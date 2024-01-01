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Satış Hızlandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cook Adaları
Satış Hızlandırma Yazılımı, müşteri adayı oluşturma aşamasından anlaşmanın tamamlanmasına kadar satış sürecini optimize etmek ve hızlandırmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür. Satış iş akışlarını kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve gelir artışını artırmak için otomasyondan, veri analitiğinden ve akıllı araçlardan yararlanır. İşte Satış Hızlandırma Yazılımının ayrıntılı bir açıklaması: Genel bakış: Satış Hızlandırma Yazılımı, satış ekipleri için stratejik bir kolaylaştırıcı olarak hizmet eder ve onlara potansiyel müşterileri daha etkili ve verimli bir şekilde tanımlamak, onlarla etkileşime geçmek ve müşterilere dönüştürmek için gerekli araçları ve kaynakları sağlar. Potansiyel müşteri bulma ve liderlik etme, anlaşmaları kapatma ve müşteri ilişkilerini yönetmeye kadar satış döngüsünün her aşamasını hızlandırmayı amaçlayan çok çeşitli özellikleri ve işlevleri kapsar. Temel Özellikler: * Potansiyel Müşteri Yaratma ve Potansiyel Müşteri Bulma: Satış Hızlandırma Yazılımı, potansiyel müşteri puanlama, veri zenginleştirme ve potansiyel müşteri bulma araçları da dahil olmak üzere gelişmiş potansiyel müşteri oluşturma yetenekleri sunar. Satış ekiplerinin demografik özellikler, davranış ve satın alma amacı gibi kriterlere göre yüksek kaliteli potansiyel müşterileri belirlemesine ve önceliklendirmesine olanak tanır. * Satış Katılımı: Yazılım, e-posta, telefon görüşmeleri, sosyal medya ve mesajlaşma platformları da dahil olmak üzere çok kanallı iletişim kanalları aracılığıyla potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş ve zamanında etkileşimi kolaylaştırır. Sosyal yardım çabalarını optimize etmek ve yanıt oranlarını en üst düzeye çıkarmak için e-posta otomasyonu, satış çeviriciler ve tempo yönetimi gibi özellikleri içerebilir. * CRM Entegrasyonu: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleriyle entegrasyon, kesintisiz veri senkronizasyonu ve iş akışı otomasyonuna olanak tanır. Satış Hızlandırma Yazılımı, potansiyel müşteriler ve müşterilerle olan tüm etkileşimlerin CRM içinde yakalanıp takip edilmesini sağlar, satış hattının bütünsel bir görünümünü sağlar ve veriye dayalı karar almayı mümkün kılar. * Tahmine Dayalı Analitik: Gelişmiş analitik yetenekleri, satış verilerindeki kalıpları, eğilimleri ve öngörüleri belirlemek için tahmine dayalı algoritmalardan yararlanır. Satış ekipleri bu bilgileri potansiyel müşterileri önceliklendirmek, satış yaklaşımlarını uyarlamak ve gelecekteki satış performansını daha doğru tahmin etmek için kullanabilir. * Satış İçeriği Yönetimi: Yazılım, sunumlar, belgeler ve ürün bilgileri dahil olmak üzere satış teminatlarının merkezi olarak depolanmasını ve yönetilmesini sağlar. Satış temsilcileri, satış çabalarını desteklemek ve katılımı artırmak için ilgili içeriğe kolayca erişebilir ve potansiyel müşterilerle paylaşabilir. * Satış Koçluğu ve Eğitimi: Bazı Satış Hızlandırma Yazılımı çözümleri, satış temsilcilerinin becerilerini ve performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak için yerleşik koçluk ve eğitim araçları sunar. Bu, ilerlemeyi izlemek ve iyileştirilecek alanları belirlemek için etkileşimli eğitim modüllerini, rol yapma simülasyonlarını ve performans analitiğini içerebilir. * İş Akışı Otomasyonu: Otomasyon özellikleri, veri girişi, müşteri yönlendirme ve takip hatırlatıcıları gibi tekrarlanan görevleri ve idari süreçleri kolaylaştırır. Bu, satış ekiplerinin zamanlarını ve enerjilerini, ilişkiler kurma ve anlaşmaları kapatma gibi sonuç sağlayan yüksek değerli faaliyetlere odaklamalarına olanak tanır. Faydalar: * Daha Hızlı Satış Döngüleri: Satış Hızlandırma Yazılımı, manuel görevleri otomatikleştirerek, iş akışlarını optimize ederek ve satış ekiplerine potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak satış sürecini hızlandırır. * Geliştirilmiş Verimlilik: Yazılım, satış iş akışlarını düzene sokarak ve tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek satış ekiplerinin üretkenliğini artırır ve kaliteden ödün vermeden daha yüksek hacimde müşteri adayları ve fırsatlarla başa çıkmalarına olanak tanır. * Gelişmiş Satış Performansı: Tahmine dayalı analiz ve satış koçluğu özellikleri, satış temsilcilerinin veriye dayalı kararlar almasına, satış yaklaşımlarını iyileştirmesine ve performanslarını sürekli iyileştirmesine olanak tanır. * Artan Gelir: Satış Hızlandırma Yazılımı, satış döngüsünü hızlandırarak, dönüşüm oranlarını iyileştirerek ve satış çabalarının etkinliğini en üst düzeye çıkararak sonuçta gelir artışını ve iş başarısını artırır. Özetle Satış Hızlandırma Yazılımı, satış süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve gelir artışını artırmak isteyen kuruluşlar için güçlü bir çözümdür. İşletmeler, gelişmiş özelliklerinden ve yeteneklerinden yararlanarak günümüzün hızlı ve son derece rekabetçi pazarında rekabet avantajı elde edebilir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanışlılığa öncelik veren basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiç...
DocuSign
docusign.com
Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının dünyanın 1 numaralı yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapınd...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve M...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone, işletmeler için basit, işbirliğine dayalı bir telefondur. Sezgisel ve etkili olacak şekilde tasarlanan bu ürün, ekibinizin müşteri ve iletişim ilişkilerini yönetme biçimini dönüştüren, güvenilir ve güçlü bir bulut tabanlı arama ve mesajlaşma çözümüdür. Derin entegrasyonlar ve yapılandırıl...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
MightyCall
mightycall.com
Sanal telefonda 20 yılı aşkın uzmanlığa sahip bir ekip tarafından oluşturulan MightyCall Çağrı Merkezi, iş akışınıza kolayca uyum sağlar. Özelleştirilebilir ayarlarımız, çözümün benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayarak iletişimi basitleştirir ve gelirinizi artırır. Öne Çıkan Özellikler: G...
CallRail
callrail.com
CallRail, her ölçekteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pazar...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm paz...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm mü...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
Adversus
adversus.io
Adversus, giden aramalarınızı kolaylaştırmaya, manuel süreçleri otomatikleştirmeye ve değerli bilgiler sağlamaya yardımcı olan bir otomatik giden arama aracıdır. Adversus, çok sayıda özellik ile arama stratejinizi özelleştirmenize olanak tanır. Tahminli, Aşamalı veya Manuel arama arasında seçim yapı...
Polymail
polymail.io
Polymail, ekiplere yönelik e-posta platformudur. Polymail, e-postayı gerçek zamanlı işbirliğiyle birleştirerek ve bunu ekibinizin araçlarıyla entegre ederek herkesin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına, daha hızlı hareket etmesine ve daha üretken olmasına olanak tanır.
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend, sizin gibi iş profesyonellerinin, işletmenizi ileriye taşıyan içeriği güvenli bir şekilde paylaşmasına ve kontrol etmesine yardımcı olur. Dropbox DocSend'in güçlü bağlantı tabanlı sistemi, her paydaş için güvenlik tercihlerini ayarlamayı, birisi dosyanızı her görüntülediğinde bildir...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, eğitim başarısı için tasarlanmış bir ÖYS/LMS'dir. Herkesten "evet" cevabı almak için tasarlanan burası harika ekiplerin ve şirketlerin büyümek için gittiği yerdir. Tamamen özelleştirilebilir, yönetimi kolay ve kullanım keyfi sunan bir deneyimle ekipler, kendilerini evlerindeymiş gibi hiss...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşteriler...
PhoneBurner
phoneburner.com
3000'den fazla müşteri için milyonlarca aylık görüşmeyi destekliyoruz. Kademe 1 taşıyıcıya sahip tek çeviriciyle çağrı yanıtlama oranlarını artırın ve canlı bağlantı kalitesini artırın. Satış ekiplerine 15 yıldır hizmet verdiğimiz için çağrıların geliri artırmadığının bilincindeyiz. Konuşmalar oluyo...
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaş...
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsini...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, ortalama bir çalışanın haftada en az 2,5 saat tasarruf etmesine ve böylece gelen kutusu dışında daha fazla zaman geçirebilmesine yardımcı olan bir e-posta yönetim aracıdır. 2011 yılında kurulan SaneBox, bireylere ve kurumsal müşterilere, gelen kutularının kontrolünü geri almaları için eksik...
Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliş...
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Trainual
trainual.com
Trainual, büyüyen ekiplerin yaptıkları işi nasıl yapacaklarına dair taktikler oluşturduğu bir bilgi aktarımı ve eğitim platformudur. Trainual ile işletmenizdeki tüm roller ve sorumluluklara ilişkin her süreç, politika ve prosedür kolayca belgelenir, düzenlenir, atanabilir ve aranabilir. Sonuç olarak...
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye k...
Ringover
ringover.com
Ringover, müşterilerinizin deneyimini geliştirmek ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, kullanımı kolay çok kanallı bulut iletişim çözümüdür (çağrılar, SMS, görüntülü aramalar, e-postalar...). Sezgisel ve yönetimi kolay bir arayüz sayesinde müşterilerinize ve potansiyel müşterile...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: - Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış...
Balto
balto.ai
Balto, sonuç veren daha iyi görüşmeler sağlamak için temsilcileri yapay zekayla birleştiriyor. En iyi performansı gösteren iletişim merkezleri, kaçırılan satış fırsatlarını, maliyetli uyumluluk hatalarını ve olumsuz müşteri deneyimlerini önlemek için Balto'nun gerçek zamanlı kurumsal çözümlerine güv...
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eks...
Nimble
nimble.com
Nimble, tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM'dir. Özelleştirilebilir iletişim kayıtları ve kullanımı kolay Kanban tarzı iş akışları ile müşteri bilgilerini yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Nimble, hem Microsoft 365 hem de Google Workspace ile zahmetsizce entegre olarak tüm platformlarınızda...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantı süreçlerini daha verimli ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka toplantı asistanıdır. Bu araç, toplantı içeriğinin daha sonra kolayca gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli transkripsiyon özellikleriyle birlikte toplantıla...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot, daha iyi müşteri görüşmeleri ve görüşme öngörüleri sağlayan bir yapay zeka aracıdır. Müşteri görüşmeleri sırasında, görüşmeleri kaydederken, yazıya dökerken ve analiz ederken satıcılara gerçek zamanlı olarak faydalı ipuçları vererek en iyi uygulamaları takip etmelerine ve mali...
iPlum
iplum.com
iPlum, iş profesyonelleri için mobil öncelikli bir çözümdür. Operatör değiştirmeden mevcut akıllı telefonunuzda çalışır. Arama, mesajlaşma ve telefon sistemi özelliklerine sahip ayrı bir hatta sahip olursunuz. Kurumsal güvenlik kontrolleriyle desteklenen kullanımı kolaydır. Platform, sağlık profesyo...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli n...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video, (bağlamsal olarak) kişiselleştirilmiş videoları kolayca, daha hızlı ve geniş ölçekte oluşturmanıza ve paylaşmanıza yardımcı olan, daha yüksek etkileşim (e-posta açılması, toplantıların rezerve edilmesi ve fırsatlar) sağlayan bir Etkileşimli video CX platformudur. Hippo Video, piyasaya s...
Qwilr
qwilr.com
Anlaşma hızını artırın, içerikten alıcı içgörüleri alın ve temsilcilere satış yapmaları için daha fazla zaman tanıyın. Nasıl? Satış materyallerini güzel, otomatik web sayfalarına dönüştürün. Mükemmel teklif, satış konuşması, satış teklifi, müşteri katılım sayfası ve daha fazlasıyla unutulmaz bir sat...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle...
Formstack
formstack.com
Formstack Sign (eski adıyla InsureSign), herhangi bir belgeyi elektronik olarak imzalatmanın en basit, en hızlı ve en güvenli yoludur. Her boyutta binlerce işletmenin güvendiği Formstack Sign (eski adıyla InsureSign), müşterilerinizin belgelerinizi dizüstü bilgisayarlarından, tabletlerinden ve mobil...
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Potansiyel müşteri ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, potansiyel müşt...
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus by ZoomInfo, telefon görüşmeleri, görüntülü toplantılar ve e-postalardaki tüm müşteri etkileşimlerinizi yakalayıp analiz eden, ekibinizin hedefine ulaşmasını sağlayan, yapay zeka destekli bir Konuşma Zekası platformudur.
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka tek...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
Voiso
voiso.com
Voiso, iş ölçümlerini ve müşteri deneyimini geliştirirken iletişim merkezinizi kolayca başlatmanıza, ölçeklendirmenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan gelişmiş bir bulut tabanlı iletişim merkezi çözümüdür. Eksiksiz bir iletişim merkezi özellikleri seti, yerel arama deneyimini, akıllı otomatik çevir...