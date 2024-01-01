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Gelir Operasyonları ve İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avustralya
Gelir Operasyonları ve İstihbarat (RO&I) yazılımı, çeşitli dahili iş sistemleri genelinde potansiyel müşteri ve müşteri verilerini sistematik olarak düzenleyerek müşteri yolculuğundaki her temas noktasının ölçülmesine ve analizine olanak tanır. Bilgiye yönelik bu merkezi yaklaşım, değerli gelir öngörüleri sağlar ve satış tahminlerinin doğruluğunu artırır. Bu çözümler, çeşitli kanallardaki etkileşim faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde yakalayarak, başarıyı artıran tekrarlanabilir süreçler oluşturmak için satın alma yolculuğunun başarılarını ve başarısızlıklarını değerlendiriyor. Gelir ekipleri tarafından kullanılan bu yazılım, gelir hattının görünürlüğünü artırır, gelişmiş müşteri hesap yönetimini kolaylaştırır ve ekip performansının raporlanmasına olanak tanır. RO&I yazılımı, kişileri, anlaşmaların geçerliliğini, hesap durumunu ve bütünsel gelir süreçlerini kapsayan çeşitli düzeylerde bilgiler sunar. Sonuç olarak RO&I yazılımı, gelir verileri için tek bir doğruluk kaynağı olarak hizmet ederek müşteri başarısına, pazarlama ve satış ekiplerine fayda sağlar. Bu çözümler, geçmiş verileri analiz ederek kuruluşların tutarlı bir satış süreci oluşturmasına, alıcı davranışını daha iyi anlamasına ve buna göre etkileşim kurmasına yardımcı olur. RO&I çözümleri, sonraki en etkili adımlara ilişkin rehberlik sunarak yenileme anlaşmalarındaki riskleri tanımlayabilir ve azaltabilir. Bazı çözümler aynı zamanda bir müşterinin satın alma grubu hakkında bilgi sağlar, kilit karar vericileri belirler, katılımı takip eder, etkileşime girmeyenleri vurgular ve en uygun katılım sıklığını önerir. Temsilcilerden yöneticilere, operasyonlardan yöneticilere kadar gelir organizasyonunun tamamına ideal bir şekilde uygulanan RO&I çözümleri, satın alma, elde tutma ve genişletme çabaları genelinde gelir artışına katkıda bulunur.
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Gong.io
gong.io
Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai, akıllı satış verilerini ve analitiğini yakalayıp tüm gelir yığınına sunarak B2B satış organizasyonlarının ölçeklenmesine yardımcı olan, bağımsız bir gelir verileri platformudur. SalesDirector.ai, CRM ve BI araçlarına akıllı satış analitiği sunarak B2B satış organizasyonlarının ölçe...
Jiminny
jiminny.com
Ekibinizin gelirini en üst düzeye çıkarın. Konuşma zekası yoluyla satış ekibinizin geliri artırma potansiyelini ortaya çıkarın.
Aviso
aviso.com
Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.
Kizen
kizen.com
Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Staircase AI
staircase.ai
Her Ekip Üyesini Gelir Liderine Dönüştürün. Kayıpları tahmin etmek, gizli büyüme fırsatlarını geniş ölçekte belirlemek ve insan geri bildirimine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için Yapay Gelir Zekasından yararlanın.
Vertify
vertify.com
Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ek...
Syncari
syncari.com
Syncari, ekibinize tüm verileriniz üzerinde tam kontrol sağlayan dünyanın ilk kodsuz eksiksiz veri otomasyon platformudur. Tüm teknoloji yığınınızdaki verileri entegre etmek ve yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Klearly
klearly.com
Klearly, satış, pazarlama ve müşteri başarısı ekiplerinin birinci taraf verilerini kullanarak daha öngörülebilir gelir elde etmelerini ve büyümeyi artırmalarını sağlayan bir yazılımdır.
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığın...
Inselligence
inselligence.com
Inselligence gelir istihbaratı platformu, yalnızca CRM'nizi bağlayarak satış performansı optimizasyonu, satış hattı yönetimi ve doğru gelir tahmini sağlar. HubSpot, Salesforce, PipeDrive ve daha fazlasıyla çalışır. Inselligence her büyüklükteki ekiple çalışır.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni, B2B gelir liderlerini verimli ve öngörülebilir gelir artışı sağlama ve temsilci üretkenliğini dönüştürme konusunda güçlendirmek için proaktif, eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, Açıklanabilir Yapay Zeka destekli bir Gelir Artışı Analizi platformudur. SkyGeni'nin önceden oluşturulmuş ko...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktiksel satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haft...
Kluster
kluster.com
Kluster'ın gelir öngörülebilirlik platformu, SaaS şirketlerinin her üç ayda bir hedefleri aşmasına yardımcı oluyor. Strateji, planlama ve yürütmeyi etkinleştirerek gelir liderlerinin büyüme sağlamasına yardımcı oluyoruz. Kluster'ın kullanımı kolay araçları, gelir ekiplerinin kazanan bir strateji tan...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B Pazarlama satış hattı ve gelirle bağlantılı Dreamdata, gelirinizi neyin artırdığına dair tam şeffaflık sağlamak için B2B pazara açılma verilerinizi otomatik olarak çıkarır, temizler ve basitleştirir.
Sightfull
sightfull.com
Sightfull, SaaS şirketleri için ilk tam otomatik gelir analizi ve optimizasyon çözümüdür. Platform, Wiz, OPSWAT, Vast Data ve Armis gibi en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden bazıları tarafından güveniliyor. İş kullanıcıları için sıfırdan oluşturulmuş olup, gelir liderlerine ve RevOps ekiplerine pota...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord, satış ekiplerinin anlaşma akışını hızlandırmak ve koçluğu otomatikleştirmek için müşteri konuşmalarına ilişkin derinlemesine görünürlük elde etmesine yardımcı olur. Anlaşma akışını hızlandıracak modeller bulun - Anlaşmaları daha hızlı kapatmaya yönelik modelleri, satış temsilcilerinizin ...
Weflow
getweflow.com
Weflow bir satış performansı ve tahmin platformudur. Satış ekipleri, satış performansını, süreç uyumunu ve tahmin doğruluğunu artırmak için Weflow'u kullanıyor. - Salesforce güncellemelerini daha hızlı yaparak temsilcilerden haftada 4 saat tasarruf edin - %12 daha fazla anlaşma kazanmak için riskler...