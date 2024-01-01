Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Perakende Fiyatlandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avusturya
Perakende fiyatlandırma yazılımı, şirketlerin ürünleri için en uygun fiyatlandırma stratejilerini tanımlamasına, yönetmesine ve analiz etmesine olanak tanıyarak karlılığı, satışları ve müşteriyi elde tutmayı artırır. Yapay zeka (AI) ve tahmine dayalı analizlerden yararlanan bu yazılım, her ürün için konuma veya sezona göre en iyi fiyatları önerebilir. Ayrıca fiyatlandırma kararlarının geçmiş ve gelecekteki etkilerinin değerlendirilmesine yardımcı olarak perakendecilerin akıllı fiyatlandırma stratejileri geliştirmesine olanak tanır. Bu çözümler, ilk fiyat listelerinin oluşturulmasına ve mağaza konumu ve demografik özelliklerine göre uyarlanmış dinamik fiyatlandırma sağlanmasına yardımcı olur. Perakende fiyatlandırma araçları, fiyat değişiklikleri hakkında veri toplamak için genellikle perakende POS sistemleri, perakende yönetim sistemleri ve perakende operasyon yazılımlarıyla entegre olur. Ayrıca bazı araçlar, gerçek zamanlı fiyat güncellemeleri için ERP sistemlerine, pazar yazılımına ve e-ticaret platformlarına bağlanır.
Yeni Uygulama Gönder
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
Priceva
priceva.com
MAP uyumluluğu ve Rakip fiyat takibi. Priceva perakendecilerin ve markaların fiyatları, stok durumunu ve indirimleri takip etmelerine yardımcı olur. 1. Aynı ürünlerin fiyatlarını neredeyse gerçek zamanlı rakip fiyatlarıyla karşılaştırın. 2. Arayüz panosundaki verileri kategorilere, markalara ve böl...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve paz...
Disivo
disivo.com
E-ticaret ürünleriniz için doğru fiyatı bulun. E-ticaret fiyatlandırma stratejinizi geliştirin ve marjınızın artmasına izin verin. Çevrimiçi mağazalarınızda ürün fiyatlarınızı yönetmek için yapay zeka tabanlı algoritmalardan ve özelleştirilebilir stratejilerden yararlanın. Rekabetinizi izleyin.
Pricefy
pricefy.io
Rakiplerinizin fiyatlarını Pricefy ile takip etmeye başlayın, çok kolay! Rakibinizin URL'sini ekleyin ve gerisini Pricefy halledecek ve resim, fiyat, stok/stok durumu ve para birimi gibi mevcut tüm ürün verilerini çıkaracaktır. Tüm rakiplerinizin URL'lerini eklemek için zaman kaybetmeyecekseniz, web...
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker, e-ticaret perakendecilerinin rakiplerin fiyatlarını, promosyonlarını ve ürünlerinin stok karşılaştırmalarını takip etmesine ve daha iyi fiyatlandırma kararları almasına yardımcı olan en iyi rakip izleme aracıdır. Pricechecker perakendecilere nasıl yardımcı olur - Fiyatlandırma Geçmişi ...
First Insight
firstinsight.com
First Insight, tasarımcıların, satıcıların, marka yöneticilerinin, alıcıların ve pazarlama ekiplerinin, perakende sektörü için özel olarak tasarlanmış dijital anketlerle tüketicilerin ilgisini çekerek her gün karşılaştıkları temel soruları yanıtlamalarına olanak tanıyan yeni nesil bir karar platform...
MakerSights
makersights.com
MakerSights, perakende markalarına ürün stratejisinde tüketici odaklı bir yaklaşım benimseme konusunda güç veren ve insanların sevdiği daha fazla, sevmedikleri ürünlerden daha az ürün yaratmalarını sağlayan tek ürün çeşidi yönetimi çalışma alanıdır. MakerSights Çalışma Alanı, tasarım ve üründen satı...
Peak
peak.ai
Peak, işletmelerin gelirleri artırmak, kârları artırmak ve verimliliği artırmak için yapay zekanın potansiyelinden yararlanmasına yardımcı olacak platform, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir yapay zeka şirketidir. Peak'in bulut yapay zeka platformu, teknik ve ticari ekiplerin işletmenin tamamınd...
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime, bir web mağazası sahibi tarafından sizin gibi web mağazası sahipleri için özenle geliştirilen, güvenilir ve kullanıcı dostu SaaS çözümünüzdür. Bu, web mağazanızı ve rakiplerinizi özenle izleyen, çevrimiçi mağazanızın her zaman en iyi durumda olmasını sağlamak için size değerli bilgiler...
SemanticForce
semanticforce.ai
SemanticForce, derin semantik ve görsel analizle desteklenen birleşik medya, e-ticaret zekası ve müşteri hizmetleri platformudur. 360 derece pazar görünümü konseptimiz; haberleri, sosyal medyayı, incelemeleri, fiyatlandırmayı, reklamları ve tehdit istihbaratını tek bir güçlü ekosistemde sunar. Sema...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...
ParityDeals
paritydeals.com
ParityDeals API ile ürün fiyatlandırmanızı ve promosyonlarınızı kolaylaştırın API'miz, konuma dayalı fiyatlandırma, festivaller ve daha fazlasını içeren kapsamlı veritabanımıza gerçek zamanlı erişim sunarak ürününüzün işlevselliğini geliştirmenizi kolaylaştırır ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC, birçok seyahat ve perakende sektöründeki müşterilere web verilerinin çıkarılması ve analizini sunarak rekabetçi veri pazarında öncü olmuştur. QL2, isteğe bağlı veri toplama, fiyat izleme, ürün çeşidi optimizasyonu, ürün eşleştirme ve eyleme geçirilebilir bilgiler yoluyla gerçek re...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge, çeşitli sektörlerde gelişmiş fiyat belirleme için kullanılan bir fiyat optimizasyonu ve yönetimi yazılımıdır. Araç, fiyat iyileştirme fırsatlarını bulmanıza, fiyat etkinliğini ölçmenize yardımcı olur ve yerleşik veya özel raporlar aracılığıyla fiyatlandırmanın zaman içindeki etkisine iliş...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve e-Ticaret fiyatlandırma merkezinizdir. E-ticaret işletmelerinin rakiplerini anlamalarına ve satış performansını artırmak için fiyatı kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz rakip fiyat takibi, fiyat bilgisi ve dinamik fiyatlandırma konusunda BlackCurve'a güveniyor.
Prisync
prisync.com
Fortune 500'deki KOBİ'ler, ayrıntılı C düzeyi analizler elde etmek ve bir haftalık kahve parasından daha az bir ücret karşılığında satış büyümesini ve kar marjlarını ortalama %20'den fazla artırmak için A-oyunlarını yürütmek için Prisync'in verilerine güveniyor. 5 yıldızlı 7/24 çevrimiçi müşteri des...
Skuuudle
skuuudle.com
Düşük kaliteli fiyatlandırma verilerinden bıktınız mı? Parlak bir gösterge panosuna sarılmış düzensiz ve güncelliğini yitirmiş rakip bilgilerine tolerans göstermeyin.