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Ödül ve Teşvik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Afganistan
Ödül ve teşvik yazılımı, işletmelere müşterilerine, ortaklarına veya çalışanlarına ödül gönderebilecekleri bir platform sunar. Ticari hesaplar, teşviklerin basit bir arayüz kullanılarak satın alınabileceği ve dağıtılabileceği çevrimiçi portallar aracılığıyla izlenir ve yönetilir. Sunulan ödül türleri arasında hediye kartları, ön ödemeli kartlar, kuponlar veya maddi hediyeler yer alabilir. Bazı platformlar, işletmelerin kendi web siteleri veya uygulamaları aracılığıyla teşvik dağıtımını otomatikleştirmeleri için bir ödül API'si sunar. Bu sağlayıcılar, çevrimiçi tüccarlar, perakendeciler, restoran zincirleri, seyahat acenteleri veya diğer eğlence şirketleriyle ortaklıklar yoluyla bir ödül kataloğu hazırlar ve ödüllerin dağıtımını yeniden satar veya yönetir. Ödül ve teşvik yazılımları çeşitli şekillerde kullanılabilir. En yaygın olanı, çalışanların katılımını ve memnuniyetini artırmak için çalışanları ödüllendirmeye odaklanan kurumsal hediye yazılımıdır. Ek olarak, nitelikli potansiyel müşterileri beslemek veya dönüştürmek ve sadık ortakları ödüllendirmek için kanal ortağı promosyonları, satış teşvikleri, müşteri hediyeleri vb. dahil olmak üzere B2B ödülleri ve teşvikleri vardır. Diğer taraftan, sadık müşterileri ödüllendiren, marka sadakatini ve müşteri savunuculuğunu artıran B2C ödülleri ve teşvikleri de var. Son olarak, araştırma çalışmalarına katılımı teşvik etmek için genellikle araştırma ve anket katılımcılarını pazar araştırması amacıyla ödüllendiren araştırma teşvikleri vardır.
Yeni Uygulama Gönder
Sendoso
sendoso.com
Lider Gönderim Platformu Sendoso, alıcının yolculuğu boyunca müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını sunarak şirketlerin öne çıkmasına yardımcı oluyor.
Karrot
karrotmarket.com
Karrot, yeni ve kullanılmış ev dekorasyonu, mobilya, moda ve daha fazlasını satın almak, satmak ve ticaretini yapmak için en büyük yerel topluluk pazarıdır. 10 milyondan fazla doğrulanmış kullanıcıdan oluşan büyüyen topluluğumuza katılın!
Tremendous
tremendous.com
Dijital ödemeleri uluslararası ölçekte geniş ölçekte gönderin. Anında teslimat, sorunsuz ödeme, yüzlerce ödül seçeneği. Kullanımı kolay platformumuzda ödemelerinizi satın alın, gönderin, takip edin, yönetin ve markalayın.
&Open
andopen.co
Önemseyen şirketler için daha iyi hediye. Satış, Pazarlama, İK ve CX ekipleri arasında ilişkileri geliştirin ve sadakat oluşturun.
Hoppier
hoppier.com
Akıllı Harcama™ Kontrolleriyle Müşterilerinize veya Çalışanlarınıza 5 veya Daha Az Tıklamayla Küresel Ödüller Gönderin! Uzaktan öğle yemeği programınızı oluşturun, kahve, indirimli içki saati içecekleri, kişisel hediyeler, yardım bağışları, öğrenim ödenekleri ve daha fazlasını gönderin. Hoppier 60't...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM, toplu olarak hediye kartı satın alma ve API teslimatı da dahil olmak üzere, hediye kartı satın almanın birçok farklı yoluna sahiptir. Hediye Kartı platformumuz, her satın alma işlemini optimize edebilmeniz için kolay hesap kurulumu ve güçlü raporlama sunar. Hediye Kartlarını ACH, ...
RepeatMD
repeatmd.com
Mobil ödüllerle daha yüksek marjlı hizmetler satın. RepeatMD, medspaların ve estetik sağlayıcıların sadakat programları ve hasta finansmanı ile müşterilerini elde tutmalarına yardımcı olur.
Pazcare
pazcare.com
İşverenler tarafından sağlanan tüm ödeneklere (Gıda, Yakıt, Telekom, Hediye, Eğitim ve Geliştirme ve daha fazlası) erişim için tek kart. Pazcard ile çalışanlarınıza vergi avantajlarından maksimum düzeyde yararlanın ve aylık giderlerini planlayın. İster Zomato üzerinden yemek siparişi verin, ister ya...
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify, insanların hediye kartı satın alma ve kullanma biçiminde devrim yaratan dinamik ve yenilikçi bir çevrimiçi platformdur. Bu şirket, dijital para dünyasını e-Hediye Kartlarının rahatlığıyla başarılı bir şekilde birleştirerek çevrimiçi işlemler yapmak için güvenli, hızlı ve basit bir yönt...
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.
Giftly
giftly.com
Giftly, insanların hediye verme ve alma biçiminde devrim yaratıyor. San Francisco merkezli girişim, hediye kartlarını her zamankinden daha kişisel, özelleştirilebilir, güzel ve eğlenceli hale getirerek yılda 100 milyar dolarlık hediye kartı pazarını altüst ediyor.
Paylode
paylode.com
Paylode, son derece ilgi çekici bir müşteri ayrıcalıkları programını hızlı bir şekilde başlatmak isteyen şirketlere yönelik müşteri ayrıcalıkları platformudur. Paylode, şirketlerin şirket içinde bir tane oluşturmak için gereken süre ve maliyetten çok daha kısa bir sürede müşterilerine kapsamlı bir a...
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash, Çalışanlarınız, Ortaklarınız veya Kullanıcılarınız için Hediye Kartları Göndermenin, Yönetmenin ve Almanın en kolay yoludur. Kolay E-Hediye Kartlarımız, Dijital Cüzdan & Platform ve API seçeneklerimizle kullanıcılarınızı mutlu etmenin daha kolay bir yolu yok!
Gyft
gyft.com
Gyft, Amazon, Starbucks ve iTunes gibi perakendeciler için çevrimiçi hediye kartı satın almanın ve göndermenin en iyi yoludur. Çek hediye kartlarını dengelemek için Gyft mobil uygulamasını kullanın.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot, parayı çalışanlarınızın cebine geri koyan güvenilir bir platformdur. Çalışanların gerçekten istediği en özel ve kişiselleştirilmiş indirimleri, tasarrufları ve ödülleri sağlıyoruz. Yönetilen indirim ve ödül deneyimimiz bunları bir araya getirerek sizin için etkili olduğu kadar kolay ve ucu...
TruCentive
trucentive.com
Hepsi bir arada teşvik gerçekleştirme ve ödül dağıtım platformu TruCentive, şirketlere çalışanları, ortakları ve müşterileriyle etkileşim kurmaları için yeni yollar sunarak öne çıkmalarına yardımcı oluyor. Şirketler, eHediye Kartlarının, Ürünlerin ve fon teslimatının dijital dağıtımını entegre edere...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU, markanızı yükseltmeye yardımcı olan olağanüstü ürün deneyimleri yaratır. Kaliteli kişiselleştirilmiş ürünler tasarlıyor, tedarik ediyor, üretiyor ve dağıtıyoruz... ve hızlıyız. Avrupa'daki tüm özel ürün ihtiyaçlarınız için başvuracağınız ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz. Çok çeşitli, yüks...
CorporateGift.com
corporategift.com
Kurumsal Hediye, devam eden programlı hediye verme düşünülerek geliştirilmiş bir hediye platformudur. Her şeyi bir kez satın alın, saklayın ve kurun, ardından dakikalar içinde etkileşimi artırın. Çözümümüz 3 sütun etrafında şekillendi: alıcı memnuniyetini garantileyen çok çeşitli ürünler, kesintisiz...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot, satış etkinleştirme liderleri için önde gelen oyunlaştırma ve yaratıcı platformdur. Milyon dolarlık bütçeleri kolayca yönetin, saniyeler içinde binlerce ödül gönderin ve ekibinize hediyelerin en güzelini, yani ödüllerini seçme gücünü verin. Dahili pazarlama kampanyalarınız aracılığıy...
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam dön...
Wellable
wellable.co
Wellable'ın sağlıklı yaşam platformu, kuruluşların ilgi çekici çalışan sağlıklı yaşam programları oluşturmasına, çalışan deneyimini yükseltmesine ve kültürleri dönüştürmesine yardımcı olur
Giftbit
giftbit.com
Ödül ve teşvik programlarınız için dijital hediye kartları satın alın, gönderin ve takip edin.
Snappy
snappy.com
Snappy, dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlamak için deneyimin ve zevkin gücünü kullanan, hepsi bir arada kurumsal hediye platformudur.
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify, Temmuz 2018'de kurulan lider bir dijital hediye kartı web sitesidir. Müşterilerimize Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom ve daha fazlası dahil olmak üzere önde gelen ulusal markaların geniş bir yelpazedeki dijital hediye kartlarını sunma konusunda uzmanız. Prepaidify olarak hem tük...
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Anında Memnuniyet. Güçlü Bir Teşvik. Basit, hızlı, özelleştirilebilir bir sanal çözümle desteklenen pazar araştırması ve ödül programları için ön ödemeli teşvikler.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar ara...
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, CSAT, NPS, Çalışan Tanıma ve Oyunlaştırmayı birleştiren MSP'ler için oluşturulmuş tek platformdur. Çalışan bağlılığını, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla anlaşma yapmak için en önemli ölçümleri takip edin!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (eski adıyla Rybbon), dijital ödül programlarının gönderilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi için hepsi bir arada bir çözümdür. BHN Rewards ile etkileşimi artırmak, yanıt oranlarını artırmak, marka bilinirliği ve sadakati oluşturmak ve çalışanları motive etmek için Amazon, Visa ve Mastercard...
Runa
runa.io
Runa ile şirketler, hizmet verdikleri kişilere herhangi bir dijital değerle (hediye kartları, ön ödemeli kartlar, kripto para, abonelikler ve daha fazlası) her yerde, anında ödeme yapabilir. Eski ödeme mekanizmaları, iş çalışanlarına, yaratıcılara ödeme göndermek veya nerede olurlarsa olsunlar müşte...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram, işletmelerin seçtikleri tasarım, logo ve özel mesajla hediye kartlarını ve ön ödemeli kartları dakikalar içinde göndermelerine yardımcı olan ücretsiz bir küresel platformdur. Seçim fikrine dayanan alıcılar, Giftogram'larını günümüzün en popüler yüzlerce perakendecisinden nerede kullanacak...
Awardco
award.co
Ödülco, değer odaklı tanınma ve ödüller yoluyla üretkenliği artırır, harcamaları azaltır ve kültür oluşturur. Ödülco'nun Amazon Business ve Deloitte ile olan benzersiz ortaklıkları aracılığıyla gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve çalışanlarınızın ödülleri için vergi uyumluluğu desteği alın. Ba...
SwagUp
swagup.com
SwagUp tek Uçtan Uca Swag Yönetim Platformudur. Swag'in inanılmaz derecede güçlü olduğuna ama aynı zamanda kullanımının inanılmaz derecede karmaşık olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız her şey, swag oluşturma ve gönderme sürecini mümkün olduğunca basit hale getirmeye odaklanıyor. Platformumuz size ürün t...
Stadium
bystadium.com
Stadyum, ölçek veya mesafe ne olursa olsun küresel grup hediyelerini, ödülleri ve promosyonları basit ve kişisel hale getiriyor. Dünyanın her yerindeki alıcılarınızın ne istediklerini ve nereye göndereceklerini seçmelerine izin vererek varsayımları ortadan kaldırıyoruz ve her alışverişin etkisini en...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine, 36 ülkede 24 farklı para biriminde en iyi markaları, ön ödemeli ve diğer nakit benzeri seçenekleri içeren benzersiz bir katalogdan dijital ödüller sağlıyor ve sağlıyor. NeoCurrency, promosyonlar ve sadakat programları, pazar araştırması, çalışa...
O4S
o4s.io
O4S, dağıtım odaklı işletmelerin kanal ortaklarıyla etkileşim kurma biçiminde devrim yaratan bir teknoloji platformudur. O4S, son teknoloji çözümler ve veri odaklı bir yaklaşımla, işletmelerin yüksek performanslı kanal ortaklarını hassas bir şekilde hedeflemesine ve teşvik etmesine, satışları artırm...
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
Prezzee'de misyonumuz, olağanüstü dijital hediye anları aracılığıyla insani bağlantı yaratarak hediye verme ortamını dönüştürmektir. Hediye vermenin hem gönderen hem de alıcı için her zaman büyülü bir his vermesi gerektiğine, her zaman doğru hediyeyle ve harika bir müşteri deneyimiyle hedefine ulaşm...
Prezzee
prezzee.com.au
Prezzee'de misyonumuz, olağanüstü dijital hediye anları aracılığıyla insani bağlantı yaratarak hediye verme ortamını dönüştürmektir. Hediye vermenin hem gönderen hem de alıcı için her zaman büyülü bir his vermesi gerektiğine, her zaman doğru hediyeyle ve harika bir müşteri deneyimiyle hedefine ulaşm...
Offiga
offiga.com
Offiga, Hindistan'ın her büyüklükteki işletme için hediye vermeyi kolaylaştıran ilk kurumsal hediye kontrol panelidir. Tüm siparişlerin gerçek zamanlı durumunu izlemek, çalışan veya müşteri adreslerini yönetmek, sipariş durumlarının özetini indirmek ve daha birçok yeni özellik dahil olmak üzere bir ...
HiThrive
hithrive.com
Çalışanları tanımanın ve ödüllendirmenin en kolay yolu. Tanınırlığı ve etkileşimi artırmak için Slack ve Microsoft Teams ile entegre edilmiştir. Ekibinizin değer vereceği anlamlı tanınma.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, ekibinize kolayca teşekkür, tebrikler, veda, harika iş ve çok daha fazlasını söylemenize olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve ödül platformudur. PerkSweet sezgisel bir ödül ve ödeme süreci, sınırsız dijital grup kartları ve otomatik ağ oluşturma yetenekleri sunar. PerkSweet, Şirketinizi...
Loop & Tie
loopandtie.com
Loop & Tie hediye yönetimi platformu, işletmelerin dünya çapındaki hedef kitlelere sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş hediyeler göndermesine yardımcı olur. Seri üretim hem çevre hem de dünya için kötüdür. Loop & Tie pazarındaki her hediye, küçük veya azınlığa ait işletmelerden veya çevresel sürdürül...
Huggg
huggg.me
Günlük katkıları somut takdir simgeleriyle ödüllendirin, çalışan VE müşteri memnuniyetini, bağlılığını ve elde tutmayı artırın
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, 200'den fazla ülkeye yüksek kaliteli kurumsal hediyeler sunma konusunda uzmanlaşmış, A dereceli, BBB akreditasyonuna sahip bir şirkettir. Şirketteki herkes, çok çeşitli sipariş kanalları ve 7/24 kullanılabilirlik aracılığıyla üstün hizme...
Huuray
huuray.com
Huuray bir GaaS'tır (Hizmet Olarak Hediye Verme). Özel ve kamu müşterilerine, benzersiz bir teknoloji platformu aracılığıyla 100'den fazla ülkede 5000'den fazla hediye kartının isteğe bağlı sipariş ve anında verilmesiyle benzersiz bir SaaS çözümü sunuyoruz. toplu gönderimler – ister dijital ister fi...
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp ile çalışanlarınıza inanılmaz hediyeler ve ödüller gönderin. İş yıldönümü ve doğum günü hediyelerini kolaylaştırın, nakit teşvikler gönderin ve markalı ürünleri küresel ekibinize dağıtın.
Tillo
tillo.io
Tillo, tüketicileri sevdikleri markalara bağlamak için dijital hediye kartlarının gücünden yararlanan yenilikçi bir platform aracılığıyla işletmelerin büyümelerini hızlandırmalarına olanak tanıyor. Platformumuz, iki ticari baş ağrısını aynı anda çözerek, yeni müşteriler kazanmak ve sadık hayranları ...
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve daha iyi iş sonuçlarıyla sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri oluşturmasına olanak tanır.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting olarak, insanların takdir edildiğini hissettiğinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Misyonumuz bu: insanların takdirlerini paylaşmalarını kolaylaştırmak - her seferinde bir kişi, bir kart. Hizmetimiz dijital bir kart oluşturmanıza ve bunu birden fazla kişiye imzalatmanız...
Guusto
guusto.com
Tanınma, ön saflarda kalmayı etkilemek için geliştirildi. Başka bir puan programı değil! Herkese ödül gönderebilecek ücretsiz tek kullanıcı hesabıyla aylar değil dakikalar içinde başlayın. Hiçbir teknoloji gerektirmeyen web, mobil uygulama, TV ekranları ve baskı seçenekleri aracılığıyla ön saflardak...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI yenilikçi bir kurumsal hediye platformudur. Toplu hediye verme sürecini otomatikleştirmek ve her hediyeyi alıcılarınızın her birine göre uyarlamak için yapay zeka teknolojisini kullanıyoruz. Veriye dayalı bir şekilde seçilmiş kişiselleştirilmiş hediyelerle takdirinizi gösterin ve çalışan...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard, Özel Günler için Mükemmel Grup Kartıdır. Birisini mesajlar, GIF'ler, fotoğraflar ve videolarla dolu çevrimiçi bir grup kartıyla kutlayın!