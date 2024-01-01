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Perakende Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Küba
Perakende yazılımı, perakendecilerin ticari operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uygulama paketini ifade eder. Bu kategori verimliliği artırmayı, müşteri deneyimini geliştirmeyi ve karlılığı artırmayı amaçlayan geniş bir işlevsellik yelpazesini kapsar.
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Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş ak...
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaları...
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
Clover
clover.com
Clover, yazar kasanızı, ödeme terminalinizi, makbuz yazıcınızı ve barkod tarayıcınızı entegre bir ürün paketiyle değiştirir. Kredi kartlarını, EMV'yi ve Apple Pay'i kabul edin.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
ShipBob
shipbob.com
ShipBob, ABD, Kanada, İngiltere, AB ve Avustralya'da 30'dan fazla sipariş karşılama merkezinden oluşan küresel bir ağ ile 7.000'den fazla e-ticaret markasını destekleyen küresel bir sipariş karşılama platformudur. Tüccarlarımızın mallarını fiziksel olarak saklıyoruz, ardından siparişler geldiğinde o...
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gü...
Repsly
repsly.com
Repsly'nin perakende yürütme platformu, dünyanın en etkili satış ve saha satış ekiplerinin arkasındaki itici güçtür. Markalardan komisyonculara kadar Repsly, RetEx ekiplerini her gün sahada mümkün olan en büyük etkiyi yaratmak için ihtiyaç duydukları veri ve araçlarla güçlendirir. Repsly, bölgesel e...
Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende ...
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon'un yukarıdan aşağıya analizini sağlayan bir yazılım aracıdır. SmartScout, ilk 20 kategoriyi ve 43.000 alt kategoriyi, marka pazar payını inceler ve markanızı büyütmek veya karlı yeniden satış fırsatları bulmak için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak üzere ASIN performa...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD, çoklu mağaza operasyonlarına odaklanan, perakendeciler için bulut tabanlı, iPad odaklı Satış Noktası ve Envanter Yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır. Mağazalarınız, depolarınız ve genel merkeziniz için tek bir yazılım paketinde tam entegre ön uç ve arka ofis işlevselliği sağlıyoruz.
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
RepairDesk
repairdesk.co
Hepsi Bir Arada Tamirhane Yönetim Yazılımı Onarım İşinizi yönetmek ve büyütmek için 1 Numaralı Bulut Tabanlı Satış Noktası Tamir Atölyesi Yazılımı
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench, işletmenizin tesislerinin bakımını her zamankinden daha basit ve daha şeffaf hale getirir. Telefonunuzdan ayrılmadan iş emirleri oluşturun ve gönderin, devam eden işlerin en son durumunu takip edin ve ödeme için faturaları onaylayın. Sorunun fotoğraflarını çekin veya bunları film rulon...
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekl...
Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. ...
Zoined
zoined.com
Verilerinizi eyleme dönüştürülebilir iş öngörülerine dönüştürün. Her yerde, gerçek zamanlı olarak. ZOINED® perakendeciler, restoranlar ve toptancılar için bulut tabanlı bir tak ve çalıştır analiz çözümüdür. 24 saat içinde çalışır durumda olun. Bir demoya göz atmak için iş e-postanızı doldurun.
Flowspace
flow.space
Flowspace bağımsız gerçekleştirmeye güç verir. Şirketin bulut tabanlı OmniFlow yazılımı, tüm sipariş kaynaklarını tek bir kontrol panelinde merkezileştirerek envanter, siparişler ve sipariş karşılama faaliyetlerine ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlıyor. Ülke genelinde 150'den fazla sipariş karş...
Salsify
salsify.com
Salsify, 140'tan fazla ülkedeki binlerce marka üreticisinin, distribütörünün ve perakendecisinin dijital rafta kazanmak için işbirliği yapmasına yardımcı oluyor. Şirketin Ürün Deneyimi Yönetimi (PXM) platformu, kuruluşların tüm ürün içeriklerini merkezileştirmesine, ticaret ekosistemine bağlanmasına...
Scan Unlimited
scanunlimited.com
Kaynak Daha Hızlı. Kaynak Daha Akıllı. ScanUnlimited, toptancıların ürün sayfaları arasında arama zahmetine girmeden yüksek kârlı, yüksek talep gören ürünleri bulmasının en hızlı yoludur. ScanUnlimited'ın sezgisel, kullanımı kolay toptan satış yazılımıyla kazanan ürünleri hızlı bir şekilde bulun.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
Quant Retail
quantretail.com
Quant, perakende alanı, ürün kategorileri, planogramlar, raf etiketleri, otomatik yenileme ve mağaza fotoğraflı belgelerin yönetimine yönelik bir bulut çözümüdür. Quant'ta müşterilerimiz her yıl binlerce mağazanın kat planlarını çizip yönetiyor ve yüz binlerce planogram yayınlıyor.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
Priceva
priceva.com
MAP uyumluluğu ve Rakip fiyat takibi. Priceva perakendecilerin ve markaların fiyatları, stok durumunu ve indirimleri takip etmelerine yardımcı olur. 1. Aynı ürünlerin fiyatlarını neredeyse gerçek zamanlı rakip fiyatlarıyla karşılaştırın. 2. Arayüz panosundaki verileri kategorilere, markalara ve bö...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için API öncelikli, bulut tabanlı bir promosyon ve sadakat yönetimi platformudur. Hedeflenen teşvikler ve bağlamsal ödüllerle müşteri bağlılığının artırılmasına, yeni müşteriler edinilmesine ve gelirin artırılmasına yardımcı olur. Her büyüklükteki şirketin özelleştirilmiş...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişik...
PIPE17
pipe17.com
Pipe17, uçtan uca otomatikleştirilmiş operasyonlar oluşturmak için ticari e-ticaret işletmelerini genişleyen pazar yerleri, 3PL'ler, finansal sistemler ve SaaS uygulamalarıyla birleştirir. Satıcılar, yerine getirme döngülerinin her adımında kontrol ve görünürlük elde eder, sipariş ve envanter akışla...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine, satışı kapatmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış kişiselleştirme ve çevrimiçi ödeme seçenekleriyle satışları bir sonraki seviyeye taşıyan bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Kolayca paylaşılabilir, özelleştirilebilir fiyat tekliflerimizden, siparişlerimizden, faturalarımızdan ve daha ...
Fixably
fixably.com
Fixable, onarım süreçlerini otomatikleştirmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir hizmet yönetimi yazılımıdır. Onarım iş akışının %80'ini otomatikleştiriyoruz, böylece geri dönüş sürelerinizi azaltabilir, servis deneyiminizi geliştirebilir ve müşteri memnuniyeti düzeylerini artırabilirsiniz. Sistemim...
Zenput
zenput.com
Zenput artık çok birimli restoran markaları ve yemek servisi operatörleri için lider operasyon yönetimi yazılımı olan Crunchtime'ın bir parçası. Zenput, Chipotle, Domino's, Sweetgreen gibi markalar tarafından işletme prosedürlerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği protokollerinin ve diğer önemli gir...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — planogram oluşturmaktan mağaza içi düzeni kontrol etmeye kadar planogram oluşturma sürecinin otomasyonuna yönelik bir hizmet
Premise
premise.com
Premise, karar vericilere gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan bir veri ve analiz platformudur. Sahada katkıda bulunanlardan oluşan küresel bir ağın gücünü sektör lideri veri bilimi ve makine öğrenimi ile birleştirerek Önerme “Temel Gerçeğin Kaynağıdır”.
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...
Promomash
promomash.com
Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin ve anahtar teslimi uçtan uca...
Jolt
jolt.com
Jolt, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabilen, restoranlar, perakende satış, konaklama ve diğer işletmelerin ekip sorumluluğu, dijital gıda güvenliği uyumluluğu elde etmesine ve çalışan performansını artırmasına yardımcı olan bir operasyon yürütme yazılımıdır. Jolt, Smoothie King, Jimmy Jo...
Planorama
planorama.com
Planogramların oluşturulması ve mağaza analizi için görüntü tanıma teknolojisinde pazara liderlik eden küresel bir şirket
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store, herhangi bir perakendecinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilen ve satış noktasının çok ötesine geçen bir çok yönlü ticaret çözümleri paketini kapsar. En iyi müşterilerinizi ödüllendirmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için teklif ve sadakat yöne...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye, tüketici markalarına mağaza içi performanslarını izlemek, analiz etmek ve iyileştirmek için yapay zeka, IR ve kitle kaynak kullanımı teknolojilerini kullanarak mükemmel mağaza uygulamalarına ulaşmalarına yardımcı olacak eksiksiz bir çözüm sunar. Hızlı ve doğru mağazacılık gerçekleştirmek iç...
Crisp
gocrisp.com
Crisp, tedarik zinciri boyunca perakende verilerini birbirine bağlayıp analiz ederek CPG markalarını rafları dolu tutmak, israfı azaltmak ve karlılığı hızla artırmak için gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgilerle güçlendirir. Crisp'in açık veri platformu, tedarikçileri 40'tan fazla perakend...
HitPay
hitpayapp.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
easySales
easy-sales.com
easySales, çevrimiçi mağazalar için e-Ticaret faaliyetlerini otomatikleştiren, birden fazla kanalda kolaylıkla satış yapmalarına olanak tanıyan, operasyonel maliyetleri azaltan ve işlerini büyüten bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Ürün listeleme ve sipariş yönetiminin bulut tabanlı, çok kanallı o...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimi ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha iy...
Phocas Software
phocassoftware.com
Verileriniz konusunda kendinizi iyi hissetmeniz mi gerekiyor? İşletmenizin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Phocas yardımcı olabilir. Şirket çapında kullanıma yönelik, hepsi bir arada bir iş planlama ve analiz platformumuz var. Doğrudan ERP'nizden, muhasebenizden ve diğer ...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail, yüksek biletli perakende satış temsilcilerinin kolay müşteri edinmesini kolaylaştıran bir mobil uygulamadır. Perakendeciler Clientbook'u kullanarak müşteri deneyimi üzerinde görünürlük ve kontrol elde eder, bu da daha fazla mağaza ziyareti, daha iyi satış dönüşüm oranları ve daha ...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketiciyi kazanan ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici etkenlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşılanmamış tük...
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
refive
refive.io
Refive, perakendecilere mağaza içi müşteri verilerini kolayca toplama, etkileşimi artırma ve akıllı dijital makbuzlarla müşteri tutma oranını artırma gücü veriyor. Perakende Operasyonları, Pazarlama ve E-ticaret ekipleri, müşteri verilerini yakalamak, gerçek zamanlı geri bildirim toplamak, kişiselle...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminde...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve paz...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...