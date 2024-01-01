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Satış Hızlandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Almanya
Satış Hızlandırma Yazılımı, müşteri adayı oluşturma aşamasından anlaşmanın tamamlanmasına kadar satış sürecini optimize etmek ve hızlandırmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür. Satış iş akışlarını kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve gelir artışını artırmak için otomasyondan, veri analitiğinden ve akıllı araçlardan yararlanır. İşte Satış Hızlandırma Yazılımının ayrıntılı bir açıklaması: Genel bakış: Satış Hızlandırma Yazılımı, satış ekipleri için stratejik bir kolaylaştırıcı olarak hizmet eder ve onlara potansiyel müşterileri daha etkili ve verimli bir şekilde tanımlamak, onlarla etkileşime geçmek ve müşterilere dönüştürmek için gerekli araçları ve kaynakları sağlar. Potansiyel müşteri bulma ve liderlik etme, anlaşmaları kapatma ve müşteri ilişkilerini yönetmeye kadar satış döngüsünün her aşamasını hızlandırmayı amaçlayan çok çeşitli özellikleri ve işlevleri kapsar. Temel Özellikler: * Potansiyel Müşteri Yaratma ve Potansiyel Müşteri Bulma: Satış Hızlandırma Yazılımı, potansiyel müşteri puanlama, veri zenginleştirme ve potansiyel müşteri bulma araçları da dahil olmak üzere gelişmiş potansiyel müşteri oluşturma yetenekleri sunar. Satış ekiplerinin demografik özellikler, davranış ve satın alma amacı gibi kriterlere göre yüksek kaliteli potansiyel müşterileri belirlemesine ve önceliklendirmesine olanak tanır. * Satış Katılımı: Yazılım, e-posta, telefon görüşmeleri, sosyal medya ve mesajlaşma platformları da dahil olmak üzere çok kanallı iletişim kanalları aracılığıyla potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş ve zamanında etkileşimi kolaylaştırır. Sosyal yardım çabalarını optimize etmek ve yanıt oranlarını en üst düzeye çıkarmak için e-posta otomasyonu, satış çeviriciler ve tempo yönetimi gibi özellikleri içerebilir. * CRM Entegrasyonu: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleriyle entegrasyon, kesintisiz veri senkronizasyonu ve iş akışı otomasyonuna olanak tanır. Satış Hızlandırma Yazılımı, potansiyel müşteriler ve müşterilerle olan tüm etkileşimlerin CRM içinde yakalanıp takip edilmesini sağlar, satış hattının bütünsel bir görünümünü sağlar ve veriye dayalı karar almayı mümkün kılar. * Tahmine Dayalı Analitik: Gelişmiş analitik yetenekleri, satış verilerindeki kalıpları, eğilimleri ve öngörüleri belirlemek için tahmine dayalı algoritmalardan yararlanır. Satış ekipleri bu bilgileri potansiyel müşterileri önceliklendirmek, satış yaklaşımlarını uyarlamak ve gelecekteki satış performansını daha doğru tahmin etmek için kullanabilir. * Satış İçeriği Yönetimi: Yazılım, sunumlar, belgeler ve ürün bilgileri dahil olmak üzere satış teminatlarının merkezi olarak depolanmasını ve yönetilmesini sağlar. Satış temsilcileri, satış çabalarını desteklemek ve katılımı artırmak için ilgili içeriğe kolayca erişebilir ve potansiyel müşterilerle paylaşabilir. * Satış Koçluğu ve Eğitimi: Bazı Satış Hızlandırma Yazılımı çözümleri, satış temsilcilerinin becerilerini ve performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak için yerleşik koçluk ve eğitim araçları sunar. Bu, ilerlemeyi izlemek ve iyileştirilecek alanları belirlemek için etkileşimli eğitim modüllerini, rol yapma simülasyonlarını ve performans analitiğini içerebilir. * İş Akışı Otomasyonu: Otomasyon özellikleri, veri girişi, müşteri yönlendirme ve takip hatırlatıcıları gibi tekrarlanan görevleri ve idari süreçleri kolaylaştırır. Bu, satış ekiplerinin zamanlarını ve enerjilerini, ilişkiler kurma ve anlaşmaları kapatma gibi sonuç sağlayan yüksek değerli faaliyetlere odaklamalarına olanak tanır. Faydalar: * Daha Hızlı Satış Döngüleri: Satış Hızlandırma Yazılımı, manuel görevleri otomatikleştirerek, iş akışlarını optimize ederek ve satış ekiplerine potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak satış sürecini hızlandırır. * Geliştirilmiş Verimlilik: Yazılım, satış iş akışlarını düzene sokarak ve tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek satış ekiplerinin üretkenliğini artırır ve kaliteden ödün vermeden daha yüksek hacimde müşteri adayları ve fırsatlarla başa çıkmalarına olanak tanır. * Gelişmiş Satış Performansı: Tahmine dayalı analiz ve satış koçluğu özellikleri, satış temsilcilerinin veriye dayalı kararlar almasına, satış yaklaşımlarını iyileştirmesine ve performanslarını sürekli iyileştirmesine olanak tanır. * Artan Gelir: Satış Hızlandırma Yazılımı, satış döngüsünü hızlandırarak, dönüşüm oranlarını iyileştirerek ve satış çabalarının etkinliğini en üst düzeye çıkararak sonuçta gelir artışını ve iş başarısını artırır. Özetle Satış Hızlandırma Yazılımı, satış süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve gelir artışını artırmak isteyen kuruluşlar için güçlü bir çözümdür. İşletmeler, gelişmiş özelliklerinden ve yeteneklerinden yararlanarak günümüzün hızlı ve son derece rekabetçi pazarında rekabet avantajı elde edebilir.
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Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanışlılığa öncelik veren basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiç...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
DocuSign
docusign.com
Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının dünyanın 1 numaralı yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapınd...
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eks...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve M...
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone, işletmeler için basit, işbirliğine dayalı bir telefondur. Sezgisel ve etkili olacak şekilde tasarlanan bu ürün, ekibinizin müşteri ve iletişim ilişkilerini yönetme biçimini dönüştüren, güvenilir ve güçlü bir bulut tabanlı arama ve mesajlaşma çözümüdür. Derin entegrasyonlar ve yapılandırıl...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend, sizin gibi iş profesyonellerinin, işletmenizi ileriye taşıyan içeriği güvenli bir şekilde paylaşmasına ve kontrol etmesine yardımcı olur. Dropbox DocSend'in güçlü bağlantı tabanlı sistemi, her paydaş için güvenlik tercihlerini ayarlamayı, birisi dosyanızı her görüntülediğinde bildir...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, eğitim başarısı için tasarlanmış bir ÖYS/LMS'dir. Herkesten "evet" cevabı almak için tasarlanan burası harika ekiplerin ve şirketlerin büyümek için gittiği yerdir. Tamamen özelleştirilebilir, yönetimi kolay ve kullanım keyfi sunan bir deneyimle ekipler, kendilerini evlerindeymiş gibi hiss...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...
Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliş...
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantı süreçlerini daha verimli ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka toplantı asistanıdır. Bu araç, toplantı içeriğinin daha sonra kolayca gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli transkripsiyon özellikleriyle birlikte toplantıla...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, sanal satış için tasarlanmış bir video aracıdır. Potansiyel müşterilerden tekliflere kadar satış döngüsünün tüm aşamalarında kişisel bir dokunuş katan videoları kaydetmeyi ve göndermeyi kolaylaştırır. Güçlü video analizleri ve entegrasyonlarla desteklenen Vidyard, dünya çapında binlerce san...
Outplay
outplayhq.com
Outplay, büyüyen her satış ekibinin ihtiyaç duyduğu tek satış etkileşim platformudur. Temsilcilerin, birden fazla araçla uğraşmaya ve birden fazla fatura ödemeye gerek kalmadan tek bir yerden araştırma yapmasına, etkileşime geçmesine, takip etmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Outplay, güçlü v...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker, B2B şirketlerinin potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla bağlantı kurmasına ve görüşmeleri sürdürmesine yardımcı olan sezgisel bir soğuk e-posta aracıdır. Woodpecker, kişiselleştirilmiş, alakalı e-posta dizileri oluşturmanıza olanak tanır ve bunların alıcınızın ana gelen kutusuna tesli...
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Hexospark
hexospark.com
Tek bir merkezi platformda e-postaları kişiselleştirin, gelen takipleri otomatikleştirin ve ilişkileri geliştirerek satışlarınızı artırın.
MightyCall
mightycall.com
Sanal telefonda 20 yılı aşkın uzmanlığa sahip bir ekip tarafından oluşturulan MightyCall Çağrı Merkezi, iş akışınıza kolayca uyum sağlar. Özelleştirilebilir ayarlarımız, çözümün benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayarak iletişimi basitleştirir ve gelirinizi artırır. Öne Çıkan Özellikler: G...
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm mü...
Polymail
polymail.io
Polymail, ekiplere yönelik e-posta platformudur. Polymail, e-postayı gerçek zamanlı işbirliğiyle birleştirerek ve bunu ekibinizin araçlarıyla entegre ederek herkesin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına, daha hızlı hareket etmesine ve daha üretken olmasına olanak tanır.
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaş...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, ortalama bir çalışanın haftada en az 2,5 saat tasarruf etmesine ve böylece gelen kutusu dışında daha fazla zaman geçirebilmesine yardımcı olan bir e-posta yönetim aracıdır. 2011 yılında kurulan SaneBox, hem bireylere hem de kurumsal müşterilere, gelen kutularının kontrolünü geri almaları iç...
Ringover
ringover.com
Ringover, müşterilerinizin deneyimini geliştirmek ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, kullanımı kolay çok kanallı bulut iletişim çözümüdür (çağrılar, SMS, görüntülü aramalar, e-postalar...). Sezgisel ve yönetimi kolay bir arayüz sayesinde müşterilerinize ve potansiyel müşterile...
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye k...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olu...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, B2B kuruluşlarının daha fazla anlaşma kazanmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Her kullanıcı için yeterince basit ve her işletme için yeterince gelişmiş olan Nutshell, ayrı satış ve pazarlama araçlarıyla hokkabazlık yapmak...
Vena
vena.io
Vena, iş liderlerini ve finans ve operasyon profesyonellerini Büyümeyi Planla™ konusunda güçlendiren ve onlara ilham veren tek Tam Planlama platformudur. Vena, planlarınıza güç veren ve büyüme yolculuğunuza rehberlik eden SaaS platformu ve metodolojisi olan Vena Büyüme Motoru içindeki Excel arayüzün...
Yesware
yesware.com
Yesware, yüksek performanslı satış ekiplerinin geniş ölçekte anlamlı e-posta erişimi sağlamasına yardımcı olur. E-posta yoluyla daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız ancak karmaşık kurumsal satış yazılımları aşırıya kaçıyorsa Yesware'i deneyin. Yesware'in Outlook ve Gmail eklentisi doğrudan gelen...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai, gelişmiş derin öğrenme modellerini kullanarak geliştiricilere gerçek zamanlı transkripsiyon ve yapılandırılmamış konuşma verilerinin içgörülerini sunan bir konuşma zekası platformudur. Araç, gelir istihbaratı, etkinlikler ve web seminerleri, uzaktan işbirliği, iletişim merkezi ve işe alım...
Twig
twig.so
Twig, kullanıcıların sonsuz sayfalarca belgeyi tarayarak saatler harcamak zorunda kalmadan, teknik belgelerden ihtiyaç duydukları yanıtları hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, müşterilerin karmaşık sorularına doğru yanıtlar s...
Echo AI
echoai.com
Pathlight, kuruluşların müşteri görüşmelerinin derinliklerindeki gizli içgörüleri, fırsatları ve riskleri keşfetmesine yardımcı olan lider GenAI-yerel Konuşma Zekası platformudur. Pathlight, her müşteri görüşmesini incelemek ve gizli içgörüleri insan düzeyinde doğrulukla ortaya çıkarmak için Büyük D...
Clickback
clickback.com
Clickback, hızlandırılmış büyüme için bir B2B e-posta potansiyel müşteri oluşturma yazılımıdır. Güçlü çözümümüz, pazarlamacıların satın aldıkları veya beklemede oldukları B2B kişileri listelerini e-postayla göndermelerine olanak tanıyarak onları sıcak, kabul edilen potansiyel müşterilere dönüştürür....
QuickMail
quickmail.io
QuickMail, satış ve pazarlama için kişisel e-posta erişiminizi otomatikleştirmeye yönelik bir araçtır. Siz veya ekibiniz, yeni potansiyel müşteriler yaratmak için potansiyel müşterilere e-posta yoluyla ulaşarak öngörülebilir bir satış hattı oluşturmak istiyorsanız QuickMail'i seveceksiniz. İster bir...
MailRush
mailrush.io
SMTP Hizmeti içeren Soğuk E-posta Yazılımı dahildir. Paylaşılan IP ve Özel IP seçenekleri. E-posta Takipleri ve Damla Kampanyaları için Sürükle ve Bırak dizileri. E-posta Teslim Edilebilirlik KPI'ları (Gönderen Puanı izleme, E-posta Hacmi izleme, Geri Bildirim Döngüsü izleme), Etkinlik İzleme (açılm...
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot, potansiyel müşteri bulma ve sosyal yardım hizmetlerini tek bir platformda otomatikleştirir. Şirketler ve önemli karar vericiler bulunup kişiselleştirilmiş mesajlarla onlarla iletişime geçilir; böylece satış ve pazarlama ekipleri zamanlarını başka yerlerde geçirebilir. Kaliteli potansiyel ...
Traq.ai
traq.ai
Alıcıların her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olduğu bir dünyada, daha fazla anlaşma kazanmak, bir senaryoyu takip etmekten çok potansiyel müşterinizin önceliklerini ve sorunlu noktalarını anlamakla ilgilidir. Traq.ai konuşma zekası platformu, çağrı kaydı, transkripsiyon ve yapay zeka analiziyl...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI, verimli, esnek ve her türden işletme için gerekli modern özelliklerle dolu yeni çağ birleşik bulut iletişim platformudur. En sevdiğiniz CRM araçları ve API'lerle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. TeleCMI onları b...
Modjo
modjo.ai
Modjo'nun misyonu, satış organizasyonlarının çalışma biçiminde devrim yapmak ve Avrupa'da Konuşma Zekası alanında lider olmaktır. Modjo'nun platformu, tüm müşteri/potansiyel etkileşimlerindeki önemli bilgileri tespit ederek şirketlerin iş stratejisini ve uygulamasını geliştirmesine yardımcı olur. Bu...
CallRail
callrail.com
CallRail, her ölçekteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pazar...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm paz...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
Adversus
adversus.io
Adversus, giden aramalarınızı kolaylaştırmaya, manuel süreçleri otomatikleştirmeye ve değerli bilgiler sağlamaya yardımcı olan bir otomatik giden arama aracıdır. Adversus, çok sayıda özellik ile arama stratejinizi özelleştirmenize olanak tanır. Tahminli, Aşamalı veya Manuel arama arasında seçim yapı...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.