Yönetim Yazılımını İnceleyin - En Popüler Uygulamalar - Kongo - Brazavil En Popüler Son Eklenenler

İnceleme yönetimi yazılımı olarak da bilinen geri bildirim yönetimi yazılımı, işletmelere ürün veya hizmetlerine ilişkin incelemeleri doğrudan web sitelerinde düzenleme olanağı vererek genel müşteri deneyimini geliştirir. Bu araç, hem olumlu hem de olumsuz geri bildirimlerin izlenmesini, izlenmesini ve analizini kolaylaştırarak işletmelerin müşteri girdilerine anında yanıt vermesini sağlar. E-ticaret platformları, inceleme yönetimi yazılımından yararlanarak müşteri tabanlarıyla aktif bir şekilde etkileşime geçebilir, tüketici davranışlarına ilişkin içgörüler elde edebilir ve tekliflerini gerçek geri bildirimlere dayalı olarak geliştirebilir. Öncelikle çevrimiçi itibarın izlenmesine ve yönetilmesine odaklanan çevrimiçi itibar yönetimi yazılımının aksine, inceleme yönetimi yazılımı, inceleme izleme ve yanıt işlevlerine öncelik verir. Ayrıca, inceleme yönetimi yazılımı, e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, müşteri katılımını ve memnuniyetini optimize etmek için mevcut e-posta pazarlama araçlarını ve sosyal medya ağlarını tamamlar.