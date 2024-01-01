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Araç Paylaşım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belarus
Araç paylaşımı yazılımı ve hizmetleri, kullanıcılara seyahat etmeleri gerektiğinde doğrudan mobil cihazlarından taksi kiralama veya özel araba yolculukları talep etme rahatlığını sunuyor. İşletmeler arası (B2B) bağlamda bu hizmetlere kara taşımacılığı hizmetleri de denir. Yolcuları mevcut konumlarına göre sürücülerle eşleştiriyorlar ve yolculuk mesafesi, süre ve talebe göre sürücü müsaitliği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak ücretleri dinamik olarak hesaplıyorlar. İşletmeler, çalışanları ve müşterileri için kara taşımacılığını kolaylaştırmak ve aynı zamanda servis veya otobüs gibi diğer ulaşım modlarına kıyasla maliyetleri azaltmak için araç paylaşım platformlarından yararlanıyor. Seyahat yöneticileri ve finans ekipleri, araç paylaşım platformlarıyla kurumsal hesaplar oluşturarak çalışanlara, misafirlere ve iş ortaklarına kara taşımacılığı hizmetleri sağlayabilir. Bazı araç paylaşımı çözümleri, seyahat yönetimi yazılımında bulunan özellikleri içerse de, bunların öncelikli odak noktası, diğer seyahat seçeneklerinden ziyade taksiler, özel arabalar ve limuzinler için rezervasyon hizmetleri olmaya devam etmektedir.
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Lyft
lyft.com
Telefonunuzda, tabletinizde veya dizüstü bilgisayarınızdaki bir web tarayıcısından Lyft yolculuğu talep edin. Dost canlısı bir sürücüden dakikalar içinde yolculuk yapın.
Careem
careem.com
Careem, büyük Orta Doğu bölgesi için günlük Süper Uygulamadır. Bölgenin araç çağırma ekonomisinin öncüsü olan Careem, İnsanların Hareketliliği, Nesnelerin Hareketliliği ve Paranın Hareketliliğini sağlamak için platformundaki hizmetleri genişletiyor. Careem'in misyonu insanların hayatlarını basitleşt...