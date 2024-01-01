Perakende Görev Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Perakende görev yönetimi yazılımı, perakende mağaza ve franchise yöneticilerinin, mağaza verilerine göre iş gücüne görevler atamasına ve tamamlanan görevlerle ilgili raporlar almasına olanak tanır. Bu yazılım, ilgili görevlerin oluşturulmasına ve çeşitli mağaza yöneticilerine dağıtılmasına izin vererek bölge ve franchise yöneticileri ile çalışanları arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Mağaza yöneticileri daha sonra envanterlerini, raflarını veya iş güçlerini gerektiği gibi ayarlayabilir ve görevin tamamlandığını kolayca raporlayabilir. Yöneticiler, iletişim sürecini kolaylaştırarak, eyleme dönüştürülebilir görevler oluşturmak ve bu görevlerin tamamlanmasının gelecekteki verileri nasıl etkilediğini izlemek için mağaza verilerini kullanabilir. Genel görev yönetimi araçlarına benzer olmasına rağmen perakende görev yönetimi yazılımı, merkez ofisler ve birden fazla perakende satış noktası arasındaki ekip işbirliğini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu araçlar aynı zamanda perakende yönetim sistemleri ve iş gücü yönetimi yazılımlarıyla da entegre olabilir.
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Lark
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Repsly
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Wiser Solutions
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Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Bitreport
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Bitreport enables businesses to streamline operational efficiency and deliver a consistent customer experience across all their chain locations.
Action Card
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Pazo
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Discover Pazo: Revolutionizing Retail Operations Management Unlock the full potential of your retail operations with Pazo, a cutting-edge task and SOP management software trusted by thousands of clients worldwide. Gain unparalleled visibility across your outlets, streamline internal communication, a...
Zenput
zenput.com
Zenput is now part of Crunchtime – the leading operations management software for multi-unit restaurant brands and foodservice operators. Zenput is an operations execution platform used by brands such as Chipotle, Domino's, Sweetgreen to automate how operating procedures, public health and food safe...
Jolt
jolt.com
Jolt is an operations execution software available on smartphones and tablets that helps restaurants, retail, hospitality, and other businesses achieve team accountability, digital food safety compliance, and boost employee performance. Jolt is used by companies like Smoothie King, Jimmy John’s, Buf...
Quant Retail
quantretail.com
Quant is a cloud solution for the management of retail space, product categories, planograms, shelf labels, automatic replenishment and store photo documentation. In Quant, our clients draw and manage the floor plans of thousands of stores and publish hundreds of thousands of planograms every year.
Bindy
bindy.com
Bindy Retail Execution Software, perakende ve konaklama markalarının standartları ve programları her tesiste zamanında, eksiksiz olarak yürütmesine yardımcı olur. Özelleştirilmiş kontrol listeleri, fotoğraflar, imzalar ve kapalı döngü düzeltici iş akışıyla performansı artırın. Daha hızlı site uygula...
Progress Retail
progressretail.com
Perakendeciler tarafından perakendeciler için tasarlandı. Perakende operasyonları ve öğrenme için gerçek bir tek adres: dinamik öğrenme, görev yönetimi ve şirket iletişimi sağlama. Satış eğitimi, liderlik gelişimi, kişisel gelişim ve daha pek çok alanda tanınmış perakende eğitimiyle bir araya getiri...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimi ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha iy...