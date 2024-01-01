Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yönetim Yazılımını İnceleyin - En Popüler Uygulamalar - Angola
İnceleme yönetimi yazılımı olarak da bilinen geri bildirim yönetimi yazılımı, işletmelere ürün veya hizmetlerine ilişkin incelemeleri doğrudan web sitelerinde düzenleme olanağı vererek genel müşteri deneyimini geliştirir. Bu araç, hem olumlu hem de olumsuz geri bildirimlerin izlenmesini, izlenmesini ve analizini kolaylaştırarak işletmelerin müşteri girdilerine anında yanıt vermesini sağlar. E-ticaret platformları, inceleme yönetimi yazılımından yararlanarak müşteri tabanlarıyla aktif bir şekilde etkileşime geçebilir, tüketici davranışları hakkında bilgi edinebilir ve tekliflerini gerçek geri bildirimlere dayalı olarak geliştirebilir. Öncelikle çevrimiçi itibarın izlenmesine ve yönetilmesine odaklanan çevrimiçi itibar yönetimi yazılımının aksine, inceleme yönetimi yazılımı, inceleme izleme ve yanıt işlevlerine öncelik verir. Ayrıca, inceleme yönetimi yazılımı, e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, müşteri katılımını ve memnuniyetini optimize etmek için mevcut e-posta pazarlama araçlarını ve sosyal medya ağlarını tamamlar.
Yeni Uygulama Gönder
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
EmbedSocial
embedsocial.com
İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Stamped
stamped.io
E-ticaret mağazanız için ürün incelemelerinin ve müşteri ödüllerinin gücünden yararlanın. Satışları ve müşteri tutmayı artırmanın en kolay yolu.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews, markaların ve perakendecilerin e-ticaret web sitelerinde kullanıcı tarafından oluşturulan farklı içerik türlerini (UGC) toplamasına, görüntülemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan yazılım sağlayan bir teknoloji şirketidir.PowerReviews'un yetenekleri arasında ürün derecelendirmeleri ...
Ratingful
ratingful.com
Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...
Shopper Approved
shopperapproved.com
Shopper Approved, 2010'dan bu yana 25.000'den fazla çevrimiçi işletmenin diğer tüm çevrimiçi inceleme platformlarından 10 kat daha fazla derecelendirme ve yorum toplamasına yardımcı oldu. Aynı zamanda iki kez ödül kazanan Inc. 500 şirketiyiz, resmi Google İnceleme Ortağıyız ve A+ BBB derecesine sahi...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel, işletmelerin müşterilerinin videolarını yakalaması, yanıtlaması, analiz etmesi ve paylaşması için önde gelen uzaktan video yakalama platformudur. VideoPeel, işletmelerin kullanıcı tarafından oluşturulan video içeriği miktarının 10 katına çıkmasına yardımcı olur, böylece %20'den fazla dönü...
xSellco
xsellco.com
xSellco Geri Bildirimi, mutlu müşterilerden yorum isteyerek olumlu geri bildirimleri hedeflemenize yardımcı olur. Yazılım, doğru müşterilerden doğru zamanda doğru ürünler hakkında geri bildirim isteyerek Amazon, eBay ve Trustpilot'taki satıcı puanınızı artırmanıza olanak tanır. Olumlu yorumlarınızı ...
Trustable
trustable.ai
Müşterilerinizin sizin için satış yapmasına izin verin. Güvenilir, müşterilerinizden metin ve video referansları toplamayı kolaylaştırır. Sosyal kanıt ve sadakat programlarını tek platformda yönetin.
Revain
revain.org
Elektronik, Moda, Güzellik, Ev ve Mutfak vb. gibi En İyi Ürünlerin canlı Fotoğraf ve Videolarını içeren Kullanıcı İncelemeleri ve Önerileri.
VOC.ai
voc.ai
Müşterinin sesi ve ürün araştırması için yapay zeka aracı VocAI, ürün araştırması ve ürün tanımlamasını hızlı ve kolay hale getirir. VocAI, ALIŞVERİŞ yapanların NELERİ SEVDİĞİNİ, SEVMEDİĞİNİ ve farklı olmasını dilediği şeyler hakkında size kritik bilgiler sağlamak için binlerce Amazon müşteri yorumu...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google İncelemeleri, Airbnb ve 21+ Ağ gibi herhangi bir sosyal medya ağından kullanıcılar tarafından oluşturulan ilgi çekici içeriği toplayan ve görüntüleyen bir sosyal medya toplayıcıdır. Seçilen içerik daha sonra widget'lar aracılığıyla web ...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes, e-ticaret perakendecilerinin alışveriş yapanlarla dinamik bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayan bir Alışverişçi Deneyimi Platformudur. E-ticaret perakendecileri, özgün ürün incelemeleri toplamak, bir sadakat programı oluşturmak, Instagram'dan kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği al...
AiTrillion
aitrillion.com
Uygulanabilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etk...
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf veriler...
JustReview
justreview.co
Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, Güvenilir Mağazalar, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com'dan Yorumları Yerleştirin. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Ürün Avı, Sarı Sayfalar, Google Alışveriş, Ekomi, Sitejabber, JustReview ve daha fazlası! Sadece birkaç saniy...
Feefo
feefo.com
Feefo dünyanın en büyük doğrulanmış alıcı inceleme platformudur. Dünya çapındaki işletmelerin gerçek, doğrulanmış müşteri incelemeleri ve içgörüleri toplamasına yardımcı olarak ürünlerinizi ve müşteri deneyimlerinizi geliştirmenize olanak sağlıyoruz.
Taggbox
taggbox.com
Farklı pazarlama temas noktalarında UGC kampanyaları oluşturmak ve yayınlamak için 1 Numaralı Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik platformu. Marka güvenini, farkındalığını, kullanıcı katılımını ve satışları başarıyla artırmak için mükemmel UGC platformu.
ProvenExpert
provenexpert.com
Müşteri incelemeleriniz için hepsi bir arada çözüm: Müşterilerinize söz hakkı vererek görünürlüğü artırın, güven oluşturun ve satışları artırın!
Sendlane
sendlane.com
BigCommerce için E-posta ve SMS ile Olağanüstü E-Ticaret Müşteri Deneyimleri Sunun.
WizVille
wizville.com
WizVille müşteri deneyimini bir büyüme motoruna dönüştürüyor! Platformumuz, daha sadık ve promosyonel müşteriler kazanmak için tüm çalışanlarınızı satış öncesinde, satış sırasında ve sonrasında tüm iletişim kanallarınızda müşteri deneyimlerini optimize etmeye dahil etmenizi mümkün kılar. Müşterileri...
Videowise
videowise.com
Videowise, markaların ve perakendecilerin etkileşimi artırmak ve dönüşümü artırmak için çevrimiçi mağazalarda etkileşimli ve alışveriş yapılabilir video deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir e-Ticaret Video Platformudur. Geleneksel video platformlarından farklı olarak Videowise, sayfa hızını...
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop, SaaS ürünlerinin ve küçük işletmelerin, olumsuz kamu incelemeleri konusunda endişelenmeden müşteri geri bildirimlerini toplamasına olanak tanıyarak daha fazla 5 yıldızlı inceleme sağlar. Tescilli teknolojimiz, sahiplerin olumlu yorumları herkese açık olarak kaydetmesine olanak tanırken, y...
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks, HP, Electrolux, Brother ve LG gibi küresel markaların yanı sıra her kıtadaki çevrimiçi ve çevrimdışı perakendecilerle iş ortaklığı yapmaktadır. TestFreaks, toplu incelemeler, derecelendirmeler ve video içeriğinin yanı sıra UGC'yi, satıcı derecelendirmelerini ve Soru-Cevap'ı toplamak, den...
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader, işletmelerin müşterilerden kritik geri bildirimler ve incelemeler almasına yardımcı olur.
RealReviews.io
realreviews.io
Bilinçli kararlar için güvenilir bilgi sağlamaya kendini adamış bir ekibiz. Teknoloji, veri analizi ve hizmet alanındaki uzmanlığımızla doğru içgörüler sağlıyoruz. Platformumuz realreviews.io'da şeffaflığı destekleyerek paylaşımı ve desteği teşvik ediyor.
OnVoard
onvoard.com
OnVoard, minimum çalışmayla mağaza gelirinizi artırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir e-ticaret pazarlama platformudur.
GoReminders
goreminders.com
Kısa mesaj ve e-posta randevu hatırlatıcıları! Bu randevu planlama ve hatırlatma sistemiyle randevulara ve toplantılara gelmeyen müşterileri azaltın. Müşterileriniz, hastalarınız, personeliniz, gönüllüleriniz ve daha fazlası için otomatik hatırlatmalar ve onaylarla zamandan ve paradan tasarruf edin....
GetReview
getreview.com
GetReview Video Widget'larıyla web sitenizin seviyesini yükseltin. Satışları artırın ve işletmenize güven inşa edin.
Editorify
editorify.com
Çevrimiçi incelemelerin işletmeler için önemli olmasının en büyük nedeni, sonuçta tüketicilere bir ürünü satın alma kararı vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri vererek ve sosyal kanıtı artırmak için FOMO oluşturarak satışları artırmalarıdır. Editify, işlerini Shopify, Wix ve WooCommerce'de yü...
Sendmea
sendmea.io
Sendmea, işletmelerin müşteri referansları aracılığıyla sosyal kanıtın gücünden yararlanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir çevrimiçi video inceleme platformudur. Sendmea, işletmelerin orijinal video incelemelerini toplamasına, yönetmesine ve sergilemesine olanak tanıyarak, potansiy...
ReviewSender
reviewsender.com
Amazon'daki tüm incelemelerinizi sizin veya rakiplerinizin ürünlerine alın. Ürün kategorimizde 1 numara olmak istediğiniz markayı oluşturun ve mutlu müşterilere daha fazla satış yapın.
Lipscore
lipscore.com
Lipscore derecelendirme ve inceleme yazılımı, size piyasadaki en büyük müşteri geri bildirimini sağlar. Ortalama olarak son müşterilerin %20'sinden fazlası yazılımımızı kullanarak bir değerlendirme ve/veya yorum bırakıyor; bu da size hizmet ve ürünlerinizle ilgili deneyimlerine dair paha biçilemez b...
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox, etkileşimi, sosyal kanıtı ve satışları artırmak için markaların alıcı yolculuğu boyunca sosyal içerikten yararlanmasına ve dağıtmasına yardımcı olacak görsel bir pazarlama platformu sunan ödüllü bir SaaS şirketidir. Flowbox'ın kalbi, teknolojinin daha etkili, dönüştürücü ve şeffaf bir pazar...
Morevago
morevago.com
Web sitenize, açılış sayfalarınıza ve dönüşüm hunilerinize kodlama yapmadan kolayca referanslar ve incelemeler ekleyerek Morevago ile dönüşümleri ve satışları artırın!
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai, Amazon, Walmart.com, Shopify ve daha fazlasında yorum oluşturmak için optimize edilmiş bir inceleme hunisidir.
TrustMate
trustmate.io
TrustMate.io, arama motoru sonuçlarınızı iyileştirmek, potansiyel müşterileri cezbetmek ve sağlam bir çevrimiçi imaj oluşturmak için anahtar kelimelerle dolu müşteri yorumlarını toplamanıza yardımcı olur. Müşteri yorumları işletmeniz için vazgeçilmez bir varlıktır ve bunları toplamak artık çok daha ...
Shapo.io
shapo.io
Shapo, kullanmayı seveceğiniz özelliklerle müşteri referanslarını toplamayı, yönetmeyi ve görselleştirmeyi son derece basit hale getiriyor.
Cloutly
cloutly.com
Cloutly tüm yorumlarınızı tek bir yere getirir, her yerde daha fazla 5 yıldızlı yorum toplamanıza yardımcı olur ve itibarınız üzerinde kontrolü size geri verir.
Localyser
localyser.com
Localyser, çevrimiçi incelemeleri en güçlü pazarlama aracınıza dönüştürmenize yardımcı olan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri deneyimi yazılımıdır. Tashas Group, Drive Auto Group ve The Old Spaghetti Factory gibi çok lokasyonlu markaların her incelemeyi etkileme fırsatına dönüştürmesine yardı...
ResellerRatings
resellerratings.com
Satın alma deneyimini geliştirmek için alışveriş yapanları ve satıcıları bir araya getiriyoruz. ResellerRatings, müşterilerin sevdikleri ürün ve markaları bulmalarına, seçmelerine ve savunmalarına yardımcı olurken kuruluşlara da keşfi artırmaya, dönüşümü artırmaya ve sosyal kanıt oluşturmaya yönelik...
TrueReview
truereview.co
Google (veya başka bir web sitesi) incelemelerinizi artırmanın en etkili yolu TrueReview'dur! TrueReview ile SMS veya E-posta inceleme istekleri göndermek basittir ve karmaşık kurulum gerektirmez. TrueReview, müşterilerinizin inceleme istekleriyle olan etkileşimlerini takip eder ve etkileşimi artırm...
Sitejabber
sitejabber.com
Sitejabber'ın arkasındaki teknoloji olan Jabio, işletmelerin gerçek incelemelerden yararlanmasını sağlayan marka artırıcı bir platformdur. Şirketler, birden fazla site ve platformda incelemeleri kaynaklamak ve geniş çapta yayınlamak için kapsamlı, teknolojinin etkin olduğu itibar yönetimi araçlarımı...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io, yorum toplama ve e-Ticaret pazarlama çözümleri alanında lider bir sağlayıcıdır. Çevrimiçi itibarınızı artırın, tüketici sadakatini teşvik edin ve gerçek müşteri geri bildirimleri aracılığıyla iş modelinizi pazar taleplerine bağlayın. Sözleşmesiz fiyat planlarımız tamamen özelleştirilebil...
OneLocal
onelocal.com
OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam...
StoryTap
storytap.com
StoryTap, markaların gerçek müşterilerden ve çalışanlardan geniş ölçekte kolayca özgün deneyimler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan patentli bir video etkileşim platformudur. Şirketler, StoryTap platformunu kullanarak yüksek prodüksiyon maliyetleri olmadan ilgi çekici ve aranabilirliği yü...
DemandHub
demandhub.co
Çevrimiçi Büyümenin Çevrimdışı İşletmenizle Buluştuğu Yer DemandHub'ın hepsi bir arada müşteri deneyimi platformu, web sitesi ziyaretçilerini dönüştürmenize, randevu almanıza ve değerlendirmeleri toplamanıza olanak tanır; üstelik tümü mesajlaşma yoluyla.
FeedbackFive
ecomengine.com
Amazon'a geri bildirim ve inceleme istekleri gönderin. İnceleme izleme, ürün analitiği ve yeni derecelendirmelere ilişkin uyarılar gibi sezgisel özelliklerle satıcı itibarınızı yönetin.