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Perakende Görev Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Afganistan
Perakende görev yönetimi yazılımı, perakende mağaza ve franchise yöneticilerinin, mağaza verilerine göre iş gücüne görevler atamasına ve tamamlanan görevlerle ilgili raporlar almasına olanak tanır. Bu yazılım, ilgili görevlerin oluşturulmasına ve çeşitli mağaza yöneticilerine dağıtılmasına izin vererek bölge ve franchise yöneticileri ile çalışanları arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Mağaza yöneticileri daha sonra envanterlerini, raflarını veya iş güçlerini gerektiği gibi ayarlayabilir ve görevin tamamlandığını kolayca raporlayabilir. Yöneticiler, iletişim sürecini kolaylaştırarak, eyleme dönüştürülebilir görevler oluşturmak ve bu görevlerin tamamlanmasının gelecekteki verileri nasıl etkilediğini izlemek için mağaza verilerini kullanabilir. Genel görev yönetimi araçlarına benzer olmasına rağmen perakende görev yönetimi yazılımı, merkez ofisler ve birden fazla perakende satış noktası arasındaki ekip işbirliğini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu araçlar aynı zamanda perakende yönetim sistemleri ve iş gücü yönetimi yazılımlarıyla da entegre olabilir.
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Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
WorkJam
workjam.com
Ön Cepheyi hizalayın. Kuruluşunuz için çığır açan sonuçlar sağladığı kanıtlanmış en eksiksiz Frontline Dijital İşyeri.
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
Quant Retail
quantretail.com
Quant, perakende alanı, ürün kategorileri, planogramlar, raf etiketleri, otomatik yenileme ve mağaza fotoğraflı belgelerin yönetimine yönelik bir bulut çözümüdür. Quant'ta müşterilerimiz her yıl binlerce mağazanın kat planlarını çizip yönetiyor ve yüz binlerce planogram yayınlıyor.
Jolt
jolt.com
Jolt, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabilen, restoranlar, perakende satış, konaklama ve diğer işletmelerin ekip sorumluluğu, dijital gıda güvenliği uyumluluğu elde etmesine ve çalışan performansını artırmasına yardımcı olan bir operasyon yürütme yazılımıdır. Jolt, Smoothie King, Jimmy Jo...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimi ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha iy...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport, işletmelerin operasyonel verimliliği kolaylaştırmasına ve tüm zincir lokasyonlarında tutarlı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.
Action Card
actioncardapp.com
Action Card'ın mobil uygulaması mağaza denetimlerinizi ve kontrol listelerinizi dijitalleştirerek operasyonlarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ziyaretleri tamamlarken zamandan tasarruf edin ve marka standartlarını uygun şekilde koruyun.
Pazo
gopazo.com
Pazo'yu Keşfedin: Perakende Operasyonları Yönetiminde Devrim Yaratıyor Dünya çapında binlerce müşterinin güvendiği son teknoloji bir görev ve SOP yönetim yazılımı olan Pazo ile perakende operasyonlarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Sağlam, kullanıcı dostu platformumuzla satış noktalarınızda ...
Zenput
zenput.com
Zenput artık çok birimli restoran markaları ve yemek servisi operatörleri için lider operasyon yönetimi yazılımı olan Crunchtime'ın bir parçası. Zenput, Chipotle, Domino's, Sweetgreen gibi markalar tarafından işletme prosedürlerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği protokollerinin ve diğer önemli gir...
Bindy
bindy.com
Bindy Retail Execution Software, perakende ve konaklama markalarının standartları ve programları her tesiste zamanında, eksiksiz olarak yürütmesine yardımcı olur. Özelleştirilmiş kontrol listeleri, fotoğraflar, imzalar ve kapalı döngü düzeltici iş akışıyla performansı artırın. Daha hızlı site uygula...
Progress Retail
progressretail.com
Perakendeciler tarafından perakendeciler için tasarlandı. Perakende operasyonları ve öğrenme için gerçek bir tek adres: dinamik öğrenme, görev yönetimi ve şirket iletişimi sağlama. Satış eğitimi, liderlik gelişimi, kişisel gelişim ve daha pek çok alanda tanınmış perakende eğitimiyle bir araya getiri...