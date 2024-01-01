Retail Software - En Popüler Uygulamalar
Retail software refers to a suite of applications designed to assist retailers in managing their business operations. This category encompasses a broad range of functionalities aimed at improving efficiency, enhancing customer experience, and increasing profitability.
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Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
WorkJam
workjam.com
Ön Cepheyi hizalayın. Kuruluşunuz için çığır açan sonuçlar sağladığı kanıtlanmış en eksiksiz Frontline Dijital İşyeri.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
Clover
clover.com
POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
Bright Data
brightdata.com
BrightData (eski adıyla Luminati Networks): Veri toplama altyapısı. Fortune 500 şirketlerinin kullandığı proxy ağları ve veri toplama araçları
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
ShipBob
shipbob.com
Çevrimiçi mağazalar için e-ticaret gerçekleştirme. ShipBob, işletmelere 2 günde gönderim sunma ve envanteri, siparişleri ve gönderileri yönetme yetkisi verir.
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
ERPLY
erply.com
Erply çevrimiçi satış noktası ve perakende yazılım sistemleri sunmaktadır. Erply'nin bulut tabanlı POS çözümleriyle daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya bugün başlayın!
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench, işletmenizin tesislerinin bakımını her zamankinden daha basit ve daha şeffaf hale getirir. Telefonunuzdan ayrılmadan iş emirleri oluşturun ve gönderin, devam eden işlerin en son durumunu takip edin ve ödeme için faturaları onaylayın. Sorunun fotoğraflarını çekin veya bunları film rulon...
Zoined
zoined.com
Verilerinizi eyleme dönüştürülebilir iş öngörülerine dönüştürün. Her yerde, gerçek zamanlı olarak. ZOINED® perakendeciler, restoranlar ve toptancılar için bulut tabanlı bir tak ve çalıştır analiz çözümüdür. 24 saat içinde çalışır durumda olun. Bir demoya göz atmak için iş e-postanızı doldurun.
Purple
purple.com
Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.
Flowspace
flow.space
Flowspace, markalara satışları hızlandırma, operasyonları ölçeklendirme ve satın alma sonrası hızlı, uygun fiyatlı teslimat beklentilerini karşılama konusunda güç veriyor. Başlamak.
Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Salsify
salsify.com
Salsify'ın CommerceXM platformu, alışveriş yapanların satın alma yolculuğunun her aşamasında, dijital rafın her yerinde talep ettiği deneyimlere güç veriyor.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
PIPE17
pipe17.com
iPaaS'tan daha iyi. Operasyonlarınızı, siparişlerinizi, envanterinizi ve daha fazlasını görmenize, otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olan e-ticaret entegrasyonları.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
Priceva
priceva.com
MAP uyumluluğu ve Rakip fiyat takibi. Priceva perakendecilerin ve markaların fiyatları, stok durumunu ve indirimleri takip etmelerine yardımcı olur. 1. Aynı ürünlerin fiyatlarını neredeyse gerçek zamanlı rakip fiyatlarıyla karşılaştırın. 2. Arayüz panosundaki verileri kategorilere, markalara ve böl...
Promomash
promomash.com
Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin; anahtar teslimi uçtan uca y...
RepairDesk
repairdesk.co
Hepsi Bir Arada Tamirhane Yönetim Yazılımı Onarım İşinizi yönetmek ve büyütmek için 1 Numaralı Bulut Tabanlı Satış Noktası Tamir Atölyesi Yazılımı
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.
Phocas Software
phocassoftware.com
Verileriniz konusunda kendinizi iyi hissetmeniz mi gerekiyor? İşletmenizin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Phocas yardımcı olabilir. Şirket genelinde kullanıma yönelik hepsi bir arada iş planlama ve analiz platformumuz var. Doğrudan ERP'nizden, muhasebenizden ve diğer sis...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketicinin ilgisini çeken ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici itici güçlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşı...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için API öncelikli, bulut tabanlı bir promosyon ve sadakat yönetimi platformudur. Hedeflenen teşvikler ve bağlamsal ödüllerle müşteri bağlılığının artırılmasına, yeni müşteriler edinilmesine ve gelirin artırılmasına yardımcı olur. Her büyüklükteki şirketin özelleştirilmiş...
refive
refive.io
Refive, perakendecilere mağaza içi müşteri verilerini kolayca toplama, etkileşimi artırma ve akıllı dijital makbuzlarla müşteri tutma oranını artırma gücü veriyor. Perakende Operasyonları, Pazarlama ve E-ticaret ekipleri, müşteri verilerini yakalamak, gerçek zamanlı geri bildirim toplamak, kişiselle...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve paz...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.
Fillgoods
fillgoods.co
Eksiksiz mağaza yönetim sistemi çevrimiçi satıcıların ihtiyaçlarını karşılayan Sınırsız mağaza oluşturun Otomatik siparişler oluşturmak için ürün envanterini FB Live sistemiyle tamamlayın. Bu, her satışı eskisinden daha kolay hale getirir.
Narvar
corp.narvar.com
'Satın al' düğmesinin ötesine geçin. Satın alma sonrası ilgi çekici sipariş takibi, mesajlaşma ve iade deneyimleriyle sadık müşteriler yaratın.
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine is a cloud-based software solution that takes sales to the next level, with personalization and online payment options designed to make closing the sale a breeze. Take advantage of our easily shareable, customizable quotes, orders, invoices, and more! Merchants can also leverage built-i...
ProjectsForce
projectsforce.com
Whether you work with Lowe's, Home Depot, LL Flooring, or run an independent installation business, ProjectsForce helps you automate all your service operations. It's uniquely designed to integrate with big box retailers and is easily customizable to match your daily work process, making it effortle...
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet is a modern comprehensive back office application for C-Store/Gas Retailers, brand names and distributors.
Finturf
finturf.com
Finturf works with businesses that need a POS financing solution. The company provides an easy-to-use web-based platform that connects in-store customers to a wide lending network. Companies without a financing solution know that they are missing out on sales, as many customers would make a purchase...
Delightree
delightree.com
Delightree is an all-in-one franchising tech platform designed exclusively for emerging franchise businesses looking to scale without compromising their brand promise, making their journey of opening and managing locations effortless. Delightree's easy-to-use tech enables franchises to launch new lo...
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale is an integrated set of tools for wholesale buyers and sellers, designed to make B2B selling as user-friendly as possible without sacrificing power and flexibility
Auror
auror.co
The platform for retailers focused on improving safety, productivity, and profitability. Auror is used by leading Loss Prevention teams in thousands of stores.
Fixably
fixably.com
Fixably is a cloud-based service management software that helps you automate repair processes. We automate 80% of the repair workflow so that you can reduce your turnaround times, improve service experience, and increase customer satisfaction levels. Our smart workflows, based on millions of repairs...
PayRange
payrange.com
With PayRange, you can make each consumer touchpoint the ultimate experience. Accepting mobile payment is just the beginning. An app-based service opens up new doors to streamline operations, increase sales, and drive consumer loyalty.
EQL
eql.com
EQL is an end-to-end commerce solution to help brands create unforgettable launch experiences for their in-demand products, while giving fans easier access to the products they're passionate about. For too long e-commerce technology hasn’t held up to the demand of the hottest products and experience...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport, işletmelerin operasyonel verimliliği kolaylaştırmasına ve tüm zincir lokasyonlarında tutarlı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.
Action Card
actioncardapp.com
Action Card'ın mobil uygulaması mağaza denetimlerinizi ve kontrol listelerinizi dijitalleştirerek operasyonlarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ziyaretleri tamamlarken zamandan tasarruf edin ve marka standartlarını uygun şekilde koruyun.
Pazo
gopazo.com
Pazo'yu Keşfedin: Perakende Operasyonları Yönetiminde Devrim Yaratıyor Dünya çapında binlerce müşterinin güvendiği son teknoloji bir görev ve SOP yönetim yazılımı olan Pazo ile perakende operasyonlarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Sağlam, kullanıcı dostu platformumuzla satış noktalarınızda ...
Zenput
zenput.com
Zenput artık çok birimli restoran markaları ve yemek servisi operatörleri için lider operasyon yönetimi yazılımı olan Crunchtime'ın bir parçası. Zenput, Chipotle, Domino's, Sweetgreen gibi markalar tarafından işletme prosedürlerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği protokollerinin ve diğer önemli gir...
Jolt
jolt.com
Jolt, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabilen, restoranlar, perakende satış, konaklama ve diğer işletmelerin ekip sorumluluğu, dijital gıda güvenliği uyumluluğu elde etmesine ve çalışan performansını artırmasına yardımcı olan bir operasyon yürütme yazılımıdır. Jolt, Smoothie King, Jimmy Jo...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — planogram oluşturmaktan mağaza içi düzeni kontrol etmeye kadar planogram oluşturma sürecinin otomasyonuna yönelik bir hizmet