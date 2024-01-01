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Perakende Alanı Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya
Perakende alanı planlama yazılımı, perakendecilerin her konumun görsel temsillerini kullanarak fiziksel mağaza düzenlerini yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olur. Bu yazılım, raflar gibi öğeler de dahil olmak üzere mağazanın fiziksel yapısını göstermek için planogramlardan yararlanır ve ürün ve marka bilgilerini entegre ederek görsel mağazacılığı geliştirir. Esas olarak mağazacılar ve perakende yöneticileri tarafından kullanılan bu yazılım, ürünlerin en uygun yerlerde sergilenmesini sağlar. Ayrıca alan planlamasının satışları nasıl etkilediğine dair bilgiler sunar. Perakende alanı planlaması, bağımsız bir ürün olarak veya kapsamlı bir perakende yönetim sisteminin parçası olarak sunulabilir. Genellikle perakende ürün çeşitliliği yönetimi uygulamaları ve mağaza içi lojistik sistemleri gibi diğer yazılımlarla entegrasyon gerektirir.
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Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
Quant Retail
quantretail.com
Quant, perakende alanı, ürün kategorileri, planogramlar, raf etiketleri, otomatik yenileme ve mağaza fotoğraflı belgelerin yönetimine yönelik bir bulut çözümüdür. Quant'ta müşterilerimiz her yıl binlerce mağazanın kat planlarını çizip yönetiyor ve yüz binlerce planogram yayınlıyor.
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — planogram oluşturmaktan mağaza içi düzeni kontrol etmeye kadar planogram oluşturma sürecinin otomasyonuna yönelik bir hizmet
Planorama
planorama.com
Planogramların oluşturulması ve mağaza analizi için görüntü tanıma teknolojisinde pazara liderlik eden küresel bir şirket