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Perakende İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cocos (Keeling) Adaları

Perakende zekası, içgörüler ve gelişmiş analizler sağlayarak perakendecilerin gelirlerini ve operasyonlarını artırır. Bu yazılım, e-ticaret platformları gibi dahili sistemler, e-ticaret pazaryerleri gibi harici kaynaklar ve üçüncü taraflardan gelen sektör karşılaştırma verileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplar, yönetir ve analiz eder. Veriler entegrasyon, ayrıştırma ve kazıma işlemleri yoluyla toplanır. Rekabetçi istihbarat, pazar analizi, marka koruması ve fiyatlandırma optimizasyonu amacıyla verileri temizlemek ve analiz etmek için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanılır. Perakende istihbarat yazılımı, çevrimiçi, mağaza içi ve dağıtım ağları aracılığıyla satış yapan perakendeciler tarafından kullanılmaktadır ve yüksek hacimli ürün ve işlemler nedeniyle özellikle paketlenmiş tüketim malları (CPG) sektöründe yaygın olmakla birlikte, diğer türlere de fayda sağlayabilir. perakendecilerin.

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Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gü...

Repsly

Repsly

repsly.com

Repsly'nin perakende yürütme platformu, dünyanın en etkili satış ve saha satış ekiplerinin arkasındaki itici güçtür. Markalardan komisyonculara kadar Repsly, RetEx ekiplerini her gün sahada mümkün olan en büyük etkiyi yaratmak için ihtiyaç duydukları veri ve araçlarla güçlendirir. Repsly, bölgesel e...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

Scan Unlimited

Scan Unlimited

scanunlimited.com

Kaynak Daha Hızlı. Kaynak Daha Akıllı. ScanUnlimited, toptancıların ürün sayfaları arasında arama zahmetine girmeden yüksek kârlı, yüksek talep gören ürünleri bulmasının en hızlı yoludur. ScanUnlimited'ın sezgisel, kullanımı kolay toptan satış yazılımıyla kazanan ürünleri hızlı bir şekilde bulun.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişik...

Premise

Premise

premise.com

Premise, karar vericilere gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan bir veri ve analiz platformudur. Sahada katkıda bulunanlardan oluşan küresel bir ağın gücünü sektör lideri veri bilimi ve makine öğrenimi ile birleştirerek Önerme “Temel Gerçeğin Kaynağıdır”.

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...

Crisp

Crisp

gocrisp.com

Crisp, tedarik zinciri boyunca perakende verilerini birbirine bağlayıp analiz ederek CPG markalarını rafları dolu tutmak, israfı azaltmak ve karlılığı hızla artırmak için gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgilerle güçlendirir. Crisp'in açık veri platformu, tedarikçileri 40'tan fazla perakend...

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette, FMCG şirketlerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini kullanarak tüketiciyi kazanan ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Ai Palette'in patentli teknolojisi, tüketici eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirliyor, tüketici etkenlerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarıyor ve karşılanmamış tük...

Stackline

Stackline

stackline.com

Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...

refive

refive

refive.io

Refive, perakendecilere mağaza içi müşteri verilerini kolayca toplama, etkileşimi artırma ve akıllı dijital makbuzlarla müşteri tutma oranını artırma gücü veriyor. Perakende Operasyonları, Pazarlama ve E-ticaret ekipleri, müşteri verilerini yakalamak, gerçek zamanlı geri bildirim toplamak, kişiselle...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminde...

Bmatched

Bmatched

bmatched.ai

Bmatched, yapay zeka odaklı bir pazar İstihbaratı SaaS'ıdır. Özellikle Takı ve Moda alanında ayrıntılı pazar bilgileri sağlıyoruz. Platformumuz, gerçek zamanlı pazar öngörüleri sunmak için Yapay Zeka modellerinden yararlanarak markaların stratejik, veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır. Bmatc...

SupplyPike

SupplyPike

supplypike.com

SupplyPike, tedarikçilere, tedarik zincirlerindeki gelir kayıplarını önlerken perakendeci kesintilerini zahmetsizce tespit etme ve telafi etme yetkisi veren bir kesinti yönetimi platformudur. SupplyPike, aralarında Blackstone Products, Eagle Family Foods, E.T Browne, Hanes Brands, Louisville Ladder ...

SoundCommerce

SoundCommerce

soundcommerce.com

SoundCommerce, her kuruluşun "Amazon gibi düşünüp hareket edebilmesi" gerektiğine inanan Amazon ve dijital ticaret emektarları tarafından 2018 yılında Seattle'da kuruldu. SoundCommerce, kârlı büyümeye yol açacak kararlar alabilmeniz için iş ve veri olgunluğunu hızlandıran bir Perakende Veri Platform...

retailMetrix

retailMetrix

retailmetrix.io

RetailMetrix, perakendecilerin verilerinden değer elde etmelerini sağlama misyonuna sahip, perakendecilere yönelik tam bir veri analizi platformudur. Satış, işçilik ve müşteri verilerini en gelişmiş veri ambarı teknolojilerini kullanarak işliyor ve saklıyoruz. Kontrol panellerimiz ve raporlarımız pe...

SPS Commerce

SPS Commerce

spscommerce.com

SPS Commerce Analytics, işletmeniz için daha hızlı, daha iyi kararlar alabilmeniz için size tek bir satış oranı verileri kaynağı sağlar. Satışları artırmak, envanteri optimize etmek ve alıcılarla stratejik ilişkiler geliştirmek için hassas bir şekilde tahmin yapın, planlayın ve uygulayın. SPS Analyt...

Numerator

Numerator

numerator.com

Numerator Insights, üreticilere ve perakendecilere, kullanıcı dostu bir platformda marka ve kanal değiştirme, hane halkı penetrasyonu ve alışveriş profilleri dahil olmak üzere çok kanallı tüketici davranışlarına ilişkin görünürlük sağlar. Numerator Insights, tüketici davranışları hakkında gerçek zam...

Style Arcade

Style Arcade

stylearcade.com

Style Arcade, daha hızlı büyümek isteyen moda ve hazır giyim markaları için mağazacılığı rekabet avantajına dönüştüren bir perakende analiz platformudur.​Erişilemeyen sistemlere güvenmek yerine; manuel süreçler; ve güvenilmez tahminler – Style Arcade, ürün verilerinin kilidini açar ve perakendeciler...

Noogata

Noogata

noogata.com

Noogata'nın AI e-Ticaret platformu, Amazon'daki rakiplerden daha iyi performans göstermeleri için CPG'leri ve dijital markaları stratejik içgörüler ve rekabet zekasıyla güçlendiriyor. Güçlü bir yapay zeka büyüme asistanıyla, e-ticaret profesyonellerinin veya ekiplerinin ilgili bilgileri keşfedip çık...

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebil...

Glew

Glew

glew.io

Glew, e-ticaret tüccarları, dijital ajanslar, perakendeciler ve her büyüklükteki B2B satıcıları için çok kanallı iş zekası ve analitiği sağlar. 150'den fazla entegrasyonla Glew, tüm verilerinizi tek bir yerde görmenize ve güzel görselleştirmeler, planlanmış ve otomatikleştirilmiş raporlar, uyarılar ...

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo, kuruluşlar, alanlar ve müşteriler genelinde olağanüstü deneyimler sunmak için özel olarak tasarlanmış ilk bulut yerel çözümdür. MDM, PIM, PXM, Dijital Raf Analitiği, Dağıtım ve Geliştirilmiş İçerik çözümlerimiz, içerik dağıtımı için mevcut en büyük entegre ağ ile birlikte perakendecilerin, ...

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

Flxpoint, bağlantılı ticaret için oluşturulmuş modern Perakende Operasyon Platformunuzdur. Flxpoint, tedarik zincirinizi satış kanallarınıza bağlar ve e-ticaret operasyonlarınızı tamamen otomatikleştirir. Sizi yavaşlatan manuel süreçler veya özel geliştirmeler olmadan geniş ölçekte satış yapın.

CartInsight

CartInsight

cartinsight.io

CartInsight, milyonlarca çevrimiçi mağazayı derler ve trafik, endüstri, teknoloji kullanımı, önemli karar vericiler ve çok daha fazlası hakkında derin istihbarat içeren, dünya çapındaki e-ticaret liderlerinden oluşan kapsamlı bir veritabanı sunar.

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

QL2 Software, LLC, birçok seyahat ve perakende sektöründeki müşterilere web verilerinin çıkarılması ve analizini sunarak rekabetçi veri pazarında öncü olmuştur. QL2, isteğe bağlı veri toplama, fiyat izleme, ürün çeşidi optimizasyonu, ürün eşleştirme ve eyleme geçirilebilir bilgiler yoluyla gerçek re...

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Rockerbox, pazarlamacılara lansmandan ölçeğe kadar destek vererek kanal etkinliğini kolayca görmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Akıllı pazarlamacıların daha akıllıca harcama yapmalarına, analiz etmelerine, ölçeklendirmelerine, test etmelerine ve pazarlamalarına yardımcı olmak amacıyla ...

Decile

Decile

decile.com

Kâr ve büyümeyi artırmak için müşteri verilerinin gücünden yararlanın. Decile, perakende markalarının kârlı bir şekilde büyümesine, daha sadık bir müşteri tabanı oluşturmasına ve ürün stratejilerini optimize etmesine yardımcı olan bir müşteri verileri ve analiz platformudur. Decile, gelişmiş müşteri...

Conjura

Conjura

conjura.com

Verilerle desteklenen kâr. Tavsiye motorumuzla tahminleri ortadan kaldırarak Conjura'nın e-Ticaret performansınızı optimize etmesine izin verin. İşinizi karlı hale getirmek için Conjura ile harekete geçin.

Datasembly

Datasembly

datasembly.com

Datasembly, yüzlerce perakendecideki her mağazadan milyarlarca bakkal ve perakende fiyatlandırma kaydına erişim sağlar. Tescilli teknoloji platformumuz, hiperyerel fiyatlandırma, promosyonlar ve ürün çeşitliliği bilgilerini elde etmenize (ve paylaşmanıza) olanak tanır. Gerçek hayattaki iş kararların...

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