeki gizli içgörüleri, fırsatları ve riskleri keşfetmesine yardımcı olan lider GenAI-yerel Konuşma Zekası platformudur. Pathlight, her müşteri görüşmesini incelemek ve gizli içgörüleri insan düzeyinde doğrulukla ortaya çıkarmak için Büyük D...
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM, tüm işletmenizi birleştirerek tek bir bulut tabanlı sistemle herkesin daha iyi çalışmasına, birlikte çalışmasına ve doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Pazarlama daha yüksek kaliteli potansiyel müşteriler yaratabilir, satışlar daha fazla anlaşma yapabilir, finans hızlı ve kolay b...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ...
Vertify
vertify.com
Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ek...
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
OneInsight
oneinsight.io
Eyleme dönüştürülebilir içgörülerle verileri gelire dönüştürün OneInsight, Marketo ile oluşturulan müşteri verilerinin zenginliğini her türlü satış ortamına sunmak ve böylece Marketo destekli her kuruluş için gerçek pazarlama ve satış entegrasyonunun önünü açmak üzere tasarlanmıştır. Tüm bunlar, müş...
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığın...
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
Satış görevlileri tarafından Satış Görevlileri için CRM Kolay kurulum, kusursuz entegrasyonlar, tam özelleştirme ve sezgisel araçlar sunan bir satış CRM platformu edinin. Pipeline CRM yazılımıyla satışları hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Büyüyen satış ekipleri için bir satış performansı yönetimi çözümü. OneUp, temel sistemlerinizden (CRM, VOIP ve daha fazlası) gerçek zamanlı verileri otomatik olarak toplayarak satışlara ve yöneticilere net bilgiler, otomatik raporlar, skor tabloları ve yarışmalar sunar. Platform, satış ekibinizin il...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
Raydiant
raydiant.com
Tak ve çalıştır donanımımıza ve bulut tabanlı, sezgisel, kurumsal kullanıma hazır platform arayüzümüze (100'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar yeri ile), %99,9 çalışma süresine ve siber güvenlik risklerine karşı korumaya sahip güvenli yazılımla her yerden erişilebilir. 10 ila 10.000 konumdaki ek...
Kluster
kluster.com
Kluster'ın gelir öngörülebilirlik platformu, SaaS şirketlerinin her üç ayda bir hedefleri aşmasına yardımcı oluyor. Strateji, planlama ve yürütmeyi etkinleştirerek gelir liderlerinin büyüme sağlamasına yardımcı oluyoruz. Kluster'ın kullanımı kolay araçları, gelir ekiplerinin kazanan bir strateji tan...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy, satış faaliyetlerinizi çoğaltan ve hızlandıran, aynı zamanda zaman ve paraya mal olan satış dışı faaliyetleri ortadan kaldıran bir gelir artırma sistemidir. Daha fazla anlaşma yapmanıza ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmanıza yardımcı olmak için temel satış yeteneklerinize (satış katı...
Plecto
plecto.com
Takımınızın performansını artırmak burada başlıyor. Plecto, gerçek zamanlı KPI görselleştirme, oyunlaştırma ve koçluk araçlarını tek, güçlü bir çözümde birleştiren tek eksiksiz iş performansı platformudur.
Orgzit
orgzit.com
Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.
Dear Lucy
dearlucy.co
Sevgili Lucy's, şirketlerin daha hızlı büyüme sağlamasına yardımcı olan en görsel satış öngörüleri çözümü 1 numaralı çözümdür. Sevgili Lucy, satış ekipleri, liderlik ve yönetim kurulu genelinde odaklanmayı, bilinçli kararları ve zamanında eylemleri teşvik ediyor ve ekiplerinizi kotaya ulaşmaları içi...