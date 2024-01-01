Satış Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Arap Emirlikleri En Popüler Son Eklenenler

Satış analitiği yazılımı, kapsamlı raporlar sağlamak, değerli satış öngörülerini ortaya çıkarmak ve gelecekteki performansı tahmin etmek için CRM verilerinden yararlanan güçlü bir araçtır. Satış ekipleri ve yöneticileri tarafından satış aktivitelerine ilişkin görünürlük kazanmak, en iyi performans gösteren kişileri, ürünleri veya iletişim kanallarını belirlemek ve satış rakamlarını doğru bir şekilde tahmin etmek için yaygın olarak kullanılır. Kuruluşlar, satış analizlerinden yararlanarak satış stratejilerini geliştirebilir ve daha öngörülebilir bir satış modeli oluşturabilir. Bu sistemler genellikle mevcut satış gücü otomasyonu ve CRM platformlarının üzerine inşa edilir ve eyleme dönüştürülebilir öngörüler oluşturmak için halihazırda mevcut olan veri zenginliğinden yararlanılır. Bazı durumlarda satış analitiği yazılımı, hem bir CRM aracının hem de bir analitik çözümünün işlevlerini sorunsuz bir şekilde birleştirerek birincil CRM sistemi olarak da hizmet verebilir.