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Yönetim Yazılımını İnceleyin - En Popüler Uygulamalar - Kongo - Kinşasa
İnceleme yönetimi yazılımı olarak da bilinen geri bildirim yönetimi yazılımı, işletmelere ürün veya hizmetlerine ilişkin incelemeleri doğrudan web sitelerinde düzenleme olanağı vererek genel müşteri deneyimini geliştirir. Bu araç, hem olumlu hem de olumsuz geri bildirimlerin izlenmesini, izlenmesini ve analizini kolaylaştırarak işletmelerin müşteri girdilerine anında yanıt vermesini sağlar. E-ticaret platformları, inceleme yönetimi yazılımından yararlanarak müşteri tabanlarıyla aktif bir şekilde etkileşime geçebilir, tüketici davranışlarına ilişkin içgörüler elde edebilir ve tekliflerini gerçek geri bildirimlere dayalı olarak geliştirebilir. Öncelikle çevrimiçi itibarın izlenmesine ve yönetilmesine odaklanan çevrimiçi itibar yönetimi yazılımının aksine, inceleme yönetimi yazılımı, inceleme izleme ve yanıt işlevlerine öncelik verir. Ayrıca, inceleme yönetimi yazılımı, e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, müşteri katılımını ve memnuniyetini optimize etmek için mevcut e-posta pazarlama araçlarını ve sosyal medya ağlarını tamamlar.
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Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekl...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedReviews, tüm müşteri yorumlarınızı otomatik olarak oluşturabilen ve bunları web sitenizde bir inceleme widget'ı biçiminde görüntüleyebilen eksiksiz bir çevrimiçi inceleme yönetimi yazılımıdır. İşletmelerin tüm çevrimiçi incelemelerini tek bir kontrol panelinden yönetmesine olanak tanıyan gelişm...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleştirilmiş CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yol...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak ol...
Shopper Approved
shopperapproved.com
Shopper Approved, 2010'dan bu yana 25.000'den fazla çevrimiçi işletmenin diğer çevrimiçi değerlendirme platformlarından 10 kat daha fazla derecelendirme ve yorum toplamasına yardımcı oldu. Aynı zamanda iki kez ödül kazanan Inc. 500 şirketiyiz, resmi Google İnceleme Ortağıyız ve A+ BBB derecesine sah...
Stamped
stamped.io
Stamped, e-Ticaret tüccarları için müşteri kazanımını ve elde tutmayı optimize etmek üzere tasarlanmış çok kanallı bir e-Ticaret pazarlama otomasyon platformudur. Güvenilirlik ve ölçeklendirme için tasarlanan Stamped, incelemeler, derecelendirmeler ve sadakat teşvik programları aracılığıyla iş büyüm...
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews, markaların ve perakendecilerin e-ticaret web sitelerinde kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin farklı biçimlerini (UGC) toplamasına, görüntülemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan yazılım sağlayan bir teknoloji şirketidir.PowerReviews yetenekleri arasında ürün derecelendirmeleri...
Trustable
trustable.ai
Müşterilerinizin sizin için satış yapmasına izin verin. Güvenilir, müşterilerinizden metin ve video referansları toplamayı kolaylaştırır. Sosyal kanıt ve sadakat programlarını tek platformda yönetin.
GoReminders
goreminders.com
Kısa mesaj ve e-posta randevu hatırlatıcıları! Bu randevu planlama ve hatırlatma sistemiyle randevulara ve toplantılara gelmeyen müşterileri azaltın. Müşterileriniz, hastalarınız, personeliniz, gönüllüleriniz ve daha fazlası için otomatik hatırlatmalar ve onaylarla zamandan ve paradan tasarruf edin....
VOC.ai
voc.ai
VOC AI, iş operasyonlarını ve müşteri ilişkilerini optimize etmeyi amaçlayan, yapay zeka odaklı bir müşteri hizmetleri platformudur. Müşteri sorularına kesin yanıtlar sağlamak ve yanıltıcı yanıtları önlemek için işletmeye özel veriler üzerinde eğitilmiş, OpenAI tarafından desteklenen bir yapay zeka ...
Ratingful
ratingful.com
Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştirile...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes, e-ticaret perakendecilerinin alışveriş yapanlarla dinamik bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayan bir Alışverişçi Deneyimi Platformudur. E-ticaret perakendecileri, özgün ürün incelemeleri toplamak, bir sadakat programı oluşturmak, Instagram'dan kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği al...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel, işletmelerin müşterilerinin videolarını yakalaması, yanıtlaması, analiz etmesi ve paylaşması için önde gelen uzaktan video yakalama platformudur. VideoPeel, işletmelerin kullanıcı tarafından oluşturulan video içeriğini 10 kat artırmasına yardımcı olur, böylece %20'den fazla dönüşüm, trafi...
JustReview
justreview.co
Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, Güvenilir Mağazalar, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com'dan Yorumları Yerleştirin. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Ürün Avı, Sarı Sayfalar, Google Alışveriş, Ekomi, Sitejabber, JustReview ve daha fazlası! Sadece birkaç saniy...
xSellco
xsellco.com
xSellco Geri Bildirimi, mutlu müşterilerden yorum isteyerek olumlu geri bildirimleri hedeflemenize yardımcı olur. Yazılım, doğru müşterilerden doğru zamanda doğru ürünler hakkında geri bildirim isteyerek Amazon, eBay ve Trustpilot'taki satıcı puanınızı artırmanıza olanak tanır. Olumlu yorumlarınızı ...
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader, işletmelerin müşterilerden kritik geri bildirimler ve incelemeler almasına yardımcı olur.
Revain
revain.org
Elektronik, Moda, Güzellik, Ev ve Mutfak vb. En İyi Ürünlerin canlı Fotoğraf ve Videolarını içeren Kullanıcı İncelemeleri ve Önerileri.
RealReviews.io
realreviews.io
Bilinçli kararlar için güvenilir bilgi sağlamaya kendini adamış bir ekibiz. Teknoloji, veri analizi ve hizmet alanındaki uzmanlığımızla doğru içgörüler sağlıyoruz. Platformumuz realreviews.io'da şeffaflığı destekleyerek paylaşımı ve desteği teşvik ediyor.
GetReview
getreview.com
GetReview Video Widget'larıyla web sitenizin seviyesini yükseltin. Satışları artırın ve işletmenize güven inşa edin.
Morevago
morevago.com
Morevago ile web sitenize, açılış sayfalarınıza ve dönüşüm hunilerinize kodlama yapmadan kolayca referanslar ve incelemeler ekleyerek dönüşümleri ve satışları artırın!
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai, Amazon, Walmart.com, Shopify ve daha fazlasında yorum oluşturmak için optimize edilmiş bir inceleme hunisidir.
TrustMate
trustmate.io
TrustMate.io, arama motoru sonuçlarınızı iyileştirmek, potansiyel müşterileri cezbetmek ve sağlam bir çevrimiçi imaj oluşturmak için anahtar kelimelerle dolu müşteri yorumlarını toplamanıza yardımcı olur. Müşteri yorumları işletmeniz için vazgeçilmez bir varlıktır ve bunları toplamak artık çok daha ...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google İncelemeleri, Airbnb ve 21+ Ağ gibi herhangi bir sosyal medya ağından kullanıcılar tarafından oluşturulan ilgi çekici içeriği toplayan ve görüntüleyen bir sosyal medya toplayıcıdır. Seçilen içerik daha sonra widget'lar aracılığıyla web ...
TrueReview
truereview.co
Google (veya başka bir web sitesi) incelemelerinizi artırmanın en etkili yolu TrueReview'dur! TrueReview ile SMS veya E-posta inceleme istekleri göndermek basittir ve karmaşık kurulum gerektirmez. TrueReview, müşterilerinizin inceleme istekleriyle olan etkileşimlerini takip eder ve etkileşimi artırm...
Sitejabber
sitejabber.com
Sitejabber'ın arkasındaki teknoloji olan Jabio, işletmelerin gerçek incelemelerden yararlanmasını sağlayan, marka artırıcı bir platformdur. Şirketler, birden fazla site ve platformda incelemeleri kaynaklamak ve geniş çapta yayınlamak için kapsamlı, teknolojinin etkin olduğu itibar yönetimi araçlarım...
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşt...
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf veriler...
Feefo
feefo.com
Feefo yıldızlardan çok daha fazlasıdır. Müşteri geri bildirimlerinin gücüyle markanıza hayat veriyoruz. Zenginleştirilmiş bilgiler, sezgisel özellikler, uzman tavsiyesi: Müşterilerinizin deneyimini dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şey - keşiften savunuculuğa kadar. İster tek başına çalışan is...
Taggbox
taggbox.com
Taggbox, pazarlamacıların kullanıcı katılımını artırmasına, güven oluşturmasına ve tüm pazarlama temas noktalarında kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği seçmeye ve görüntülemeye yönelik çözümlerle dönüşümleri artırmasına yardımcı olan en iyi UGC platformudur. Kullanıcılar ve marka arasındaki mar...
ProvenExpert
provenexpert.com
ProvenExpert ile tüm incelemelerinizi (miktar ve genel puan) tek bir yerde toplamak için yalnızca birkaç tıklama yeterlidir. İhtiyacınız olan geri bildirimi alın: sektöre özel anket şablonlarımızı kullanın ve bunları ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Anket analitiği, müşterilerinizin ne kadar memnun o...
Sendlane
sendlane.com
Sendlane'in birleşik e-posta, SMS, inceleme ve form çözümü, e-Ticaret markalarının teknoloji yığınlarını birleştirmelerine ve daha fazla gelir elde etmek, müşterileri elde tutmayı artırmak ve otomatik pilotta olağanüstü müşteri deneyimleri sunmak için derin veri müşteri öngörülerinden yararlanmaları...
WizVille
wizville.com
WizVille müşteri deneyimini bir büyüme motoruna dönüştürüyor! Platformumuz, daha sadık ve promosyon amaçlı müşteriler kazanmak için tüm çalışanlarınızı satış öncesinde, satış sırasında ve sonrasında tüm iletişim kanallarınızda müşteri deneyimlerini optimize etmeye dahil etmenizi mümkün kılar. Müşter...
Videowise
videowise.com
Videowise, markaların ve perakendecilerin etkileşimi artırmak ve dönüşümü artırmak için çevrimiçi mağazalarda etkileşimli ve alışveriş yapılabilir video deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir e-Ticaret Video Platformudur. Geleneksel video platformlarından farklı olarak Videowise, sayfa hızını...
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop, SaaS ürünlerinin ve küçük işletmelerin, olumsuz kamu incelemeleri konusunda endişelenmeden müşteri geri bildirimlerini toplamasına olanak tanıyarak daha fazla 5 yıldızlı inceleme sağlar. Tescilli teknolojimiz, sahiplerin olumlu yorumları herkese açık olarak kaydetmesine olanak tanırken, y...
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks, HP, Electrolux, Brother ve LG gibi küresel markaların yanı sıra her kıtadaki çevrimiçi ve çevrimdışı perakendecilerle iş ortaklığı yapmaktadır. TestFreaks, toplu incelemeler, derecelendirmeler ve video içeriğinin yanı sıra UGC'yi, satıcı puanlarını ve Soru-Cevap toplamak, denetlemek ve y...
OnVoard
onvoard.com
OnVoard, minimum çalışmayla mağaza gelirinizi artırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir e-ticaret pazarlama platformudur.
Editorify
editorify.com
Çevrimiçi incelemelerin işletmeler için önemli olmasının en büyük nedeni, sonuçta tüketicilere bir ürünü satın alma kararı vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri vererek ve sosyal kanıtı artırmak için FOMO oluşturarak satışları artırmalarıdır. Editify, işlerini Shopify, Wix ve WooCommerce'de yü...
Sendmea
sendmea.io
Sendmea, işletmelerin müşteri referansları aracılığıyla sosyal kanıtın gücünden yararlanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi video inceleme platformudur. Sendmea, işletmelerin orijinal video incelemelerini toplamasına, yönetmesine ve sergilemesine olanak tanıyarak, potansiy...
ReviewSender
reviewsender.com
Amazon'daki tüm incelemelerinizi sizin veya rakiplerinizin ürünlerine alın. Ürün kategorimizde 1 numara olmak istediğiniz markayı oluşturun ve mutlu müşterilere daha fazla satış yapın.
Lipscore
lipscore.com
Lipscore derecelendirme ve inceleme yazılımı, size piyasadaki en büyük müşteri geri bildirimini sağlar. Ortalama olarak son müşterilerin %20'sinden fazlası yazılımımızı kullanarak bir değerlendirme ve/veya yorum bırakıyor; bu da size hizmet ve ürünlerinizle ilgili deneyimlerine dair paha biçilmez bi...
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox, etkileşimi, sosyal kanıtı ve satışları artırmak için markaların alıcı yolculuğu boyunca sosyal içeriği kullanmasına ve dağıtmasına yardımcı olacak görsel bir pazarlama platformu sunan ödüllü bir SaaS şirketidir. Flowbox'ın kalbi, teknolojinin daha etkili, dönüştürücü ve şeffaf bir pazarlama...
Shapo.io
shapo.io
Shapo, kullanmayı seveceğiniz özelliklerle müşteri referanslarını toplamayı, yönetmeyi ve görselleştirmeyi son derece basit hale getiriyor.
Cloutly
cloutly.com
Cloutly, tüm yorumlarınızı tek bir yere getirir, her yerde daha fazla 5 yıldızlı yorum toplamanıza yardımcı olur ve itibarınız üzerinde kontrolü size geri verir.
Localyser
localyser.com
Localyser, çevrimiçi incelemeleri en güçlü pazarlama aracınıza dönüştürmenize yardımcı olan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri deneyimi yazılımıdır. Tashas Group, Drive Auto Group ve The Old Spaghetti Factory gibi çok lokasyonlu markaların her incelemeyi etkileme fırsatına dönüştürmesine yardı...
ResellerRatings
resellerratings.com
Satın alma deneyimini geliştirmek için alışveriş yapanları ve satıcıları bir araya getiriyoruz. ResellerRatings, müşterilerin sevdikleri ürün ve markaları bulmalarına, seçmelerine ve savunmalarına yardımcı olurken kuruluşlara da keşfi artırmaya, dönüşümü artırmaya ve sosyal kanıt oluşturmaya yönelik...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io, yorum toplama ve e-Ticaret pazarlama çözümleri alanında lider bir sağlayıcıdır. Çevrimiçi itibarınızı artırın, tüketici sadakatini teşvik edin ve gerçek müşteri geri bildirimleri aracılığıyla iş modelinizi pazar taleplerine bağlayın. Sözleşmesiz fiyat planlarımız tamamen özelleştirilebil...
OneLocal
onelocal.com
OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam...
StoryTap
storytap.com
StoryTap, markaların gerçek müşterilerden ve çalışanlardan geniş ölçekte kolayca özgün deneyimler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan patentli bir video etkileşim platformudur. Şirketler, StoryTap platformunu kullanarak yüksek prodüksiyon maliyetleri olmadan ilgi çekici ve aranabilirliği yü...
DemandHub
demandhub.co
DemandHub, iş sonuçlarına yön veren müşteri etkileşimlerine olanak tanır. Müşterilerinizle iletişim şeklinizi geliştiriyor ve değerli geri bildirimler alıyoruz. Bu, ekibinizin iş sonuçlarına yön veren ve müşteri deneyiminizi geliştiren daha iyi kararlar almasına olanak tanır.
FeedbackFive
ecomengine.com
Amazon'a geri bildirim ve inceleme istekleri gönderin. İnceleme izleme, ürün analitiği ve yeni derecelendirmelere ilişkin uyarılar gibi sezgisel özelliklerle satıcı itibarınızı yönetin.