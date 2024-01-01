Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Perakende POS Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Avustralya
Perakende satış noktası (POS) yazılımı, mağazalar ve showroomlar gibi fiziksel konumlardaki perakende işlemlerini kolaylaştırarak hem çalışanlar hem de müşteriler için sezgisel bir araç sunar. POS yazılımıyla perakende çalışanları ürün bilgilerine hızla erişebilir, satış siparişleri oluşturabilir, ödemeleri işleyebilir ve makbuzları düzenleyebilir. Bu verimlilik, çalışanların daha kısa sürede daha fazla işlem gerçekleştirmesine olanak tanıyarak müşterilerin ödeme sırasında bekleme sürelerini azaltır. Ek olarak POS yazılımı müşterilere ürünün bulunabilirliği ve fiyatı hakkında bilgi sağlayabilir. Perakende yöneticileri, işlemleri izlemek ve hacim, miktar ve sıklık gibi satış veya envanter verilerini analiz etmek için POS yazılımını kullanabilir. Gelişmiş POS çözümleri aynı zamanda envanteri veya müşteri profillerini yönetmeye yönelik özellikler de içerebilir. Tipik olarak POS yazılımı, bu amaç için tasarlanmış, gezinmeyi kolaylaştıran dokunsal ekranlara sahip özel donanım üzerine kurulur. POS çözümleri giderek artan bir şekilde tabletler veya akıllı telefonlar gibi mobil cihazlarda mevcuttur. Maksimum verimlilik için POS yazılımı, ürün verileri alışverişi için ERP veya envanter yönetimi sistemleriyle, müşteri bilgileri için CRM sistemleriyle ve tedarik zinciri ve lojistik gibi diğer perakende çözümleriyle entegre olur. POS yazılımının, yalnızca çevrimiçi satışlar için kullanılan e-ticaret yazılımından farklı olduğunu unutmamak önemlidir.
Yeni Uygulama Gönder
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Appetize.io
appetize.io
Çevrimiçi web tabanlı iOS Simülatörleri ve Android Emülatörleri. iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, mobil uygulamalarını HTML5 ve Javascript ile tarayıcınızda çalıştırın.
Lightspeed
lightspeedhq.com
2005'ten bu yana perakendeciler ve restoran sahipleri için kullanımı kolay POS çözümleri sağlıyoruz. Lightspeed'in satış noktasıyla işinizi bugün hızla yükseltin.
Modisoft
modisoft.com
Tüm iş süreçlerinizin kontrolünü elinize alın. Güvenli, Bulut Tabanlı ve Çevrimdışı POS arka ofis yazılımı iş yönetimi.
POSApt
posapt.au
POSApt, konaklama ve perakende sektörlerine yönelik bir satış noktası (POS) yazılım çözümüdür. Avustralya'nın her yerinde mevcut olan POSApt, Avustralya'daki en iyi POS sistemi sağlayıcılarından biridir.
ERPLY
erply.com
Erply çevrimiçi satış noktası ve perakende yazılım sistemleri sunmaktadır. Erply'nin bulut tabanlı POS çözümleriyle daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya bugün başlayın!
Simply POS
simplypos.com
1'den 101'e kadar mağaza lokasyonuna sahip işletmeler için yapay zeka destekli satış noktası, e-ticaret ve perakende mağaza otomasyon platformu
Yoco
yoco.com
SA'nın favori kart makinelerindeki tüm önemli kartları kabul edin. Mobil ve dokunma özellikli. ... Yoco Link'i kullanarak dijital faturalar oluşturup göndererek ürünlerinizi çevrimiçi satın.
Kyte
kyteapp.com
Kyte'ın POS Uygulaması ve Sistemi ile Satışları, Envanteri ve Müşterileri telefonunuzdan veya tabletinizden yönetebilirsiniz. Bedava alın!
Clover
clover.com
POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.
MOKA POS
mokapos.com
Daha Büyük Ekran İşi Daha Sorunsuz Çalışır Moka Ultra ve Ultra+ ile tanışın. İş operasyonlarının konforu ve kolaylığı için en gelişmiş kasiyer ekipmanı.
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS'la tanışın. Doğrudan WooCommerce mağazanızla senkronize ederek çevrimiçi mağazanızın gücünü fiziksel mağazanıza getiriyoruz.
PosBytz
posbytz.com
Hepsi Bir Arada Bulut Tabanlı Restoran ve Perakende Yönetim Yazılımınız Hepsi bir arada bulut tabanlı restoran ve perakende yönetimi yazılımımız, iş operasyonlarınızı basitleştirmek için mükemmel çözümdür. Kullanımı kolay arayüzümüz sayesinde restoran veya perakende işletmenizi istediğiniz zaman, i...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS, mobil yazar kasanız veya özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmış karmaşık bir satış noktası sistemidir. Tek ve adil bir fiyat karşılığında, iş süreçlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış sayısız özelliğe, sınırsız sayıda kullanıcıya ve bağlı cihaza erişi...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
SpotOn
spoton.com
SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS, kolay ve güçlü bir perakende/restoran satış noktası yazılımıdır. Bir perakende/restoran POS yazılımı, envanter yönetimi, müşteri sadakati ve muhasebe dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sağlar.
Paymash
paymash.com
İşletmenizi tek bir merkezi platformdan yönetin. Mağazanızda, çevrimiçi olarak satışa başlayın veya fatura oluşturup gönderin.
Olsera.com
olsera.com
Olsera bir Satış Noktasından (POS) çok daha fazlasıdır. MSME'lere uygun hepsi bir arada kasiyer uygulamasıyla, işinizin her adımını desteklemek için baştan sona eksiksiz bir çözüm sunmak için buradayız. Haydi, Olsera ile ilerlemeye hazırlanın!
Selldone
selldone.com
E-ticaret platformu ortamında öncü bir güç olan Selldone'un genel merkezi, yenilikçi anlayışını yansıtan canlı bir teknoloji merkezinde yer almaktadır. Çevrimiçi iş operasyonlarını kolaylaştırma misyonuyla kurulan Selldone, erişim alanını ve etkisini hızla genişletti. Uzmanlardan oluşan özel bir eki...
HitPay
hitpayapp.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
Tactill
tactill.com
TacTill, mağazada para çekme konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir girişimdir. Tactill hayatınızı kolaylaştırmak ve daha fazla, daha basit bir şekilde satış yapmanızı sağlamak için tasarlandı.
uniCenta
unicenta.com
Dünya çapında binlerce Perakendeci, Bar, Kafe, Restoran ve Mağaza tarafından kullanılmaktadır. Ücretsiz ve düşük maliyetli destek hizmetleri mevcuttur. En son indirmeleri ve bilgileri alın'
Imonggo
imonggo.com
Imonggo, küçük ve orta ölçekli perakende işletmeleri için idealdir.
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS, müşteri tercihlerini karşılarken ve mağaza alanı gereksinimlerini karşılarken mevcut teknolojiden yararlanmanıza olanak tanır.
Epos Now
eposnow.com
Epos Now neredeyse tüm POS donanımlarıyla çalışıyor. Epos Now'ın yazılımı, hem perakende hem de konaklama işletmeleri için mükemmeldir ve bir cihazdan birçok cihaza ölçeklenebilir.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS, Intuition Systems tarafından restoranınız, perakende mağazalarınız, kafeniz, barınız, fırınınız, kahve dükkanınız, bakkalınız, salon ve spanız, araba yıkamanız, yiyecek kamyonunuz ve pizzacınız için hazırlanmış ücretsiz POS (satış noktası) yazılımıdır. Yazar kasa yerine IVEPOS satış noktası ...
LOU
evosus.com
LOU - Evosus tarafından desteklenmektedir - perakende, saha hizmeti ve depo/envanter yönetimi işletmelerine yönelik bulut iş yazılımıdır. Bu güçlü hepsi bir arada ERP iş yazılımı, işletmelerin kağıttan, e-tablolardan veya birden fazla uygulamadan kurtularak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur...
Heartland
heartland.us
IntechOpen, Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarında Dergi ve Kitapların önde gelen küresel yayıncısıdır. Dünya çapında 60.000'den fazla yazarın tercihi biziz.
Easyops
easyops.in
Easyops, çevrimiçi ve çevrimdışı satışları yönetmek için sipariş, Envanter ve Depo yönetimine yönelik bulut tabanlı e-Ticaret çözümlerinden biridir.