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Perakende Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kongo - Brazavil
Perakende yönetim sistemi (RMS) olarak da bilinen perakende yönetim yazılımı, bir perakende mağazasının veya zincirinin günlük operasyonlarını desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Bu yazılım, envanteri yönetmek ve satın almak, müşteri işlemlerini işlemek, çalışan vardiyalarını planlamak, mali durumu takip etmek ve daha fazlasını yapmak için çeşitli modülleri entegre eder. RMS, perakendecilerin tedarik ve satıştan muhasebe ve insan kaynakları gibi arka ofis faaliyetlerine kadar tüm mağaza operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Platform, tüm perakende verileri için birleşik bir gerçek kaynak sağlayarak farklı departmanlar arasındaki işbirliğini geliştirir. Yazılımın mobil versiyonları mağaza, depo gibi birden fazla lokasyonda kullanıma olanak sağlıyor. Tüm perakende çalışanları bu araçtan faydalanabilirken, çeşitli işletme fonksiyonlarındaki operasyonları denetleyen ve koordine eden yöneticiler ve amirler için özellikle değerlidir.
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Clover
clover.com
Clover, yazar kasanızı, ödeme terminalinizi, makbuz yazıcınızı ve barkod tarayıcınızı entegre bir ürün paketiyle değiştirir. Kredi kartlarını, EMV'yi ve Apple Pay'i kabul edin.
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD, çoklu mağaza operasyonlarına odaklanan, perakendeciler için bulut tabanlı, iPad odaklı Satış Noktası ve Envanter Yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır. Mağazalarınız, depolarınız ve genel merkeziniz için tek bir yazılım paketinde tam entegre ön uç ve arka ofis işlevselliği sağlıyoruz.
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
RepairDesk
repairdesk.co
Hepsi Bir Arada Tamirhane Yönetim Yazılımı Onarım İşinizi yönetmek ve büyütmek için 1 Numaralı Bulut Tabanlı Satış Noktası Tamir Atölyesi Yazılımı
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench, işletmenizin tesislerinin bakımını her zamankinden daha basit ve daha şeffaf hale getirir. Telefonunuzdan ayrılmadan iş emirleri oluşturun ve gönderin, devam eden işlerin en son durumunu takip edin ve ödeme için faturaları onaylayın. Sorunun fotoğraflarını çekin veya bunları film rulon...
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store, herhangi bir perakendecinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilen ve satış noktasının çok ötesine geçen bir çok yönlü ticaret çözümleri paketini kapsar. En iyi müşterilerinizi ödüllendirmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için teklif ve sadakat yöne...
HitPay
hitpayapp.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
SULTS
sults.com.br
SULTS, iletişimi yönetmek, çalışanlarınızın katılımını sağlamak, işinizin kalitesini sağlamak, üretkenliği artırmak ve tüm günlük faaliyetleri yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Inverge
invergehq.com
Inverge, markaların, perakendecilerin ve stoksuz satış yapanların envanteri, toptan satış ilişkilerini, satışları ve sipariş karşılama işlemlerini tek bir güçlü platform üzerinden yönetmesine olanak tanıyan uçtan uca bir perakende yönetim yazılımıdır. İşletmenizin potansiyeline ulaşmak, büyümenize y...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report, varlıklarınızı yönetme şeklinizde devrim yaratan, zengin özelliklere sahip bir alışveriş merkezi yönetimi ve perakende analitiği yazılım çözümüdür. Yenilikçi özelliklerimiz, günümüzün rekabetçi ortamında kârlı bir büyüme sağlayarak perakende sektörünün kendine özgü zorluklarına çözüm ...
LOU
evosus.com
LOU - Evosus tarafından desteklenmektedir - perakende, saha hizmeti ve depo/envanter yönetimi işletmelerine yönelik bulut iş yazılımıdır. Bu güçlü hepsi bir arada ERP iş yazılımı, işletmelerin kağıttan, e-tablolardan veya birden fazla uygulamadan kurtularak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur...
Heartland
heartland.us
IntechOpen, Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarında Dergi ve Kitapların önde gelen küresel yayıncısıdır. Dünya çapında 60.000'den fazla yazarın tercihi biziz.
Yungas
yungas.com.br
Franchise ağınızın tüm süreçlerini tek bir platformda merkezileştirerek bilgi kaybı, yeniden çalışma veya kontrol eksikliği yaşamayın. LGPD'ye uygun sistem. Yungas, franchise yönetimi için İletişim, Finansal Performans, Malzemelerin Yönetimi ve Dağıtımı, Takvim, Mağaza ve Siparişler ve çok daha fazl...