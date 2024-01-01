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Perakende IoT Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahamalar
Perakende IoT yazılımı, perakende ortamlarında kullanılan Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının yapılandırılmasına, yönetilmesine ve izlenmesine yardımcı olur. Bu akıllı teknoloji, perakende yöneticilerinin ve mağaza sahiplerinin kaynak kullanımını optimize etmelerine, maliyetleri azaltmalarına ve çalışanlar ve müşteriler için koşulları iyileştirmelerine olanak tanırken aynı zamanda mağaza operasyonları ve ziyaretçiler hakkında değerli veriler üretir. Perakende IoT çözümleri genellikle perakende ortamları için tasarlanmış özel donanımlar içerir ve IoT için önceden yapılandırılmış veya üçüncü taraf sensörler aracılığıyla bağlanan diğer bağlı cihazlarla senkronize edilebilir. Perakende IoT yazılımı, IoT platformları ve IoT cihaz yönetimi yazılımı gibi diğer IoT ile ilgili çözümleri barındırabilir veya bunlarla entegre olabilir. Bu çözümlerin çoğu aynı zamanda perakende analiz yazılımı, perakende operasyon yazılımı ve perakende işletme yönetimi yazılımına benzer yetenekler sunar ve verileri paylaşmak için bu araçlarla entegre olarak perakende varlık yönetimi ve mağaza optimizasyonuna birleşik bir yaklaşım sağlar.
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Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
OpSense
opsense.com
OpSense, perakende ve gıda hizmeti endüstrileri için gıda güvenliği ve kalite takibi amacıyla oluşturulmuş bir Nesnelerin İnterneti (IoT) platformudur. OpSense platformu sıcaklığı, nemi, açık kapıları, HVAC koşullarını ve daha fazlasını izler. OpSense, envanter kaybını önlemeye, soğutma verimliliğin...
Roambee
roambee.com
Roambee, dünyanın her yerindeki gönderilerin ve varlıkların zamanında, eksiksiz ve koşullu teslimatı için talep üzerine doğrulanabilir şekilde daha iyi tedarik zinciri görünürlüğü sunar. 300'den fazla kuruluş, Roambee'nin gerçek zamanlı içgörüleri ve öngörüleri ile müşteri deneyimini, hizmet seviyel...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud, zincir mağazaları ve markaları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir perakende teknolojisi platformudur. Platform, işletmelerin operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olacak bir dizi temel ve uzantı uygulaması sağlar. Kabob'un s...
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyon...