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Retail Software - En Popüler Uygulamalar

Retail software refers to a suite of applications designed to assist retailers in managing their business operations. This category encompasses a broad range of functionalities aimed at improving efficiency, enhancing customer experience, and increasing profitability.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Ön Cepheyi hizalayın. Kuruluşunuz için çığır açan sonuçlar sağladığı kanıtlanmış en eksiksiz Frontline Dijital İşyeri.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...

Clover

Clover

clover.com

POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

Çevrimiçi mağazalar için e-ticaret gerçekleştirme. ShipBob, işletmelere 2 günde gönderim sunma ve envanteri, siparişleri ve gönderileri yönetme yetkisi verir.

Repsly

Repsly

repsly.com

Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply çevrimiçi satış noktası ve perakende yazılım sistemleri sunmaktadır. Erply'nin bulut tabanlı POS çözümleriyle daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya bugün başlayın!

smartscout

smartscout

smartscout.com

Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench, işletmenizin tesislerinin bakımını her zamankinden daha basit ve daha şeffaf hale getirir. Telefonunuzdan ayrılmadan iş emirleri oluşturun ve gönderin, devam eden işlerin en son durumunu takip edin ve ödeme için faturaları onaylayın. Sorunun fotoğraflarını çekin veya bunları film rulon...

Zoined

Zoined

zoined.com

Verilerinizi eyleme dönüştürülebilir iş öngörülerine dönüştürün. Her yerde, gerçek zamanlı olarak. ZOINED® perakendeciler, restoranlar ve toptancılar için bulut tabanlı bir tak ve çalıştır analiz çözümüdür. 24 saat içinde çalışır durumda olun. Bir demoya göz atmak için iş e-postanızı doldurun.

Purple

Purple

purple.com

Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace, markalara satışları hızlandırma, operasyonları ölçeklendirme ve satın alma sonrası hızlı, uygun fiyatlı teslimat beklentilerini karşılama konusunda güç veriyor. Başlamak.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...

Syte

Syte

syte.ai

Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify'ın CommerceXM platformu, alışveriş yapanların satın alma yolculuğunun her aşamasında, dijital rafın her yerinde talep ettiği deneyimlere güç veriyor.

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

iPaaS'tan daha iyi. Operasyonlarınızı, siparişlerinizi, envanterinizi ve daha fazlasını görmenize, otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olan e-ticaret entegrasyonları.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...

Priceva

Priceva

priceva.com

MAP uyumluluğu ve Rakip fiyat takibi. Priceva perakendecilerin ve markaların fiyatları, stok durumunu ve indirimleri takip etmelerine yardımcı olur. 1. Aynı ürünlerin fiyatlarını neredeyse gerçek zamanlı rakip fiyatlarıyla karşılaştırın. 2. Arayüz panosundaki verileri kategorilere, markalara ve böl...

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin; anahtar teslimi uçtan uca y...

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

Hepsi Bir Arada Tamirhane Yönetim Yazılımı Onarım İşinizi yönetmek ve büyütmek için 1 Numaralı Bulut Tabanlı Satış Noktası Tamir Atölyesi Yazılımı

Edistera

Edistera

edistera.com

Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Verileriniz konusunda kendinizi iyi hissetmeniz mi gerekiyor? İşletmenizin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Phocas yardımcı olabilir. Şirket genelinde kullanıma yönelik hepsi bir arada iş planlama ve analiz platformumuz var. Doğrudan ERP'nizden, muhasebenizden ve diğer sis...

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketicinin ilgisini çeken ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici itici güçlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşı...

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify, dijital ekipler için API öncelikli, bulut tabanlı bir promosyon ve sadakat yönetimi platformudur. Hedeflenen teşvikler ve bağlamsal ödüllerle müşteri bağlılığının artırılmasına, yeni müşteriler edinilmesine ve gelirin artırılmasına yardımcı olur. Her büyüklükteki şirketin özelleştirilmiş...

refive

refive

refive.io

Refive, perakendecilere mağaza içi müşteri verilerini kolayca toplama, etkileşimi artırma ve akıllı dijital makbuzlarla müşteri tutma oranını artırma gücü veriyor. Perakende Operasyonları, Pazarlama ve E-ticaret ekipleri, müşteri verilerini yakalamak, gerçek zamanlı geri bildirim toplamak, kişiselle...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve paz...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.

Fillgoods

Fillgoods

fillgoods.co

Eksiksiz mağaza yönetim sistemi çevrimiçi satıcıların ihtiyaçlarını karşılayan Sınırsız mağaza oluşturun Otomatik siparişler oluşturmak için ürün envanterini FB Live sistemiyle tamamlayın. Bu, her satışı eskisinden daha kolay hale getirir.

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

'Satın al' düğmesinin ötesine geçin. Satın alma sonrası ilgi çekici sipariş takibi, mesajlaşma ve iade deneyimleriyle sadık müşteriler yaratın.

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine is a cloud-based software solution that takes sales to the next level, with personalization and online payment options designed to make closing the sale a breeze. Take advantage of our easily shareable, customizable quotes, orders, invoices, and more! Merchants can also leverage built-i...

ProjectsForce

ProjectsForce

projectsforce.com

Whether you work with Lowe's, Home Depot, LL Flooring, or run an independent installation business, ProjectsForce helps you automate all your service operations. It's uniquely designed to integrate with big box retailers and is easily customizable to match your daily work process, making it effortle...

Petro Outlet

Petro Outlet

petrooutlet.com

Petro Outlet is a modern comprehensive back office application for C-Store/Gas Retailers, brand names and distributors.

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf works with businesses that need a POS financing solution. The company provides an easy-to-use web-based platform that connects in-store customers to a wide lending network. Companies without a financing solution know that they are missing out on sales, as many customers would make a purchase...

Delightree

Delightree

delightree.com

Delightree is an all-in-one franchising tech platform designed exclusively for emerging franchise businesses looking to scale without compromising their brand promise, making their journey of opening and managing locations effortless. Delightree's easy-to-use tech enables franchises to launch new lo...

Candid Wholesale

Candid Wholesale

candidwholesale.com

Candid Wholesale is an integrated set of tools for wholesale buyers and sellers, designed to make B2B selling as user-friendly as possible without sacrificing power and flexibility

Auror

Auror

auror.co

The platform for retailers focused on improving safety, productivity, and profitability. Auror is used by leading Loss Prevention teams in thousands of stores.

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixably is a cloud-based service management software that helps you automate repair processes. We automate 80% of the repair workflow so that you can reduce your turnaround times, improve service experience, and increase customer satisfaction levels. Our smart workflows, based on millions of repairs...

PayRange

PayRange

payrange.com

With PayRange, you can make each consumer touchpoint the ultimate experience. Accepting mobile payment is just the beginning. An app-based service opens up new doors to streamline operations, increase sales, and drive consumer loyalty.

EQL

EQL

eql.com

EQL is an end-to-end commerce solution to help brands create unforgettable launch experiences for their in-demand products, while giving fans easier access to the products they're passionate about. For too long e-commerce technology hasn’t held up to the demand of the hottest products and experience...

Bitreport

Bitreport

bitreport.app

Bitreport, işletmelerin operasyonel verimliliği kolaylaştırmasına ve tüm zincir lokasyonlarında tutarlı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.

Action Card

Action Card

actioncardapp.com

Action Card'ın mobil uygulaması mağaza denetimlerinizi ve kontrol listelerinizi dijitalleştirerek operasyonlarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ziyaretleri tamamlarken zamandan tasarruf edin ve marka standartlarını uygun şekilde koruyun.

Pazo

Pazo

gopazo.com

Pazo'yu Keşfedin: Perakende Operasyonları Yönetiminde Devrim Yaratıyor Dünya çapında binlerce müşterinin güvendiği son teknoloji bir görev ve SOP yönetim yazılımı olan Pazo ile perakende operasyonlarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Sağlam, kullanıcı dostu platformumuzla satış noktalarınızda ...

Zenput

Zenput

zenput.com

Zenput artık çok birimli restoran markaları ve yemek servisi operatörleri için lider operasyon yönetimi yazılımı olan Crunchtime'ın bir parçası. Zenput, Chipotle, Domino's, Sweetgreen gibi markalar tarafından işletme prosedürlerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği protokollerinin ve diğer önemli gir...

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabilen, restoranlar, perakende satış, konaklama ve diğer işletmelerin ekip sorumluluğu, dijital gıda güvenliği uyumluluğu elde etmesine ve çalışan performansını artırmasına yardımcı olan bir operasyon yürütme yazılımıdır. Jolt, Smoothie King, Jimmy Jo...

PlanoHero

PlanoHero

planohero.com

PlanoHero — planogram oluşturmaktan mağaza içi düzeni kontrol etmeye kadar planogram oluşturma sürecinin otomasyonuna yönelik bir hizmet

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