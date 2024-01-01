Perakende İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guernsey En Popüler Son Eklenenler

Perakende zekası, içgörüler ve gelişmiş analizler sağlayarak perakendecilerin gelirlerini ve operasyonlarını artırır. Bu yazılım, e-ticaret platformları gibi dahili sistemler, e-ticaret pazaryerleri gibi harici kaynaklar ve üçüncü taraflardan gelen sektör karşılaştırma verileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplar, yönetir ve analiz eder. Veriler entegrasyon, ayrıştırma ve kazıma işlemleri yoluyla toplanır. Rekabetçi istihbarat, pazar analizi, marka koruması ve fiyatlandırma optimizasyonu amacıyla verileri temizlemek ve analiz etmek için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanılır. Perakende istihbarat yazılımı, çevrimiçi, mağaza içi ve dağıtım ağları aracılığıyla satış yapan perakendeciler tarafından kullanılmaktadır ve yüksek hacimli ürün ve işlemler nedeniyle özellikle paketlenmiş tüketim malları (CPG) sektöründe yaygın olmakla birlikte, diğer türlere de fayda sağlayabilir. perakendecilerin.