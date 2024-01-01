Perakende Alanı Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Perakende alanı planlama yazılımı, perakendecilerin her konumun görsel temsillerini kullanarak fiziksel mağaza düzenlerini yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olur. Bu yazılım, raflar gibi öğeler de dahil olmak üzere mağazanın fiziksel yapısını göstermek için planogramlardan yararlanır ve ürün ve marka bilgilerini entegre ederek görsel mağazacılığı geliştirir. Esas olarak mağazacılar ve perakende yöneticileri tarafından kullanılan bu yazılım, ürünlerin en uygun yerlerde sergilenmesini sağlar. Ayrıca alan planlamasının satışları nasıl etkilediğine dair bilgiler sunar. Perakende alanı planlaması, bağımsız bir ürün olarak veya kapsamlı bir perakende yönetim sisteminin parçası olarak sunulabilir. Genellikle perakende ürün çeşitliliği yönetimi uygulamaları ve mağaza içi lojistik sistemleri gibi diğer yazılımlarla entegrasyon gerektirir.
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Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — a service for automation of the planogramming process from creating planograms to controlling the in-store layout
Planorama
planorama.com
A global company leading the market in image recognition technology for the creation of Planograms and store analysis
Quant Retail
quantretail.com
Quant is a cloud solution for the management of retail space, product categories, planograms, shelf labels, automatic replenishment and store photo documentation. In Quant, our clients draw and manage the floor plans of thousands of stores and publish hundreds of thousands of planograms every year.