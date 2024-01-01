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Perakende Alanı Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Perakende alanı planlama yazılımı, perakendecilerin her konumun görsel temsillerini kullanarak fiziksel mağaza düzenlerini yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olur. Bu yazılım, raflar gibi öğeler de dahil olmak üzere mağazanın fiziksel yapısını göstermek için planogramlardan yararlanır ve ürün ve marka bilgilerini entegre ederek görsel mağazacılığı geliştirir. Esas olarak mağazacılar ve perakende yöneticileri tarafından kullanılan bu yazılım, ürünlerin en uygun yerlerde sergilenmesini sağlar. Ayrıca alan planlamasının satışları nasıl etkilediğine dair bilgiler sunar. Perakende alanı planlaması, bağımsız bir ürün olarak veya kapsamlı bir perakende yönetim sisteminin parçası olarak sunulabilir. Genellikle perakende ürün çeşitliliği yönetimi uygulamaları ve mağaza içi lojistik sistemleri gibi diğer yazılımlarla entegrasyon gerektirir.

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Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...

PlanoHero

PlanoHero

planohero.com

PlanoHero — a service for automation of the planogramming process from creating planograms to controlling the in-store layout

Planorama

Planorama

planorama.com

A global company leading the market in image recognition technology for the creation of Planograms and store analysis

Quant Retail

Quant Retail

quantretail.com

Quant is a cloud solution for the management of retail space, product categories, planograms, shelf labels, automatic replenishment and store photo documentation. In Quant, our clients draw and manage the floor plans of thousands of stores and publish hundreds of thousands of planograms every year.

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