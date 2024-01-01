Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Gelir Operasyonları ve İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya
Gelir Operasyonları ve İstihbarat (RO&I) yazılımı, çeşitli dahili iş sistemleri genelinde potansiyel müşteri ve müşteri verilerini sistematik olarak düzenleyerek müşteri yolculuğundaki her temas noktasının ölçülmesine ve analizine olanak tanır. Bilgiye yönelik bu merkezi yaklaşım, değerli gelir öngörüleri sağlar ve satış tahminlerinin doğruluğunu artırır. Bu çözümler, çeşitli kanallardaki etkileşim faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde yakalayarak, başarıyı artıran tekrarlanabilir süreçler oluşturmak için satın alma yolculuğunun başarılarını ve başarısızlıklarını değerlendiriyor. Gelir ekipleri tarafından kullanılan bu yazılım, gelir hattının görünürlüğünü artırır, gelişmiş müşteri hesap yönetimini kolaylaştırır ve ekip performansının raporlanmasına olanak tanır. RO&I yazılımı, kişileri, anlaşmaların geçerliliğini, hesap durumunu ve bütünsel gelir süreçlerini kapsayan çeşitli düzeylerde bilgiler sunar. Sonuç olarak RO&I yazılımı, gelir verileri için tek bir doğruluk kaynağı olarak hizmet ederek müşteri başarısına, pazarlama ve satış ekiplerine fayda sağlar. Bu çözümler, geçmiş verileri analiz ederek kuruluşların tutarlı bir satış süreci oluşturmasına, alıcı davranışını daha iyi anlamasına ve buna göre etkileşim kurmasına yardımcı olur. RO&I çözümleri, sonraki en etkili adımlara ilişkin rehberlik sunarak yenileme anlaşmalarındaki riskleri tanımlayabilir ve azaltabilir. Bazı çözümler aynı zamanda bir müşterinin satın alma grubu hakkında bilgi sağlar, kilit karar vericileri belirler, katılımı takip eder, etkileşime girmeyenleri vurgular ve en uygun katılım sıklığını önerir. Temsilcilerden yöneticilere, operasyonlardan yöneticilere kadar gelir organizasyonunun tamamına ideal bir şekilde uygulanan RO&I çözümleri, satın alma, elde tutma ve genişletme çabaları genelinde gelir artışına katkıda bulunur.
Yeni Uygulama Gönder
Outreach
outreach.io
Outreach, pazara bakan ekiplerin daha fazla satış hattını verimli bir şekilde oluşturmasına ve öngörülebilir şekilde kapatmasına yardımcı olan lider satış yürütme platformudur. Platformumuz, müşteri adaylarından anlaşma yönetimine ve tahminlere kadar, gelir liderlerinin gelir döngüsü boyunca tüm paz...
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm mü...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Clari
clari.com
Clari'nin gelir platformu, tüm gelir süreci boyunca verimliliği, öngörülebilirliği ve büyümeyi artırır. Clari, süreç titizliğini artırmak, alıcıları ve satıcıları hizalamak, olası riski ve fırsatları tespit etmek, tahmin doğruluğunu artırmak ve genel verimliliği artırmak için gelir ekiplerine işleri...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai, akıllı satış verilerini ve analitiğini yakalayıp tüm gelir yığınına sunarak B2B satış organizasyonlarının ölçeklenmesine yardımcı olan, bağımsız bir gelir verileri platformudur. SalesDirector.ai, CRM ve BI araçlarına akıllı satış analitiği sunarak B2B satış organizasyonlarının ölçe...
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri ol...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny, ticari ekiplerin konuşma zekası yoluyla gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Jiminny ile konuşmaları kaydedebilir, yazıya dökebilir ve analiz edebilir, böylece değerli müşteri içgörülerine erişmenizi ve performansı tam olarak görebilmenizi sağlayabilirsiniz. Jiminny, büyük...
Kizen
kizen.com
Kizen, kurumsal liderlerin ekiplerini benzeri görülmemiş bir özerklik, verimlilik ve çeviklikle güçlendirmelerine yardımcı olur. Mevcut teknoloji yığınınızla entegre olun veya Kizen'i işletmenizin kalbi olarak kullanarak tüm verilerinizi, satış, pazarlama, İK ve operasyon girişimlerinizi güçlendirin...
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI, Müşteri İlişkileri Zekasına öncülük ediyor. Platformumuz, milyonlarca müşteri etkileşimini analiz etmek ve bunları çıplak gözle tespit edilmesi imkansız olan eyleme dönüştürülebilir insan içgörülerine dönüştürmek için yapay zekadan yararlanıyor. Şirketler gürültüyü azaltmak ve NRR'leri...
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü ...
Vertify
vertify.com
Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ek...
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığın...
Syncari
syncari.com
Syncari, çeşitli iş sistemleri ve uygulamaları genelinde verileri sorunsuz bir şekilde senkronize eden, birleştiren, otomatikleştiren ve analiz eden tek düşük kodlu/kodsuz (LcNc) veri otomasyon platformudur. Hem kontrol düzlemi hem de veri merkezi sunan platformumuz, yapay zeka için operasyonel müke...
Klearly
klearly.com
Klearly, satış, pazarlama ve müşteri başarısı ekiplerinin birinci taraf verilerini kullanarak daha öngörülebilir gelir elde etmelerini ve büyümeyi artırmalarını sağlayan bir yazılımdır.
Inselligence
inselligence.com
Inselligence gelir istihbaratı platformu, yalnızca CRM'nizi bağlayarak satış performansı optimizasyonu, satış hattı yönetimi ve doğru gelir tahmini sağlar. HubSpot, Salesforce, PipeDrive ve daha fazlasıyla çalışır. Inselligence her büyüklükteki ekiple çalışır.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni, B2B gelir liderlerini verimli ve öngörülebilir gelir artışı sağlama ve temsilci üretkenliğini dönüştürme konusunda güçlendirmek için proaktif, eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, Açıklanabilir Yapay Zeka destekli bir Gelir Artışı Analizi platformudur. SkyGeni'nin önceden oluşturulmuş ko...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktik satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haftala...
Kluster
kluster.com
Kluster'ın gelir öngörülebilirlik platformu, SaaS şirketlerinin her üç ayda bir hedefleri aşmasına yardımcı oluyor. Strateji, planlama ve yürütmeyi etkinleştirerek gelir liderlerinin büyüme sağlamasına yardımcı oluyoruz. Kluster'ın kullanımı kolay araçları, gelir ekiplerinin kazanan bir strateji tan...
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin art...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull, SaaS şirketleri için ilk tam otomatik gelir analizi ve optimizasyon çözümüdür. Platform, Wiz, OPSWAT, Vast Data ve Armis gibi en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden bazıları tarafından güveniliyor. İş kullanıcıları için sıfırdan oluşturulmuş olup, gelir liderlerine ve RevOps ekiplerine, pot...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord, satış ekiplerinin anlaşma akışını hızlandırmak ve koçluğu otomatikleştirmek için müşteri konuşmalarına ilişkin derinlemesine görünürlük elde etmesine yardımcı olur. Anlaşma akışını hızlandıracak modeller bulun - Anlaşmaları daha hızlı kapatmaya yönelik modelleri, satış temsilcilerinizin ...
Weflow
getweflow.com
Weflow bir satış performansı ve tahmin platformudur. Satış ekipleri, satış performansını, süreç uyumunu ve tahmin doğruluğunu artırmak için Weflow'u kullanıyor. - Salesforce güncellemelerini daha hızlı yaparak temsilcilerden haftada 4 saat tasarruf edin - %12 daha fazla anlaşma kazanmak için riskler...